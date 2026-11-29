Lễ cưới của Hữu Vi và Hằng Nga diễn ra hôm 28/11 tại một khu du lịch sinh thái ở Sóc Sơn (Hà Nội). Hôn lễ diễn ra ở không gian ngoài trời, với quan viên hai họ và một số đồng nghiệp, bạn bè thân thiết tới tham dự. Vợ của Hữu Vi không hoạt động trong giới giải trí.

Thông tin Hữu Vi cưới vợ khiến nhiều người bất ngờ, bởi trước đó anh vẫn kín tiếng về chuyện tình cảm. Anh chỉ công khai một mối tình kéo dài khoảng ba năm với người mẫu Vũ Ngọc Anh. Họ đường ai nấy đi vào năm 2016.

Trang cá nhân của tài tử hạn chế hoạt động, bài đăng gần nhất đã là từ đầu năm 2025. Song anh thi thoảng vẫn cập nhật cuộc sống, công việc trên fanpage. Thời gian qua, nam diễn viên đôi khi có bài đăng ẩn ý về việc đang trong mối quan hệ tình cảm.

Hữu Vi sinh năm 1992 tại Hà Nội, nổi tiếng sau khi tham gia Mister Global 2014 ở Thái Lan và giành ngôi Á vương 3 và giải phụ Á vương ảnh. Anh thu hút nhiều fan với ngoại hình sáng, gương mặt điển trai kiểu thư sinh trong khi thân hình săn chắc, cơ bắp.

Sau cuộc thi, Hữu Vi lấn sân diễn xuất, tham gia bằng việc tham gia nhiều bộ phim: Chiến dịch chống ế, Điệp vụ chân dài, Glee... Năm 2018, Hữu Vi tiếp tục thu hút sự chú ý khi tham gia Hậu duệ mặt trời phiên bản Việt, đảm nhận vai Thượng sĩ Bảo Huy.

Dự án phim gần đây nhất của Hữu Vi là Khế ước bán dâu, một tác phẩm kinh dị của đạo diễn Lê Văn Kiệt. Anh vào vai Thế Định, cậu hai của gia tộc họ Vũ, đồng thời là người thừa kế gia sản của dòng họ. Tài tử gây chú ý với cảnh 18+ táo bạo, tuy nhiên nhân vật của anh không để lại nhiều ấn tượng.

Trước đó, phim Biệt đội hotgirl của Hữu Vi cũng thất bại về mặt doanh thu. Tác phẩm rời rạp với thành tích khoảng 70 triệu đồng, nằm trong nhóm phim Việt có doanh thu "khiêm tốn" nhất lịch sử. Qua nhiều dự án, Hữu Vi để lại thiện cảm với ngoại hình sáng, nhưng diễn xuất chưa tạo được nhiều dấu ấn.

Ngoài đóng phim, Hữu Vi từng đảm nhận vai trò người dẫn dắt (host) chương trình The Face Vietnam mùa 2 (2017). Thời điểm ấy, anh gây bàn tán vì thời trang xuề xòa, phong cách có phần bụi bặm, khác xa hình ảnh lịch lãm, chỉn chu trước đó. Sau dự án này, anh có khoảng thời gian hạn chế xuất hiện trong các hoạt động giải trí.

Những năm qua, Hữu Vi thay đổi phong cách khá nhiều, một phần để phù hợp với các dự án anh tham gia. Từng có khoảng thời gian anh xuất hiện với diện mạo gầy gò, tiều tụy gây lo lắng. Diễn viên Khế ước bán dâu cũng thử những phong cách bụi bặm, phong trần, bằng cách để râu hay nuôi tóc dài...

Hiện tại, Hữu Vi quay lại với hình ảnh phong độ, bảnh bao như thời mới đăng quang Mister Global. Anh chia sẻ tập luyện thể thao, chạy bộ khá thường xuyên, giữ cho vóc dáng săn chắc, cơ bụng 6 múi.

Tống Khang