Hữu Nghị Food: Doanh thu tăng nhưng lợi nhuận vẫn giảm mạnh

Hữu Nghị Food sở hữu nhiều thương hiệu bánh kẹo quen thuộc trên thị trường như Daisy, Staff, Tipo...Ảnh: Hữu Nghị Food.

Theo báo cáo tài chính quý 3/2026, CTCP Thực phẩm Hữu Nghị (Hữu Nghị Food – UPCoM: HNF) đạt doanh thu thuần 568 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước (YoY) - mức cao nhất kể từ quý 4/2024.

Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng nhanh hơn doanh thu, ở mức 8%, lên 382 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận gộp chỉ tăng 2% YoY, đạt 186 tỷ đồng; biên lợi nhuận gộp thu hẹp từ mức 34% của quý 2/2025 xuống 32,8%.

Các khoản chi phí trong kỳ cũng đều ghi nhận tăng. Chi phí tài chính tăng gần gấp đôi, từ 9 tỷ đồng lên gần 18 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 18%, lên 133 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 16%, lên gần 17 tỷ đồng.

Do biên lợi nhuận gộp co hẹp và áp lực chi phí nên lợi nhuận trước thuế quý 3/2026 của Hữu Nghị Food giảm hơn 45% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt hơn 25 tỷ đồng.

Theo giải trình của doanh nghiệp, trong năm nay, công ty đầu tư cơ sở hạ tầng, máy móc thiết bị nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và thúc đẩy doanh thu bán hàng. Quá trình đầu tư làm gia tăng chi phí, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Lũy kế 9 tháng năm 2026, doanh thu thuần của Hữu Nghị Food đạt 1.446 tỷ đồng, tăng 14% YoY. Lợi nhuận trước thuế giảm 21% YoY, đạt 71,5 tỷ đồng.

Với mục tiêu doanh thu 2.242,5 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 110 tỷ đồng trong năm 2026, công ty đã hoàn thành lần lượt 64,5% và 65% kế hoạch năm.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Hữu Nghị Food gần 2.148 tỷ đồng, tăng 5% so với ngày đầu năm. Trong đó, đầu tư tài chính tăng 81,5%, lên gần 237 tỷ đồng. Tài sản cố định tăng 43%, lên 910 tỷ đồng.

Ngược chiều, tiền và các khoản tương đương tiền giảm 46% so với đầu năm, xuống còn 124 tỷ đồng. Tài sản dở dang dài hạn cũng giảm 70% sau 9 tháng, từ 268 tỷ đồng xuống 82 tỷ đồng; chủ yếu do tại cuối quý 3 doanh nghiệp không còn ghi nhận chi phí xây dựng nhà xưởng và phần mềm.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả tăng 11% so với thời điểm đầu năm, lên 1.458,5 tỷ đồng. Chiếm phần lớn là vay và nợ thuê tài chính, với gần 1.023 tỷ đồng, tăng 16%.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 22/10, cổ phiếu HNF đóng cửa ở mức 20.200 đồng/cp, không có nhiều biến động thời gian gần đây. So với hồi đầu năm ở vùng giá 32.000 đồng/cp, mã đã giảm 38%.

Hữu Nghị Food được thành lập năm 1997 với tiền thân là Nhà máy Bánh kẹo cao cấp Hữu Nghị. Năm 2006, doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa và đổi tên thành CTCP Bánh kẹo cao cấp Hữu Nghị. Đến năm 2009, công ty tiếp tục đổi tên thành CTCP Thực phẩm Hữu Nghị nhằm phù hợp với định hướng phát triển công ty. Tháng 4/2017, Nhà nước chính thức thoái toàn bộ vốn khỏi doanh nghiệp. Hữu Nghị Food sở hữu nhiều thương hiệu bánh kẹo quen thuộc trên thị trường như Daisy, Staff, Tipo...