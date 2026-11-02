Hữu Lũng: Phát triển kinh tế nông thôn

Người dân xã Hữu Lũng tham quan, học tập mô hình sản xuất na Thái của hộ dân trên địa bàn xã

Theo Bộ tiêu chí xã NTM giai đoạn 2026 - 2030, tiêu chí số 3 về phát triển kinh tế nông thôn có nhiều chỉ tiêu, nội dung thành phần nhất, gắn chặt với các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân khu vực nông thôn.

Ông Nguyễn Xuân Tân, Trưởng Phòng Kinh tế xã cho biết: Để thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn, phòng đã tham mưu UBND xã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các giải pháp phát triển sản xuất, kinh doanh; quan tâm nâng cấp, xây dựng hạ tầng phục vụ sản xuất. Cùng đó tuyên truyền, định hướng người dân khai thác tiềm năng, lợi thế để xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả, phát triển hợp tác xã và các hoạt động sản xuất, kinh doanh phù hợp với điều kiện thực tế.

Từ định hướng đó, nhiều hộ dân đã chủ động khai thác lợi thế đất đai để phát triển sản xuất nông nghiệp. Điển hình như gia đình ông Nguyễn Văn Viện, thôn Đồng Lai với mô hình trồng na mang lại nguồn thu nhập ổn định. Ông Viện cho biết: Được tham gia các lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh trên cây ăn quả do xã tổ chức, tôi đã áp dụng vào 1.000 gốc na của gia đình, nhờ đó mỗi năm gia đình thu hoạch khoảng 10 tấn quả, cho thu nhập trên 200 triệu đồng sau khi trừ chi phí. Thời gian tới, gia đình tiếp tục tìm hiểu, sản xuất na theo tiêu chuẩn VietGAP.

Không chỉ trong lĩnh vực nông nghiệp, hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn xã cũng phát triển đa dạng, góp phần tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân. Hiện toàn xã có trên 1.000 cơ sở kinh doanh, góp phần thúc đẩy lưu thông hàng hóa, đáp ứng nhu cầu của người dân.

Tính đến nay, xã Hữu Lũng đã hoàn thành 8/10 chỉ tiêu thành phần của tiêu chí phát triển kinh tế nông thôn, nổi bật là các chỉ tiêu về có khu công nghiệp hoặc cụm công nghiệp được công nhận hoặc khu vực sản xuất dịch vụ quy mô phù hợp với quy hoạch đầu tư xây dựng đảm bảo đáp ứng quy định của pháp luật; hợp tác xã hoạt động hiệu quả; có hoạt động kinh tế tư nhân trên địa bàn gắn với tạo việc làm, thu nhập cho lao động địa phương...

Đối với 2 chỉ tiêu thành phần còn lại, xã đã và đang tập trung triển khai giải pháp nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện. Ông Nguyễn Xuân Tân, Trưởng Phòng Kinh tế xã cho biết thêm: Về chỉ tiêu vùng nguyên liệu tập trung đối với cây trồng, vật nuôi chủ lực của xã được chứng nhận chất lượng, gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm, phòng đã lựa chọn xây dựng mô hình na theo tiêu chuẩn VietGAP với 13 hộ tham gia, tổng diện tích trên 10 ha. Hiện, phòng tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn triển khai các bước theo quy định, tổ chức tập huấn, hướng dẫn người dân quy trình sản xuất, làm cơ sở để đánh giá và cấp chứng nhận VietGAP. Cùng với đó, phòng tập trung hoàn thiện hồ sơ phấn đấu trong năm 2026 đưa sản phẩm nem nướng Hữu Lũng và mắc ca sấy tham gia đánh giá, phân hạng OCOP, góp phần nâng cao giá trị nông sản, mở rộng thị trường tiêu thụ và hoàn thiện các chỉ tiêu xây dựng NTM.

Với các giải pháp đồng bộ, Hữu Lũng đang tập trung hoàn thiện những chỉ tiêu còn lại, gắn phát triển kinh tế nông thôn với nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ. Qua đó, góp phần hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn NTM năm 2026 theo kế hoạch.