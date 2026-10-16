Hữu Lũng: 79,69% thai phụ được sàng lọc trước sinh

Cán bộ Trạm Y tế xã Vân Nham tuyên truyền cho phụ nữ mang thai về lợi ích của sàng lọc trước sinh và sơ sinh

Để triển khai Chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh, trung tâm và các trạm y tế xã đã chú trọng truyền thông, tư vấn tại cơ sở. Từ đầu năm 2026 đến nay, các đơn vị tổ chức 81 buổi truyền thông lồng ghép tại thôn và các buổi tiêm chủng tại trạm y tế, thu hút gần 4.000 lượt người nghe; tổ chức 16 buổi nói chuyện chuyên đề với 800 người tham dự.

Để tiếp tục nâng tỷ lệ sàng lọc trước sinh, sơ sinh, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu tỉnh giao, Trung tâm Y tế khu vực Hữu Lũng tiếp tục phối hợp với các trạm y tế xã tăng cường truyền thông, tư vấn trực tiếp cho phụ nữ mang thai và gia đình có trẻ sơ sinh; chú trọng giải thích ý nghĩa, lợi ích của sàng lọc để người dân chủ động tham gia.