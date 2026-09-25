Hữu Châu và Hồng Đào đón tin vui mới

Sau khi tạo được dấu ấn tại phòng vé, Lên Hương tiếp tục mang đến tin vui cho Hữu Châu và Hồng Đào khi vươn lên dẫn đầu lượng thảo luận về phim Việt trong giai đoạn từ ngày 10/9 đến 22/9. Thành tích này nối dài chuỗi tín hiệu tích cực của tác phẩm, trong bối cảnh bộ phim vẫn đang được khán giả quan tâm sau khi chính thức ra rạp.

Theo số liệu được công bố, Lên Hương ghi nhận 64.032 lượt thảo luận và chỉ số cảm xúc tích cực (NSR) ở mức 93,8%, qua đó đứng đầu danh sách những phim Việt được bàn luận nhiều nhất trong kỳ đo lường. Đáng chú ý, tác phẩm vượt qua nhiều dự án cùng thời điểm, trong khi Trại Buôn Người và Út Lan 2 cũng nhanh chóng góp mặt trong nhóm dẫn đầu sau khi ra mắt.

Hữu Châu và Hồng Đào đang đón nhận những tín hiệu tích cực từ khán giả sau khi tái hợp.

Kết quả trên cho thấy sức nóng của Lên Hương không chỉ nằm ở doanh thu phòng vé. Những chủ đề xoay quanh dàn diễn viên, câu chuyện phim, cách xây dựng nhân vật cũng như phản ứng của khán giả sau khi ra rạp tiếp tục tạo ra lượng thảo luận đáng kể trên mạng xã hội. Với Hữu Châu và Hồng Đào, đây là thêm một dấu mốc đáng chú ý trong lần tái hợp mới nhất trên màn ảnh rộng.

Trong Lên Hương, Hồng Đào vào vai bà Mũi, chủ một trại hòm đang rơi vào cảnh ế ẩm. Nhân vật được xây dựng với tính cách gai góc, có phần bất cần và mang nhiều tổn thương phía sau vẻ ngoài cứng cỏi. Trong khi đó, Hữu Châu đảm nhận ông Năm, anh chồng của bà Mũi. Trái với mối quan hệ thân thiết của hai nghệ sĩ ngoài đời, nhân vật của họ trên màn ảnh thường xuyên xảy ra va chạm, tạo nên những tình huống vừa căng thẳng vừa hài hước.

Lên Hương đánh dấu sự tái hợp của Hữu Châu và Hồng Đào hiện đứng đầu danh sách những phim Việt được bàn luận nhiều nhất. (Ảnh: Socialite)

Sự đối lập này cũng là một trong những điểm khiến màn tái hợp của Hữu Châu và Hồng Đào được chú ý. Hai nghệ sĩ vốn có hơn 40 năm gắn bó trong nghề, từng làm việc cùng nhau trên sân khấu và tiếp tục hội ngộ qua nhiều dự án điện ảnh. Trước Lên Hương, cả hai đã cùng xuất hiện trong Cua Lại Vợ Bầu và Cục Vàng Của Ngoại, góp phần nối dài dấu ấn chung của hai nghệ sĩ trên màn ảnh rộng.

Điểm đáng chú ý ở Lên Hương là bộ phim không chỉ khai thác sự ăn ý vốn có giữa hai nghệ sĩ mà còn đặt họ vào một mối quan hệ hoàn toàn khác. Nếu ngoài đời Hữu Châu và Hồng Đào là những đồng nghiệp lâu năm, hiểu cách làm việc của nhau, thì trong phim, bà Mũi và ông Năm lại thường xuyên đối đầu. Sự tương phản này tạo thêm màu sắc cho tuyến nhân vật và giúp những màn tương tác giữa hai nghệ sĩ trở thành một trong những yếu tố được khán giả bàn luận.

Về phòng vé, Lên Hương cũng đang có hành trình tương đối tích cực. Bộ phim hiện đạt doanh thu hơn 85 tỷ đồng tại phòng vé Việt. Tác phẩm hiện tiếp tục có suất chiếu tại Việt Nam trước khi mở rộng phát hành sang thị trường Mỹ từ ngày 9/10, với tên quốc tế Luck For Sale.

Với Hữu Châu và Hồng Đào, lần tái hợp này cũng mang đến thêm một điểm nhấn đáng nhớ của họ trên màn ảnh rộng.

Với việc vừa duy trì sức hút tại phòng vé, vừa dẫn đầu lượng thảo luận trong nhóm phim Việt sau dịp lễ 2/9, Lên Hương đang tiếp tục tạo thêm những dấu mốc mới trong hành trình phát hành. Riêng với Hữu Châu và Hồng Đào, lần tái hợp này cũng mang đến thêm một điểm nhấn đáng nhớ khi hai nghệ sĩ tiếp tục cho thấy sự ăn ý qua một mối quan hệ hoàn toàn khác trên màn ảnh.