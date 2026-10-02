Hữu Châu thông báo ngày đặc biệt sau chuyến đi Tây Tạng

Kịch đoàn Thành Lộc vừa chính thức sáng đèn tại Nhà hát Bến Thành với vở Giáng Hương: Sân khấu về khuya. Trong đêm diễn mở màn, vở kịch vốn có sự góp mặt của NSƯT Hữu Châu cùng NSND Kim Xuân, Lê Phương, Vân Trang, Lương Thế Thành và nhiều nghệ sĩ khác. Tuy nhiên, nam nghệ sĩ sau đó có chuyến đi riêng nên chưa thể tiếp tục xuất hiện trong những suất diễn kế tiếp.

Mới đây, Hữu Châu chia sẻ ông vẫn chưa trở về và hiện đã ăn chay được 13 ngày. Đáng chú ý, nam nghệ sĩ hé lộ ngày 18/10 sẽ trở lại sân khấu. "Tối qua thấy Ba Hoài - Thành Lộc, ngày 18/10 tới là Ba Hoài - Hữu Châu nghen", ông viết.

NSƯT Hữu Châu hé lộ ngày trở lại sân khấu sau khi vắng mặt ở những suất diễn gần đây của Kịch đoàn Thành Lộc.

Hữu Châu cũng giải thích lý do hai anh em chưa cùng xuất hiện trong các suất diễn gần đây: "Hai anh em chia nhau vì tôi đi bái lạy Ngài Kailash đó mà". Chia sẻ này đồng thời cho biết thêm về lịch trình cá nhân của nam nghệ sĩ trước khi trở lại với sân khấu.

Ngày 18/10 vì thế trở thành mốc được chú ý đối với khán giả yêu sân khấu khi Hữu Châu dự kiến tái xuất sau khoảng thời gian vắng mặt. Đây cũng là lần tiếp theo nam nghệ sĩ đồng hành cùng Kịch đoàn Thành Lộc trong chặng đường mới tại Nhà hát Bến Thành.

Hữu Châu là một trong những nghệ sĩ kỳ cựu nhận lời tham gia Kịch đoàn Thành Lộc.

Hữu Châu là một trong những nghệ sĩ kỳ cựu nhận lời tham gia Kịch đoàn Thành Lộc sau khi Thành Lộc thành lập sân khấu mới vào tháng 8/2026. Hai nghệ sĩ có gần 40 năm gắn bó, từng đồng hành qua nhiều giai đoạn của sân khấu kịch và có sự kết hợp lâu năm trên sân khấu.

Việc Hữu Châu góp mặt trong vở Giáng Hương: Sân khấu về khuya cũng đánh dấu một trong những lần xuất hiện đầu tiên của ông tại sân khấu mới do Thành Lộc sáng lập. Sau suất diễn mở màn, nam nghệ sĩ tạm vắng mặt vì chuyến đi riêng, trước khi hé lộ ngày trở lại.

Hữu Châu sẽ góp mặt trong vở Giáng Hương: Sân khấu về khuya.

Với thông tin được chính Hữu Châu chia sẻ, khán giả có thêm một mốc cụ thể để chờ đợi màn tái ngộ của nam nghệ sĩ với sân khấu vào ngày 18/10. Đây cũng là dịp Hữu Châu tiếp tục đồng hành cùng Kịch đoàn Thành Lộc trong giai đoạn đầu hoạt động.