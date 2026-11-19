Mới đây, NSƯT Hữu Châu thu hút sự chú ý khi đăng tải loạt hình ảnh trong một buổi giảng dạy diễn xuất. Đi kèm những khoảnh khắc trên sàn tập, nam nghệ sĩ hài hước kể lại phản ứng của học trò trước cách truyền đạt của mình.

Cụ thể, NSƯT Hữu Châu viết: "Nay mình dạy rất từ tốn, hiền hoà, nhẹ nhàng vậy đó, đứa thì không thèm nhìn mình, đứa thì liếc xem mình như thù địch, đời mà."

NSƯT Hữu Châu chia sẻ chuyện đi dạy.

Trong những hình ảnh được chia sẻ, NSƯT Hữu Châu mặc trang phục giản dị, đứng trên sân khấu và trực tiếp thị phạm cho học trò. Trong khi đó, hai nam học viên ngồi dưới sàn tập lại có biểu cảm khá đặc biệt. Một người hướng ánh mắt sang bên cạnh, người còn lại liếc nhìn với vẻ dè chừng. Chính sự tương phản giữa thái độ giảng bài điềm đạm của người thầy và biểu cảm của học trò đã tạo nên tình huống hài hước.

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả. Nhiều người thích thú trước cách NSƯT Hữu Châu kể lại một khoảnh khắc đời thường bằng giọng điệu dí dỏm, gần gũi.

Thực tế, NSƯT Hữu Châu không chỉ được biết đến với sự nghiệp diễn xuất mà còn dành nhiều tâm huyết cho công việc truyền dạy kinh nghiệm nghề nghiệp. Với nhiều năm hoạt động trên sân khấu, ông có cơ hội tích lũy vốn sống và kinh nghiệm diễn xuất phong phú, từ đó truyền đạt cho những thế hệ diễn viên trẻ.

NSƯT Hữu Châu.

Đối với một người làm nghề lâu năm như NSƯT Hữu Châu, việc đứng lớp không đơn thuần là hướng dẫn học viên cách thoại, biểu cảm hay xử lý tình huống trên sân khấu. Người thầy còn phải giúp các bạn trẻ hiểu hơn về tâm lý nhân vật, khả năng quan sát đời sống và sự nghiêm túc cần có khi theo đuổi nghệ thuật.

NSƯT Hữu Châu là gương mặt quen thuộc của sân khấu kịch phía Nam. Ông xuất thân trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, là cháu của nghệ sĩ Thanh Nga và con của nghệ sĩ Hữu Thìn. Trong suốt nhiều năm hoạt động, nam nghệ sĩ ghi dấu ấn qua hàng loạt vai diễn sân khấu, truyền hình và điện ảnh.

Trên màn ảnh, NSƯT Hữu Châu từng tham gia nhiều dự án được khán giả biết đến như Cô Ba Sài Gòn, Lật Mặt: 48H, Bố Già, Chị Mười Ba: 3 Ngày Sinh Tử và Đất Rừng Phương Nam. Mỗi vai diễn đều cho thấy khả năng biến hóa của nam nghệ sĩ, từ những nhân vật hài hước, đời thường đến các vai có chiều sâu tâm lý.

Không chỉ duy trì hoạt động nghệ thuật, NSƯT Hữu Châu còn tiếp tục gắn bó với công việc đào tạo diễn viên trẻ. Những hình ảnh mới được chia sẻ cho thấy nam nghệ sĩ vẫn dành nhiều thời gian cho lớp học và sân khấu, dù đôi khi những tình huống với học trò cũng mang đến cho ông không ít câu chuyện đáng nhớ.