Hữu Châu công khai đòi nợ Hồng Đào số tiền lớn

Mới đây, NSƯT Hữu Châu thu hút sự chú ý khi đăng tải bài viết nhắc đến Hồng Đào với cách gọi thân mật bà Mũi - tên nhân vật nữ diễn viên đảm nhận trong Lên Hương. Nam nghệ sĩ hài hước đòi đồng nghiệp khoản tiền 500 triệu đồng, đồng thời nhắn nhủ sẽ tiếp tục nhắc chuyện này tại các rạp chiếu phim vào dịp cuối tuần.

"Nè bà Mũi! Bà chưa trả tôi 500 triệu nghe bà Mũi. Tôi đi la làng khắp các rạp trên toàn quốc mấy ngày thứ Bảy, Chủ nhật này à. Định quỵt hay gì ?".

Hữu Châu bất ngờ "đòi nợ" Hồng Đào sau màn tái hợp trong Lên Hương.

Cách Hữu Châu sử dụng những câu chữ dí dỏm nhanh chóng thu hút sự chú ý. Trong đó, "bà Mũi", "xóm Lên Hương" hay chi tiết "xách hung khí rượt" đều gắn với nhân vật và những tình huống xuất hiện trong bộ phim mà nam nghệ sĩ cùng Hồng Đào tham gia.

Trong Lên Hương, Hồng Đào đảm nhận vai bà Mũi, một bà chủ trại hòm gia truyền đang đối diện với tình trạng ế ẩm. Nhân vật có vẻ ngoài gai góc, sắc sảo, cộc cằn và thực dụng, nhưng phía sau sự mạnh mẽ ấy là một người phụ nữ cô độc, mang nhiều tổn thương cùng những bí mật riêng.

Trong Lên Hương, Hồng Đào đảm nhận vai bà Mũi, một bà chủ trại hòm gia truyền đang đối diện với tình trạng ế ẩm.

Hữu Châu xuất hiện với vai ông Năm, anh chồng của bà Mũi. Dù là vai khách mời và không thuộc tuyến nhân vật trung tâm, sự xuất hiện của ông Năm vẫn tạo thêm những tình huống đáng chú ý cho câu chuyện. Mối quan hệ giữa hai nhân vật cũng mang đến nhiều màn đối đầu, trong đó có cảnh bà Mũi cầm dao đuổi theo ông Năm.

Sự đối lập giữa hai nghệ sĩ ngoài đời và trên màn ảnh cũng là một điểm đáng chú ý. Hữu Châu và Hồng Đào vốn là những người bạn thân thiết trong nhiều năm, quen biết nhau từ thời còn học sân khấu. Trái với sự gắn bó ngoài đời, hai nhân vật trong Lên Hương thường xuyên rơi vào những tình huống căng thẳng, thậm chí có lúc đối đầu quyết liệt.

Vì vậy, màn "đòi nợ" mới đây của Hữu Châu không chỉ nhắc lại tên nhân vật bà Mũi mà còn tiếp tục cho thấy cách hai nghệ sĩ tận dụng sự thân thiết ngoài đời để tạo nên những màn tương tác gần gũi trong quá trình quảng bá bộ phim.

Mối quan hệ giữa Hữu Châu và Hồng Đào là điểm nhấn đáng chú ý trong Lên Hương.

Lên Hương hiện đang được chiếu tại các rạp trên toàn quốc và ghi nhận doanh thu hơn 56 tỷ đồng. Bộ phim gây chú ý với câu chuyện xoay quanh bà Mũi và nghề trại hòm, đồng thời quy tụ dàn diễn viên gồm Hồng Đào, Võ Tấn Phát, NSND Hồng Vân, NSƯT Hữu Châu,....

Trong bối cảnh tác phẩm vẫn đang tiếp tục hành trình tại phòng vé, lời "đòi nợ" 500 triệu đồng của Hữu Châu cũng trở thành một cách nhắc khéo đến Lên Hương, đồng thời khơi lại sự tung hứng giữa ông Năm và bà Mũi - hai nhân vật có mối quan hệ đặc biệt trong phim.