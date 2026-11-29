Nghiên cứu khoa học cho thấy, khi cháy, thuốc lá tạo ra hàng nghìn chất hóa học độc hại, trong đó có carbon monoxide (CO), benzene, formaldehyde và nhiều chất gây ung thư. Các chất này phát tán vào không khí từ đầu điếu thuốc đang cháy và hơi thở của người hút.

Khói thuốc lá tác động làm tổn thương các bộ phận trong cơ thể người. Ảnh minh họa internet.

Khi xâm nhập qua đường hô hấp, chúng có thể gây tổn thương phổi, ảnh hưởng hệ tuần hoàn, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đột quỵ và ung thư phổi. Trẻ em, phụ nữ mang thai, người cao tuổi và người mắc bệnh hô hấp càng dễ bị tổn thương.

Đáng lo ngại, khói thuốc không chỉ tồn tại trong không khí mà còn có thể bám trên quần áo, tóc, rèm cửa, ghế sofa và các bề mặt trong nhà. Trẻ nhỏ có thể tiếp xúc với những chất tồn dư này khi vui chơi hoặc tiếp xúc gần với người vừa hút thuốc. Nhiều người cho rằng mở cửa sổ, bật quạt, hút thuốc ở ban công hoặc sử dụng máy khử mùi có thể hạn chế tác hại. Tuy nhiên, những biện pháp này không thể loại bỏ hoàn toàn các chất độc hại.

Gia đình có trẻ nhỏ càng cần phải giữ không gian sống không có khói thuốc lá. Ảnh minh họa internet.

Để bảo vệ sức khỏe gia đình, cần thiết lập quy tắc không hút thuốc trong nhà và trên ô tô, kể cả khi không có trẻ nhỏ. Người hút thuốc nên chủ động cai thuốc, hạn chế tiếp xúc gần với trẻ sau khi hút và vệ sinh những khu vực có chất tồn dư. Tại nơi công cộng, nơi làm việc, cần ưu tiên không gian không khói thuốc và phản ánh với đơn vị quản lý khi quy định chưa được thực hiện nghiêm túc.

Người thường xuyên tiếp xúc với khói thuốc nếu xuất hiện các triệu chứng như ho kéo dài, khò khè, khó thở, tức ngực cần đi khám để được đánh giá sức khỏe.

Khói thuốc thụ động là mối nguy không phân biệt người hút hay không hút. Bởi vậy, bảo vệ sức khỏe cộng đồng không chỉ dừng lại ở việc khuyến khích người hút thuốc giảm hoặc cai thuốc, mà quan trọng hơn là bảo đảm quyền được hít thở trong môi trường không khói thuốc của mỗi người.