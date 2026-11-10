Hút thuốc lá làm tăng nguy cơ sa sút trí tuệ

Thực hiện bởi các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Curtin, nghiên cứu này đã xem xét mối liên hệ giữa việc hút thuốc và 3 dạng sa sút trí tuệ, bao gồm sa sút trí tuệ do mọi nguyên nhân, bệnh Alzheimer và sa sút trí tuệ mạch máu.

Đây được đánh giá là bản cập nhật dữ liệu toàn diện nhất trong hơn một thập kỷ qua. Phân tích này đã tổng hợp 61 nghiên cứu với sự tham gia của khoảng 2,8 triệu người và được công bố trên tạp chí eClinicalMedicine ngày 9/11.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những người đang hút thuốc có nguy cơ phát triển chứng sa sút trí tuệ cao hơn 31%, nguy cơ mắc bệnh Alzheimer cao hơn 40% và nguy cơ sa sút trí tuệ mạch máu cao hơn 52% so với những người chưa bao giờ hút thuốc.

Đáng chú ý, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng nguy cơ này tăng tỷ lệ thuận với số lượng điếu thuốc được tiêu thụ. Cụ thể, người hút 10 điếu thuốc mỗi ngày có nguy cơ mắc bệnh cao hơn 16%, trong khi những người hút 20 điếu mỗi ngày phải chịu mức rủi ro cao hơn tới 34% so với những người không hút thuốc.

Trưởng nhóm nghiên cứu là ông Mario Siervo, thuộc Đại học Curtin, cho biết những phát hiện này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mở rộng góc nhìn, thay vì chỉ tập trung vào mối liên hệ đã quá rõ ràng giữa hút thuốc với bệnh ung thư và tim mạch.

Theo ông, hút thuốc gây ra những tổn hại nghiêm trọng cho sức khỏe, nhưng tác động của nó đối với não bộ cũng xứng đáng được quan tâm đúng mức.

Đồng quan điểm, tác giả cấp cao Blossom Stephan chia sẻ rằng sức khỏe não bộ cần trở thành một phần của các cuộc thảo luận khi đề cập đến tác hại của thuốc lá cũng như lợi ích của việc cai nghiện.

Nghiên cứu cũng mang đến một tín hiệu tích cực khi phát hiện ra những người từng hút thuốc nhưng đã cai có nguy cơ mắc bệnh thấp hơn so với những người tiếp tục hút.

Nhìn chung, những người đã bỏ thuốc không có rủi ro mắc chứng sa sút trí tuệ cao hơn những người chưa từng hút. Mặc dù không thể chứng minh hút thuốc trực tiếp gây ra bệnh, các phát hiện này đã bổ sung thêm bằng chứng cho thấy bỏ thuốc lá là một bước quan trọng để bảo vệ não bộ.

Bà Tanya Buchanan, Giám đốc điều hành Dementia Australia nhận định, sa sút trí tuệ có tác động làm thay đổi cuộc sống của người bệnh, gia đình và cộng đồng.

Bà nhấn mạnh việc giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh là trách nhiệm chung, đòi hỏi các chính sách và hành động từ mọi cấp chính quyền để giúp người dân dễ dàng chăm sóc sức khỏe não bộ hơn.

Bà Melissa Ledger, đại diện tổ chức Cancer Council WA khẳng định, nghiên cứu này mang đến một góc nhìn mới mẻ để tuyên truyền về lợi ích của việc cai thuốc.

Các nhà nghiên cứu đề xuất việc đưa thông điệp sức khỏe não bộ vào các chiến dịch chống hút thuốc, in cảnh báo trên bao bì và lồng ghép vào các chương trình cai nghiện sẽ giúp cộng đồng hiểu rõ hơn về rủi ro dài hạn.

Trong tương lai, giới khoa học cần có thêm các nghiên cứu sâu hơn để tìm hiểu xem độ tuổi cai thuốc và thời gian bỏ thuốc ảnh hưởng như thế nào đến nguy cơ mắc căn bệnh này.