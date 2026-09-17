Hút thuốc lá làm tăng nguy cơ mắc bệnh thoát vị đĩa đệm

Một người đàn ông hút thuốc lá. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, nhóm nghiên cứu do Giáo sư Shin Jae Won, chuyên ngành phẫu thuật chỉnh hình thuộc Đại học Y Yonsei, cùng các nhà nghiên cứu tại Bệnh viện Ilsan thuộc Cơ quan Bảo hiểm Y tế quốc gia Hàn Quốc (NHIS), đã phân tích dữ liệu của hơn 3,2 triệu người trưởng thành.

Nhóm nghiên cứu đã phân loại những người tham gia thành các nhóm, gồm người sử dụng thuốc lá thông thường, người sử dụng thuốc lá điện tử dạng dung dịch, người sử dụng sản phẩm thuốc lá nung nóng, người đồng thời sử dụng thuốc lá điện tử dạng dung dịch và thuốc lá nung nóng và người không hút thuốc.

Tình trạng hút thuốc được xác định thông qua bảng câu hỏi do người tham gia khai báo. Nhóm nghiên cứu sau đó đánh giá nguy cơ mắc bệnh đĩa đệm bằng phương pháp ghép điểm xu hướng và mô hình nguy cơ tỷ lệ Cox đa biến. Kết quả cho thấy người hút thuốc lá thông thường có nguy cơ mắc bệnh đĩa đệm cao hơn 17,4% so với người không hút thuốc. Đối với người sử dụng thuốc lá điện tử dạng dung dịch, nguy cơ cao hơn 15,3%, trong khi người sử dụng thuốc lá nung nóng có nguy cơ cao hơn 13,2% so với người không hút thuốc.

Theo nhóm nghiên cứu, kết quả cho thấy nguy cơ mắc bệnh đĩa đệm có thể khác nhau tùy thuộc vào loại sản phẩm thuốc lá được sử dụng. Tuy nhiên, dù hút thuốc ở dạng nào, nguy cơ mắc bệnh đĩa đệm cũng đều cao hơn so với người không hút thuốc.