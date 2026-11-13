'Hút' hơn 2,5 tỷ USD FDI trong 10 tháng, Đồng Nai kỳ vọng tăng tốc đầu tư trong năm 2027

Ảnh minh họa. Ảnh: Amata.

Thu hút hơn 2,5 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong 10 tháng năm 2026, Đồng Nai đang tiếp tục mở rộng dư địa đón dòng vốn đầu tư mới.

LỢI THẾ KẾT NỐI GIA TĂNG SỨC HÚT CHO KHU CÔNG NGHIỆP

Thực tế, các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn Đồng Nai tiếp tục nhận được sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư và doanh nghiệp lớn.

Với việc tạo được môi trường đầu tư tốt, những năm qua, Đồng Nai trở thành “cứ điểm” của nhiều tập đoàn FDI lớn như: Nestlé, C.P., Amata, Coherent, Hyosung, Bosch, Lixil, Formosa, Central Retail Việt Nam, Chang Shin,...

Thời gian qua, nhiều đơn vị đã làm việc với Ban Quản lý các KCN, khu kinh tế thành phố để tìm hiểu cơ hội đầu tư, đặt nhu cầu thuê đất xây dựng nhà máy sản xuất.

Một trong những KCN đã thu hút được sự quan tâm của nhà đầu tư là KCN công nghệ cao Long Thành. Với vị trí tiếp giáp trực tiếp tuyến cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, kết nối nút giao 319 và cách Cảng hàng không quốc tế Long Thành chưa đến 10 km, KCN này có lợi thế về kết nối giao thông và tiếp cận các đầu mối vận tải.

Cùng với hệ thống hạ tầng được đầu tư đồng bộ, KCN công nghệ cao Long Thành đã thu hút hơn 421 triệu USD vốn đầu tư từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và một số thị trường khác. Các dự án tập trung vào lĩnh vực điện, điện tử và công nghệ cao.

Tuy nhiên, so với tiềm năng và lợi thế sẵn có, Đồng Nai vẫn còn nhiều dư địa để gia tăng thu hút vốn FDI, đặc biệt từ các dự án đầu tư mới.

Theo ông Phạm Việt Phương, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Quản lý các KCN, khu kinh tế thành phố, một trong những nguyên nhân khiến khả năng tiếp nhận dự án mới gặp khó khăn là nguồn cung đất công nghiệp có hạ tầng hoàn chỉnh ngày càng hạn chế. Tại nhiều KCN đã hoạt động lâu năm, tỷ lệ lấp đầy ở mức cao, diện tích đất sạch còn lại không nhiều.

Trong 10 tháng năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của Đồng Nai tăng 13,19% so với cùng kỳ. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 12,10%; khai khoáng tăng 10,46%; sản xuất và phân phối điện tăng 40,82%; cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 2,82%. Chỉ số tiêu thụ ngành chế biến, chế tạo tăng 9,16%.

Trong khi đó, các nhà đầu tư, đặc biệt là doanh nghiệp sản xuất quy mô lớn, thường có yêu cầu cụ thể về diện tích mặt bằng, khả năng kết nối giao thông, nguồn điện, nước và hệ thống xử lý môi trường.

Để cải thiện khả năng thu hút đầu tư, thời gian tới, Ban Quản lý các KCN, khu kinh tế thành phố sẽ tập trung tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, chính sách và thủ tục đầu tư; rà soát quỹ đất có khả năng bàn giao thực tế; hoàn thiện cơ sở dữ liệu và cổng xúc tiến đầu tư.

Đồng thời, địa phương ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, bán dẫn, trung tâm dữ liệu, tự động hóa, logistics và sản xuất xanh; thúc đẩy liên kết chuỗi cung ứng, nâng cao năng lực của doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong nước.

MỞ RỘNG KHÔNG GIAN, ĐÓN DÒNG VỐN CHẤT LƯỢNG CAO

Đồng Nai hiện có 89 KCN được quy hoạch với tổng diện tích gần 43.400 ha, trong đó 44 KCN đang hoạt động. Để đáp ứng nhu cầu đầu tư trong giai đoạn tới, thành phố đang tập trung triển khai các KCN mới, nhất là tại những khu vực có lợi thế về kết nối hạ tầng.

Đáng chú ý, KCN Bàu Cạn - Tân Hiệp giai đoạn 1 và KCN Xuân Quế - Sông Nhạn giai đoạn 1 có quy mô khoảng 1.000 ha mỗi khu. Bên cạnh đó, KCN Phước An và các KCN tại khu vực phía Bắc như Bắc Đồng Phú giai đoạn II, Nam Đồng Phú giai đoạn II, Minh Hưng III giai đoạn II... cũng nằm trong kế hoạch mở rộng không gian phát triển công nghiệp của địa phương.

Khi các KCN hoàn thành những hạng mục hạ tầng thiết yếu và có diện tích đất đủ điều kiện cho thuê, Đồng Nai sẽ có thêm quỹ đất để giới thiệu với nhà đầu tư. Năm 2027 được xác định là thời điểm tăng tốc trong thu hút đầu tư.

Việc mở rộng không gian công nghiệp về phía Bắc còn góp phần phân bổ lại hoạt động sản xuất, khai thác lợi thế đất đai và giảm áp lực tập trung công nghiệp tại khu vực phía Nam.

Tuy nhiên, để các KCN sớm đi vào khai thác, công tác quy hoạch, đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng và lựa chọn nhà đầu tư hạ tầng cần được triển khai đồng bộ. Các chủ đầu tư hạ tầng KCN cũng phải đẩy nhanh tiến độ dự án, hoàn thiện hạ tầng và đưa đất vào khai thác.

Bên cạnh quỹ đất và hạ tầng, yêu cầu của các tập đoàn quốc tế đối với địa điểm đầu tư cũng đang thay đổi. Ngoài chi phí và vị trí địa lý, doanh nghiệp ngày càng chú trọng khả năng cung cấp năng lượng sạch, hệ thống xử lý môi trường, hiệu quả sử dụng tài nguyên và mức độ đáp ứng các tiêu chuẩn phát triển bền vững.

10 tháng năm 2026, Đồng Nai thu hút hơn 2,5 tỷ USD vốn FDI. Ảnh minh họa/Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Công thương.

Cùng với việc mở rộng quỹ đất công nghiệp, những động lực hạ tầng và kinh tế mới cũng được kỳ vọng tạo thêm lợi thế cho Đồng Nai trong thu hút FDI.

Đồng Nai trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, cùng sự xuất hiện của sân bay Long Thành và kế hoạch phát triển khu thương mại tự do (FTZ), đang mở ra cơ hội để địa phương tái định vị vai trò trong cấu trúc kinh tế phía Nam.

Sân bay quốc tế Long Thành được kỳ vọng trở thành cửa ngõ vận tải hàng hóa hàng không mới của khu vực. Kết hợp với hệ thống cảng biển tại Bà Rịa - Vũng Tàu và trung tâm tài chính, dịch vụ TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai có điều kiện phát triển hệ sinh thái tích hợp giữa công nghiệp, logistics và xuất khẩu, với lợi thế vận tải đa phương thức.

Bên cạnh đó, khu thương mại tự do quy mô 16 tỷ USD được kỳ vọng tạo thêm động lực thu hút các ngành có giá trị gia tăng cao như điện tử, thiết bị điện, máy móc, công nghiệp hỗ trợ, logistics chuỗi lạnh, thiết bị y tế và trung tâm phân phối khu vực.

Với dự toán kinh phí khoảng 16 tỷ USD, Đồng Nai lập đề án khu thương mại tự do (FTZ) rộng 8.100 ha (Giai đoạn một dự kiến triển khai trên diện tích khoảng 3.700 ha). FTZ được đề xuất tích hợp bốn khu chức năng gồm sản xuất, logistics, tài chính - thương mại - dịch vụ, nghiên cứu đổi mới sáng tạo và kinh tế số. Theo đề án, FTZ sẽ kết nối trực tiếp với sân bay Long Thành và cảng Phước An, hình thành chuỗi logistics đa phương thức giữa hàng không, đường bộ và cảng biển.