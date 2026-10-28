Hương vị xứ sở kim chi thu hút du khách Hà Nội

Lễ hội Con đường Văn hóa Hàn Quốc tại Hà Nội năm 2026 do Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam chủ trì, Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức thực hiện, diễn ra từ ngày 24 đến 25.10.2026 xung quanh khu vực Đại sứ quán Hàn Quốc. Tại Gian hàng quảng bá Next K-Food, khu trưng bày sản phẩm được kết hợp cùng chương trình dùng thử đồ ăn, thức uống. Khách tham quan vừa được giới thiệu về đặc điểm và cách thưởng thức từng sản phẩm, vừa trực tiếp nếm thử nhiều hương vị khác nhau.

Đông đảo du khách tham quan, trải nghiệm món ăn tại gian hàng Next K-Food.

Trong không khí lễ hội hòa quyện văn hóa và ẩm thực Hàn Quốc, trải nghiệm vừa thưởng thức vừa tìm hiểu này nhận được nhiều phản hồi tích cực. Điểm nổi bật của gian hàng là việc giới thiệu thực phẩm Halal và K-Street Food trong cùng một không gian, phù hợp với nhiều nền văn hóa ẩm thực và khẩu vị khác nhau.

Những người vốn yêu thích ẩm thực Hàn Quốc có dịp khám phá thêm sản phẩm mới, trong khi những người lần đầu tiếp cận có thể tìm thấy sản phẩm hợp với khẩu vị của mình. Đặc biệt, các món ăn quen thuộc trong đời sống hàng ngày và văn hóa ẩm thực đường phố Hàn Quốc đã đưa hương vị xứ sở kim chi đến gần hơn với khách Việt Nam. Sau khi dùng thử, nhiều khách tham quan đã tham gia khảo sát và chia sẻ ý kiến về hương vị, bao bì cũng như ý định mua những sản phẩm vừa trải nghiệm.

Gian hàng Quảng bá Next K-Food là một trong những hoạt động của Global Next K-Food - chương trình tìm kiếm các sản phẩm thực phẩm Hàn Quốc có tiềm năng tăng trưởng cao tại thị trường nước ngoài để giới thiệu tới người tiêu dùng sở tại. Dự án này lựa chọn những sản phẩm phù hợp với văn hóa ẩm thực và xu hướng tiêu dùng của từng khu vực, đồng thời tạo cơ hội để người tiêu dùng trực tiếp trải nghiệm, qua đó đồng hành cùng doanh nghiệp thực phẩm Hàn Quốc trên hành trình vươn ra thị trường quốc tế.

Không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu sản phẩm, hoạt động lần này còn trở thành dịp để aT và các doanh nghiệp Hàn Quốc lắng nghe người tiêu dùng và tìm hiểu những yếu tố được quan tâm tại thị trường Việt Nam. Các doanh nghiệp tham gia cũng có cơ hội gặp gỡ trực tiếp người tiêu dùng, giới thiệu sản phẩm và nắm bắt phản hồi của thị trường.

Thông qua hoạt động lần này, Văn phòng aT tại Hà Nội đã mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam niềm vui khám phá những sản phẩm thực phẩm Hàn Quốc mới cùng sức hấp dẫn đa dạng của Next K-Food. Việc kết hợp trải nghiệm văn hóa với quảng bá thực phẩm góp phần đưa thực phẩm Hàn Quốc đến gần hơn với người tiêu dùng Việt Nam và lan tỏa sự quan tâm dành cho K-Food.