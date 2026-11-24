Gian hàng Việt Nam đón người dân Bratislava và bạn bè quốc tế bằng những món ăn đậm hương vị quê nhà. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Slovakia)

Với chủ đề “Giáng sinh vòng quanh thế giới”, Hội chợ quy tụ các đại sứ quán và đại diện của khoảng 30 quốc gia, cùng các trường quốc tế và tổ chức thiện nguyện Slovakia. Giữa không khí rộn ràng, gian hàng Việt Nam đón người dân Bratislava và bạn bè quốc tế bằng những món ăn đậm hương vị quê nhà và những món quà thủ công mang nét đẹp văn hóa Việt.

Nhân dịp này, Đại sứ quán đã lựa chọn giới thiệu những nét văn hóa gần gũi trong đời sống thường ngày và nhận được sự ủng hộ rộng rãi của du khách. Qua đó, bạn bè quốc tế hiểu thêm về phong tục, nếp sống và những giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ người Việt.

Du khách tham quan, mua sắm tại gian hàng Việt Nam. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Slovakia)

Theo Đại sứ Việt Nam tại Slovakia Phạm Trường Giang, hội chợ này là dịp để các đại sứ quán giới thiệu những nét văn hóa truyền thống và ẩm thực đặc trưng của mỗi nước; là cánh cửa mở ra cơ hội để người dân Slovakia và bạn bè quốc tế hiểu thêm về văn hóa của các quốc gia, dân tộc.

Điểm thú vị của hội chợ năm nay là cuốn “hộ chiếu” lưu niệm được phát cho khách ngay từ lối vào. Qua mỗi gian hàng quốc gia, du khách có thể sưu tầm những dấu tem, lưu lại dấu ấn của nhiều nền văn hóa đa dạng.

Theo Ban tổ chức, qua 31 kỳ hội chợ trước đây, hội chợ đã quyên góp hơn 1,43 triệu euro cho các hoạt động thiện nguyện tại Slovakia, hỗ trợ các cơ sở chăm sóc trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật và nhiều chương trình trong lĩnh vực y tế, giáo dục, giảm nghèo. Hội chợ được duy trì qua các năm nhờ công sức của đội ngũ tình nguyện viên đến từ nhiều cơ quan và tổ chức.

Các em nhỏ thích thú tìm hiểu đồ thủ công, mỹ nghệ của Việt Nam tại gian hàng. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Slovakia)

Sự góp mặt của gian hàng Việt Nam trong dịp này vừa đưa hương vị và văn hóa Việt đến gần hơn với công chúng Slovakia, vừa tiếp nối sự chung tay của Đại sứ quán với bạn bè quốc tế vì những hoạt động thiện nguyện tại sở tại.

(theo ĐSQ Việt Nam tại Slovakia)