'Hương vị Việt Nam' tại Brunei Darussalam

Đại sứ Đỗ Thùy Dương và ông Awang Mohammad Harris, Bí thư Thường trực Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Brunei tham quan một số gian hàng tại sự kiện. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Brunei cung cấp)

Đại sứ Việt Nam tại Brunei Đỗ Thùy Dương và ông Awang Mohammad Harris, Bí thư Thường trực Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Brunei đến dự và cắt băng khai mạc sự kiện.

Phát biểu khai mạc sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Brunei Đỗ Thùy Dương nhấn mạnh vai trò của giao lưu văn hóa, ẩm thực trong việc tăng cường hiểu biết, gắn kết và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Brunei.

Đại sứ Đỗ Thùy Dương phát biểu khai mạc Sự kiện "Hương vị Việt Nam". (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Brunei cung cấp)

Đại sứ khẳng định, Đại sứ quán sẽ tiếp tục đẩy mạnh quảng bá sản phẩm, dịch vụ Việt Nam tại Brunei, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm cơ hội tiếp cận thị trường; đồng thời thúc đẩy kết nối, hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước, nhất là trong các lĩnh vực thực phẩm, hàng tiêu dùng và du lịch theo tiêu chuẩn Halal và thân thiện với người Hồi giáo.

Đây là lần đầu tiên Đại sứ quán Việt Nam tại Brunei tổ chức riêng sự kiện hội chợ quảng bá ẩm thực, du lịch và hàng hóa Việt Nam tại Brunei. Điểm nhấn của sự kiện là không gian trải nghiệm ẩm thực Việt Nam với sự tham gia của các nhà hàng Việt Nam tại Brunei như Le Tonkin, Yi’s Nation, VIPRO và Vietnam Coffee. Khách tham quan có cơ hội thưởng thức các món ăn mang đậm hương vị Việt Nam, qua đó tìm hiểu nét đặc sắc, sự phong phú và đa dạng của văn hóa ẩm thực Việt.

Đại sứ Đỗ Thùy Dương và ông Awang Mohammad Harris, Bí thư Thường trực Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Brunei cắt băng khai mạc sự kiện. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Brunei cung cấp)

Sự kiện còn giới thiệu nhiều sản phẩm, hàng tiêu dùng và thủ công mỹ nghệ Việt Nam. Hoạt động không chỉ góp phần nâng cao nhận diện thương hiệu, sản phẩm Việt Nam tại thị trường Brunei mà còn tạo cơ hội để các doanh nghiệp tiếp cận người tiêu dùng, tìm kiếm đối tác và mở rộng các kênh phân phối tại sở tại.

Bên cạnh đó, quảng bá du lịch thân thiện với người Hồi giáo cũng là một nội dung trọng tâm của chương trình. Với sự tham gia của Vietravel, sự kiện giới thiệu đến người dân Brunei các điểm đến hấp dẫn của Việt Nam, từ cảnh quan thiên nhiên, di sản văn hóa được UNESCO công nhận đến những đô thị năng động, trải nghiệm văn hóa và ẩm thực đặc sắc, phù hợp với nhu cầu và thị hiếu của du khách Brunei.

Thông qua sự kiện, Đại sứ quán cũng mong muốn phát huy vai trò của cộng đồng người Việt Nam và các doanh nghiệp Việt Nam tại Brunei trong việc quảng bá văn hóa, sản phẩm và dịch vụ Việt Nam; khuyến khích doanh nghiệp cộng đồng tăng cường nhập khẩu, phân phối, kinh doanh các sản phẩm Việt Nam tại thị trường sở tại, qua đó góp phần lan tỏa hình ảnh và nâng cao vị thế hàng Việt Nam.

Đại diện doanh nghiệp Việt Nam trao quà kỷ niệm tặng ông Awang Mohammad Harris, Bí thư Thường trực Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Brunei tham quan một số gian hàng tại sự kiện. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Brunei cung cấp)

Sự kiện “Hương vị Việt Nam” được tổ chức nhằm hưởng ứng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), triển khai Nghị quyết 23 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài; đồng thời hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Brunei Darussalam (1992-2027). Đây cũng là dịp phát huy vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong việc gìn giữ, lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và tăng cường tình hữu nghị, gắn kết giữa nhân dân hai nước.