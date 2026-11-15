'Hương vị Việt Nam' lan tỏa tại Brunei

Khách tham quan tìm hiểu nét đặc sắc, đa dạng của văn hóa ẩm thực Việt Nam

Tham dự Lễ khai mạc có ông Awang Mohammad Harris, Bí thư Thường trực Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Brunei; 14 Đại sứ, Đại biện các nước tại Brunei; đại diện các cơ quan Chính phủ Brunei, các doanh nghiệp và đông đảo cộng đồng người Việt Nam tại Brunei.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Brunei Đỗ Thùy Dương nhấn mạnh vai trò của giao lưu văn hóa và ẩm thực trong việc tăng cường hiểu biết, thắt chặt tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Đại sứ khẳng định sẽ tiếp tục đẩy mạnh quảng bá sản phẩm, dịch vụ Việt Nam tại Brunei, hỗ trợ doanh nghiệp trong nước tìm kiếm cơ hội tiếp cận thị trường.

Đồng thời thúc đẩy kết nối, hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước, nhất là trong các lĩnh vực thực phẩm, hàng tiêu dùng và du lịch Halal phù hợp với văn hóa Hồi giáo.

Điểm nhấn của sự kiện là không gian trải nghiệm ẩm thực Việt Nam với sự tham gia của các nhà hàng Việt Nam tại Brunei.

Tại đây, khách tham quan có dịp thưởng thức nhiều món ăn mang đậm hương vị Việt Nam, qua đó tìm hiểu nét đặc sắc, sự phong phú và đa dạng của văn hóa ẩm thực Việt Nam.

Bên cạnh đó, quảng bá du lịch thân thiện với người Hồi giáo cũng là một nội dung trọng tâm của chương trình.

Với sự tham gia của Vietravel, sự kiện giới thiệu đến người dân Brunei các điểm đến hấp dẫn của Việt Nam, từ cảnh quan thiên nhiên, di sản văn hóa được UNESCO công nhận đến những đô thị năng động, trải nghiệm văn hóa và ẩm thực đặc sắc, phù hợp với nhu cầu và thị hiếu của du khách Brunei.

Thông qua sự kiện, Đại sứ quán Việt Nam cũng mong muốn phát huy vai trò của cộng đồng người Việt Nam và các doanh nghiệp Việt Nam tại Brunei trong việc quảng bá văn hóa, sản phẩm và dịch vụ Việt Nam.

Sự kiện được tổ chức nhằm hưởng ứng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18.11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11), triển khai Nghị quyết 23 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài; đồng thời hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Brunei Darussalam (1992 – 2027).

Đây cũng là dịp phát huy vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong việc gìn giữ, lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và tăng cường tình hữu nghị, gắn kết giữa nhân dân hai nước.