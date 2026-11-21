Chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18.11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11).

Sáng 21.11, UBND phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội thi “Hương vị Quy Nhơn Đông - Gắn kết cộng đồng” kết hợp Hội thi hát karaoke và giao lưu dân vũ năm 2026.

Đây là chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18.11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11); đồng thời là hoạt động văn hóa thiết thực, vừa là sân chơi lành mạnh, bổ ích, vừa là dịp để cán bộ và nhân dân toàn phường gặp gỡ, giao lưu, giới thiệu hương vị quê nhà và thắt chặt thêm tình đoàn kết, gắn bó.

Ông Bùi Duy Ninh, Phó Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Đông phát biểu khai mạc hội thi

Phát biểu khai mạc, ông Bùi Duy Ninh, Phó Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Đông khẳng định: Đoàn kết tạo nên sức mạnh, văn hóa bồi đắp nền tảng tinh thần cho cộng đồng. Văn hóa ấy không ở đâu xa, mà ở ngay trong mâm cơm gia đình, trong lời ca tiếng hát, trong tình làng nghĩa xóm.

Với chủ đề “Hương vị Quy Nhơn Đông - Gắn kết cộng đồng”, Hội thi năm nay không đơn thuần là dịp để các đội thể hiện tài năng chế biến, trình bày món ăn, mà còn là cơ hội giới thiệu những sản vật, hương vị đặc trưng của địa phương; cùng giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và lan tỏa tình yêu đối với văn hóa ẩm thực quê hương.

Với phong cách sáng tạo, mỗi đội thi mang đến một sắc màu riêng trong phần thi ẩm thực

Hội thi quy tụ 24 đội đến từ các cơ quan khối Đảng, Mặt trận, đoàn thể, chính quyền, lực lượng vũ trang, các trường học và 9 tổ dân phố trên địa bàn phường. Mỗi đội mang đến một màu sắc riêng, một cách thể hiện riêng, nhưng tất cả cùng chung một tinh thần đoàn kết, sáng tạo.

Bên cạnh phần thi ẩm thực, những tiết mục karaoke với chủ đề ca ngợi quê hương, đất nước, gia đình, tình đoàn kết; các màn giao lưu dân vũ sôi động cùng những trò chơi dân gian vừa góp phần tạo nên không khí vui tươi, hào hứng, gắn kết mọi người, vừa là dịp phát hiện, khích lệ những hạt nhân văn nghệ ở cơ sở.

Biểu diễn trích đoạn Hầu thần trong Lễ hội Cầu ngư Vạn đầm Xương Lý

Lãnh đạo phường Quy Nhơn Đông cho biết, giải thưởng thì có hạn, nhưng niềm vui, tình đoàn kết và những kỷ niệm đẹp hôm nay thì không giới hạn. Đó mới là phần thưởng lớn nhất mà Ban Tổ chức mong muốn trao cho mỗi người.

Ngoài ra đề nghị Ban Giám khảo làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, bảo đảm công tâm, khách quan, đúng thể lệ; các bộ phận phục vụ phối hợp chặt chẽ, bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng cháy, chữa cháy, an ninh trật tự và vệ sinh môi trường trong suốt quá trình tổ chức.

Ban Giám khảo chấm thi với tinh thần trách nhiệm cao, bảo đảm công tâm, khách quan, đúng thể lệ

Các đội thi phát huy tối đa sự khéo léo, sáng tạo và tinh thần đồng đội; tham gia với tâm thế tự tin, hào hứng, thi đua sôi nổi nhưng thân tình.

“Hãy để mỗi bàn tiệc là một câu chuyện đẹp về quê hương, mỗi lời ca là một lời yêu thương được sẻ chia và mỗi nụ cười hôm nay là thêm một nhịp cầu gắn kết cộng đồng Quy Nhơn Đông”, ông Bùi Đuy Ninh, Phó Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Đôg chia sẻ.