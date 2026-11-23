Một món ăn ngon thường bắt đầu từ nguyên liệu, nhưng để giữ được hương vị đặc trưng, người nấu còn cần kinh nghiệm chọn lựa, sự khéo léo và khả năng canh lửa. Những điều tưởng chừng giản dị ấy trở thành câu chuyện chính của Hương vị quê nhà – Mùa 13, với chủ đề “Đôi tay – Lửa ấm”, dự kiến diễn ra ngày 29.12 tại Mặn Mòi Thảo Điền.

Thay vì chỉ giới thiệu món ăn qua thực đơn, chương trình tạo dịp để thực khách gặp đội ngũ bếp Mặn Mòi và các nghệ nhân ẩm thực ngay bên những quầy món. Từ cách chọn nguyên liệu, xử lý gia vị đến kỹ thuật chế biến, người làm bếp sẽ chia sẻ những kinh nghiệm được tích lũy và trao truyền qua nhiều thế hệ.

Hơn 30 món ăn và thức uống trong chương trình được khơi nguồn từ những gian bếp ba miền. Mỗi món gắn với sản vật và cách chế biến của một vùng đất: chạo gà Ninh Bình dùng với tương bần, cá ồ Phú Yên nướng than hoa, ba chỉ nướng lá mắc mật Lạng Sơn, bánh căn hải sản Ninh Thuận hay bánh tằm cay Cà Mau. Cốm Tú Lệ, hạt sen Huế, mắm nhĩ Phú Quốc cùng tôm cua sinh thái Cà Mau cũng góp mặt, tạo nên một thực đơn có nhiều lớp hương vị và chất liệu vùng miền.

Mạ Nguyễn Thị Thương, người phụ nữ gốc Huế đã gìn giữ những món ăn truyền thống trong gian bếp gia đình suốt nhiều thập kỷ.

Từ đôi tay người làm món đến hương vị truyền đời

Ở mùa này, câu chuyện về người giữ bếp hiện lên qua hình ảnh Mạ Nguyễn Thị Thương, người phụ nữ gốc Huế đã gìn giữ những món ăn truyền thống trong gian bếp gia đình suốt nhiều thập kỷ. Bánh canh bột xắt tôm cua, chè đậu ván và chè đậu xanh đánh không chỉ là những món ăn quen thuộc, mà còn gợi nhắc vai trò của người bà, người mẹ trong việc lưu giữ khẩu vị gia đình và trao truyền hương vị qua các thế hệ.

Sự công phu của người làm nghề cũng được thể hiện trong những món ăn tưởng như thân thuộc. Với nộm hoa chuối rừng, cá khô Tây Bắc được giã tay trước khi trộn. Cá trắm đen được nướng rơm theo cách làm ở Đại Hữu, Ninh Bình. Còn vịt lam ống nứa Lào Cai đòi hỏi nhiều thao tác: thịt vịt bầu được ướp hạt dổi, mắc khén, gừng và sả, gói trong lá dong rồi đặt vào ống nứa để nướng chậm trên than hồng. Người làm phải canh lửa, xoay ống đều tay để giữ độ ẩm, giúp thịt chín mềm, thấm gia vị và có hương nứa.

Món vịt lam ống nứa Lào Cai.

Món lươn um cà tím.

Bánh căn hải sản Ninh Thuận.

Bánh hỏi mặt võng Cần Thơ.

Cơm rượu Gò Công, xôi vò.

Mặn Mòi phục vụ món vịt lam cùng xôi trám đen Cao Bằng, món ăn theo mùa của người Tày và người Nùng. Trám chín vào khoảng tháng Chín, tháng Mười, khi nấu cùng nếp, quả trám tạo vị bùi béo và hương thơm riêng. Năm 2025, tri thức dân gian chế biến vịt bầu lam ống nứa, cá nướng hai lửa và rượu men lá của người Tày xã Nghĩa Đô được ghi danh vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Một lát cắt khác của sự khéo léo là bánh hỏi mặt võng Cần Thơ, được phục vụ cùng thịt xiên nướng, rau sống và nước chấm. Người thợ dùng khuôn riêng, rê tay đều để những sợi bánh mảnh đan chéo thành mắt võng. Khi vừa hấp chín, bánh có độ mềm dai và thơm mùi gạo. Cách tạo hình này là nét riêng của món bánh gia truyền gắn với nghệ nhân Châu Kim Thuận và lò bánh hỏi Út Dzách ở Phong Điền.

Đầu bếp Martin Yan trò chuyện cùng nghệ nhân ẩm thực Bùi Thị Sương.

Martin Yan gặp gỡ thực khách và nghệ nhân Việt

Một điểm nhấn của “Đôi Tay – Lửa Ấm” là sự tham gia của đầu bếp Martin Yan với vai trò khách mời quốc tế. Nhiều khán giả Việt Nam biết đến ông qua chương trình dạy nấu ăn Yan Can Cook, từng phát vào chiều Chủ nhật trên HTV từ năm 1997, cùng câu nói quen thuộc “If Yan can cook, so can you!”

Tại sự kiện, Martin Yan sẽ cùng thực khách thưởng thức món Việt, ghé thăm các quầy bếp và trò chuyện với nghệ nhân, đội ngũ bếp Mặn Mòi về nguyên liệu, gia vị cũng như cách chế biến. Sự hiện diện của ông tạo thêm cơ hội để những câu chuyện ẩm thực Việt được chia sẻ trong một cuộc gặp gỡ trực tiếp, gần gũi với người làm món.

Sách nấu ăn của Martin Yan và mẫu dao bếp đa dụng do ông thiết kế cũng được trưng bày, bán tại sự kiện. Đầu bếp sẽ trực tiếp giao lưu, chụp ảnh với khách mua sách hoặc dao và ký tặng lên sản phẩm. Toàn bộ doanh thu từ hoạt động này được dành để hỗ trợ việc học của trẻ em vùng cao tại khu vực Yên Bái – Lào Cai. Khoản hỗ trợ sẽ được trao dưới danh nghĩa HumVentures và Martin Yan.

Nghệ thuật múa bóng rỗi.

Không gian văn hóa bên cạnh những quầy món

Ngoài ẩm thực, chương trình còn giới thiệu một số công đoạn chế tác sơn mài. Nghệ nhân và thợ thủ công sẽ trình diễn từ vẽ trên vóc, vẽ trên bề mặt sơn mài đến cẩn vỏ trứng. Khách tham dự có thể quan sát thao tác trực tiếp và nghe người thợ chia sẻ về kỹ thuật, kinh nghiệm được tích lũy trong quá trình làm nghề.

Phần nghệ thuật có múa bóng rỗi, loại hình diễn xướng dân gian Nam bộ gắn với tín ngưỡng thờ Bà, kết hợp lời hát rỗi, âm nhạc và động tác múa. Các tiết mục âm nhạc dân gian đương đại được xây dựng riêng cho sự kiện, giới thiệu âm sắc ba miền qua những nhạc cụ truyền thống như sáo Mèo, sáo trúc, đàn bầu, trống, đàn T’rưng và đàn đá Tây Nguyên.

Mặn Mòi khởi xướng Hương vị quê nhà với mong muốn giới thiệu ẩm thực Việt thuần túy cùng tri thức làm món gắn với từng vùng đất. Qua 12 mùa, chuỗi chương trình đã giới thiệu khoảng 200 món Việt, với sự đồng hành của 20 chuyên gia và nghệ nhân ẩm thực.

Mỗi mùa chọn một lát cắt riêng để kể câu chuyện ẩm thực. “Huế – Nhớ mạ ta xưa” gợi lại nếp bếp xứ Huế; “Phong vị sông Tiền” đi vào sản vật miền sông nước; “Mắm muôn miền” kể về cách làm mắm ở nhiều vùng. Mùa 11 với chủ đề “Mùi – Vị quê nhà” tập trung vào gia vị và sản vật ba miền, trong khi mùa 12 với chủ đề “Đất nước”, kể chuyện món Việt qua ca dao, tục ngữ.

Đến mùa 13, “Đôi tay – Lửa ấm” đưa người làm nghề trở thành một phần trung tâm của trải nghiệm. Bởi đằng sau một món ăn không chỉ có công thức hay nguyên liệu, mà còn là đôi tay biết lựa chọn, chế biến và canh lửa, là ký ức, kinh nghiệm được gìn giữ trong mỗi gia đình, mỗi vùng đất. Khi thực khách có thể gặp người làm món, nghe họ kể và quan sát từng công đoạn, hương vị quê nhà không còn chỉ hiện diện trên bàn ăn, mà còn được nhận diện qua những con người đang tiếp tục gìn giữ nó.