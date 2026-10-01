Hương vị nước chấm Việt Nam ghi dấu trên bảng xếp hạng thế giới

Sự kết hợp hài hòa giữa các vị mặn, ngọt, chua, cay cùng hương thơm của tỏi, ớt góp phần tạo nên nét đặc trưng của nhiều món ăn Việt Nam.

Hương vị tạo nên sự khác biệt

Theo bảng xếp hạng TasteAtlas cập nhật ngày 15/9/2026, nước chấm Việt Nam đạt 4,3/5 điểm, đứng thứ ba trong danh sách 34 loại nước chấm được đánh giá cao nhất thế giới.

Trong danh sách của TasteAtlas, mắm nêm cũng góp mặt ở vị trí thứ 15. (Nguồn: Trung tâm Thông tin du lịch)

TasteAtlas nhận định nước chấm thường được pha từ nước mắm, đường, nước cùng nước cốt chanh hoặc giấm. Tùy món ăn và khẩu vị, người Việt có thể kết hợp thêm tỏi, ớt, hành tím, hành lá, gừng hoặc các loại rau thơm. Sự thay đổi về tỷ lệ và nguyên liệu tạo nên những sắc thái khác nhau, từ vị đậm đà, cay nồng đến chua thanh, dịu ngọt.

Nước chấm xuất hiện trong nhiều bữa ăn của người Việt, được dùng cùng chả giò, bánh xèo, các món thịt, hải sản và nhiều món bún. Với không ít món ăn, đây không chỉ là phần ăn kèm mà còn góp phần điều hòa hương vị, kết nối các thành phần trên mâm cơm.

Mắm nêm cũng góp mặt trong bảng xếp hạng

Bên cạnh nước chấm, một loại gia vị quen thuộc khác của Việt Nam là mắm nêm cũng được TasteAtlas đưa vào danh sách, ở vị trí thứ 15 với 3,9/5 điểm.

Mắm nêm được làm từ cá lên men, có hương vị đậm đặc trưng và thường được pha cùng đường, ớt, tỏi trước khi dùng. Loại nước chấm này xuất hiện trong nhiều món ăn, đặc biệt ở khu vực miền Trung.

Việc hai loại nước chấm của Việt Nam cùng góp mặt trong bảng xếp hạng của TasteAtlas cho thấy sự đa dạng của hệ gia vị trong ẩm thực Việt. Từ những nguyên liệu quen thuộc và cách pha chế linh hoạt, nước chấm trở thành một phần gắn với cách thưởng thức nhiều món ăn truyền thống, đồng thời tạo thêm một dấu ấn để du khách cảm nhận ẩm thực Việt Nam.