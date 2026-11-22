Những tối đầu đông, các hàng ngô, khoai nướng trên một số tuyến phố ở phường Thành Sen (Hà Tĩnh) bắt đầu nhộn nhịp khách.

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Bên bếp than hồng, những bắp ngô vàng ươm, củ khoai được trở đều tay, toả hương thơm hấp dẫn.

Để đáp ứng khẩu vị đa dạng của thực khách, ngô nướng ngày nay có thêm nhiều cách chế biến. Bên cạnh ngô nướng truyền thống, một số hàng quán còn phục vụ ngô nướng cay với lớp gia vị đậm đà, tạo vị cay nhẹ, phù hợp thưởng thức trong những ngày thời tiết se lạnh.

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Không chỉ chú trọng cách chế biến, nhiều hàng quán còn chuẩn bị thêm các món ăn kèm như cà pháo muối, muối lạc để thực khách lựa chọn. Vị giòn, mặn của cà pháo, vị bùi của muối lạc tạo nên sự kết hợp thú vị với ngô, khoai nướng, mang đến cách thưởng thức dân dã được nhiều người yêu thích.

Chị Võ Thị Mai Hương (kinh doanh khoai nướng tại phường Thành Sen) chia sẻ: “Những ngày gần đây, thời tiết Hà Tĩnh lạnh hơn nên lượng khách đến ăn ngô, khoai nướng tăng rõ rệt. Đặc biệt, khoảng 20 giờ, quán hầu như kín bàn. Để phục vụ nhiều đối tượng khách hàng, nhất là các bạn trẻ, quán bổ sung thêm ngô nướng cay và các món ăn kèm như cà pháo. Giá cả khá bình dân, ngô nướng khoảng 15.000 đồng/bắp, khoai nướng từ 20.000 - 30.000 đồng/tuỳ củ”.

Với mức giá bình dân, ngô, khoai nướng phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng. Thực khách có thể mua mang về hoặc ngồi thưởng thức tại quán, quây quần bên bếp nướng trong những ngày đông.

Chị Dương Thị Trà My (xã Thạch Lạc) chia sẻ: “Những ngày trời lạnh, được thưởng thức ngô, khoai nướng rất ngon. Ngồi bên bếp lửa, vừa ăn ngô nướng cay, khoai nướng, vừa uống nước chè và trò chuyện cùng bạn bè mang lại cảm giác thú vị. Đây cũng là món ăn tôi mong chờ mỗi khi thời tiết chuyển lạnh”.

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Giữa nhiều món ăn vặt hiện nay, ngô nướng truyền thống vẫn có sức hấp dẫn riêng, món ăn không thể bỏ lỡ mỗi khi mùa đông về.

Đây cũng là thời điểm các hộ kinh doanh ngô, khoai nướng bước vào mùa bán hàng sôi động. Vào những buổi tối thời tiết thuận lợi, lượng khách tìm đến các hàng quán tăng cao.

Không cầu kỳ, không đắt đỏ, ngô nướng, khoai nướng tiếp tục hiện diện trong đời sống ẩm thực thường ngày, góp thêm nét gần gũi cho phố phường Hà Tĩnh mỗi khi đông về.

VIDEO: Ngô, khoai nướng - thức quà dân dã ngày đông.