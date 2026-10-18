Hương vị mùa thu trong cách thưởng thức mới của giới trẻ

Nhiều người trẻ đến những quán trà, cà phê có những thức quà mang hương vị mùa thu Thái Nguyên.

Làm mới trải nghiệm thưởng trà

Trong nhịp sống hiện đại, nhu cầu tìm kiếm không gian thư giãn, gặp gỡ bạn bè của giới trẻ ngày càng đa dạng. Bên cạnh cà phê, trà sữa và những loại đồ uống phổ biến, trà truyền thống, đặc biệt là trà ướp hoa, đang trở thành lựa chọn của một bộ phận người trẻ. Nắm bắt xu hướng này, một số cơ sở kinh doanh trà trên địa bàn tỉnh chú trọng phát triển sản phẩm mang hương vị riêng, kết hợp cách thưởng trà truyền thống với không gian trải nghiệm gần gũi.

Tại Vĩnh Xuân Trà, ngõ 43, đường Chu Văn An, phường Phan Đình Phùng, trà hoa sói là một trong những sản phẩm được cơ sở giới thiệu đến khách hàng. Nước trà vàng trong, vị chát nhẹ, hậu ngọt cùng hương hoa dịu tạo nên nét riêng, mang đến trải nghiệm mới cho người thưởng thức.

Chị Nguyễn Thị Thu Hương, chủ thương hiệu Vĩnh Xuân Trà, cho biết: Sản phẩm trà hoa sói được chị nghiên cứu, phát triển từ khoảng 5 năm trước, trên cơ sở kế thừa những hiểu biết về cây hoa sói trong các bài thuốc của mẹ - chủ Nhà thuốc Đông y Hoàng Vi. Nhận thấy nhu cầu thưởng thức trà ướp hoa, chị tìm tòi cách kết hợp hương hoa sói với chè trung du để tạo nên sản phẩm mang dấu ấn riêng.

Theo chị Hương, để có một mẻ trà đạt chất lượng, từ khâu chọn chè, thu hái hoa đến ướp hương đều phải thực hiện tỉ mỉ. Hoa sói được thu hái đúng thời điểm để giữ hương thơm; chè nền là giống chè trung du nguyên bản ở vùng chè Trại Cài (thuộc xã Đồng Hỷ), có cánh dày, phù hợp với kỹ thuật ướp hoa. Các công đoạn sao chè, ướp hương được điều chỉnh và lặp lại nhằm giữ mùi thơm đặc trưng của sản phẩm.

Bà Lường Thị Ba, khách hàng quen thuộc của Vĩnh Xuân Trà, chia sẻ: Trà hoa sói có vị thanh, hương hoa đậm và đặc trưng. Khi pha, hương thơm càng rõ hơn so với trà khô. Mỗi loại trà ướp hoa đều có nét riêng, nếu thưởng thức kỹ sẽ cảm nhận được sự khác biệt.

Sự quan tâm của khách hàng mở ra hướng phát triển mới cho các cơ sở kinh doanh trà địa phương. Bên cạnh những dòng chè truyền thống, việc đa dạng hóa hương vị, chú trọng bao bì và cách giới thiệu sản phẩm góp phần đưa trà Thái Nguyên đến gần hơn với khách hàng trẻ.

Hương thu trong những trải nghiệm mới

Không chỉ có trà ướp hoa, những món ăn vặt mang hương vị mùa thu cũng tạo sức hút tại một số quán cà phê ở Thái Nguyên. Thay vì những món ăn nhẹ quen thuộc, thực đơn theo mùa với các nguyên liệu như cốm, hạt sen và trái cây đặc trưng đang mang đến thêm lựa chọn cho những buổi gặp gỡ bạn bè.

Chè trung du nguyên bản của Thái Nguyên qua nhiều lần ướp hương hoa sói tạo nên hương vị đặc biệt.

Tại quán Cốm eating drinking, đường Phan Bội Châu, phường Phan Đình Phùng, các món ăn từ cốm được giới thiệu theo cách trình bày mới, phù hợp với sở thích thưởng thức và chia sẻ trải nghiệm của giới trẻ. Chị Lê Ngọc Hà, chủ quán, chia sẻ: Khách hàng yêu thích cách trình bày đẹp mắt, với nhiều món ăn được sắp xếp trong cùng một khay hoặc mẹt. Đây cũng là yếu tố thu hút những người trẻ thích chụp ảnh, chia sẻ trải nghiệm trên mạng xã hội.

Bạn Phạm Tú Quyên, ở phường Linh Sơn, cho biết: Gần đây, một số quán trà, cà phê bổ sung thực đơn theo mùa với nhiều món ăn vặt đặc trưng. Điều này khá thú vị bởi vừa được thưởng thức những hương vị quen thuộc, vừa có thêm trải nghiệm mới khi gặp gỡ bạn bè.

Bên cạnh cốm, những thức quả theo mùa như hồng giòn, sấu chín cũng góp phần làm phong phú thực đơn quà chiều. Việc đưa nguyên liệu dân dã vào các món ăn, đồ uống tạo nên sự giao thoa giữa hương vị truyền thống và phong cách thưởng thức hiện đại.

Với Thái Nguyên, vùng đất có truyền thống sản xuất và thưởng trà lâu đời, những đổi mới trong cách giới thiệu, phục vụ trà và quà chiều không chỉ đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng mà còn góp phần đưa các hương vị quen thuộc đến gần hơn với thế hệ trẻ.