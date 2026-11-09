'Hướng về cội nguồn - Sưởi ấm Bản Lầu': Lan tỏa tri thức nơi biên cương

Chương trình mang theo những phần quà thiết thực, học bổng và hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến cán bộ, chiến sĩ, giáo viên và học sinh tại một số địa bàn thuộc tỉnh Lào Cai.

Quy tụ những người con Lào Cai - Yên Bái (cũ) đang sinh sống và công tác tại Hà Nội, Câu lạc bộ Báo chí Lào Cai hoạt động như một cánh tay nối dài của Hội đồng hương Lào Cai tại Thủ đô.

Trong chương trình lần này, Câu lạc bộ kết nối các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm cùng tham gia trao quà cho lực lượng làm nhiệm vụ nơi biên giới, giáo viên và học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Riêng hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại Phân hiệu Tiểu học Na Lốc được phối hợp tổ chức với Khoa Luật - Học viện Chính trị Công an nhân dân.

Đoàn công tác do nhà báo Vũ Đình Tiến, Chủ tịch Câu lạc bộ làm Trưởng đoàn; cùng tham gia có nhà báo Nông Đức Giỏi, Biên tập viên Đài Truyền hình Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng hương Lào Cai mới tại Hà Nội; Nhà báo Đỗ Xuân Thông, Phó Tổng Biên tập Báo Thế giới và Việt Nam; nhà báo Vũ Thị Thơm - Trưởng ban Pháp luật - Môi trường, Tạp chí Kinh tế Đồ uống, cùng các nhà báo, phóng viên, biên tập viên và hội viên.

Đồng hành cùng đoàn có Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Tính, Trưởng khoa Luật, Học viện Chính trị Công an nhân dân, đồng Trưởng đoàn; Trung tá Ngô Văn Vịnh, Phó Trưởng khoa; Thiếu tá Nguyễn Thị Hạnh Quyên, Giảng viên Khoa Luật, cùng cán bộ, giảng viên và đại diện các đơn vị thuộc Học viện.

Chương trình còn có sự tham gia của các doanh nhân, đại diện doanh nghiệp, nhà tài trợ, hoa hậu và người đẹp, gồm: Bà Hà Thị Tính, Hoa hậu Doanh nhân 2025, Doanh nhân Văn hóa UNESCO 2025, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn GCT Sức khỏe và Sắc đẹp; bà Vương Thị Hương, Hoa hậu Doanh nhân Trái đất 2024, nhà thiết kế, nhà sáng lập thương hiệu áo dài thổ cẩm, Giám đốc Công ty Cổ phần Thời trang Hachisa Diamond; bà Vũ Thị Hằng, Nữ hoàng miền Di sản, Công ty Cổ phần Truyền thông Winvu; Hoa hậu Trần Thị Thanh Tâm, Hoa hậu Doanh nhân Sáng tạo Toàn cầu 2026; bà Đinh Thị Kim Ngân, đại diện Công ty Cổ phần Giáo dục Khoa học an toàn Việt Nam; bà Phùng Thu Huế, đại diện Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Bio Việt; bà Lê Nhung, người sáng lập, điều hành Hệ thống Giáo dục mầm non 3T Edu.

Nhà báo Vũ Đình Tiến, Trưởng đoàn công tác chia sẻ về ý nghĩa chương trình “Hướng về cội nguồn - Sưởi ấm Bản Lầu” và tình cảm của những người con xa quê hướng về địa phương. (Ảnh: XT)

Chia sẻ về chương trình, nhà báo Vũ Đình Tiến cho biết, hành trình là dịp để những người con xa quê hướng về Lào Cai, thể hiện tình cảm và trách nhiệm với cộng đồng địa phương. Thông qua sự chung tay của các nhà báo, doanh nghiệp và nhà hảo tâm, đoàn mong muốn góp phần động viên cán bộ, chiến sĩ nơi biên giới, hỗ trợ thầy cô giáo và tiếp thêm điều kiện học tập cho học sinh ở những địa bàn còn khó khăn.

Ngày 6/11, đoàn đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Công an phường Lào Cai và trao tặng đơn vị một chiếc tivi 65 inch. Tại buổi tiếp đoàn, Trung tá Trịnh Thế Tân, Phó Trưởng Công an phường Lào Cai cảm ơn sự quan tâm, tình cảm của đoàn công tác và các nhà tài trợ. Món quà góp phần bổ sung trang thiết bị phục vụ nhu cầu sinh hoạt, thông tin của cán bộ, chiến sĩ đơn vị.

Đoàn công tác Câu lạc bộ Báo chí Lào Cai tại Hà Nội thăm, giao lưu và trao tặng tivi 65 inch cho cán bộ, chiến sĩ Công an phường Lào Cai. (Ảnh: XT)

Sáng ngày 7/11, đoàn đến thăm Đồn Biên phòng Bản Lầu. Đây là đơn vị thuộc lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai, có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài 12,346 km với 11 cột mốc, từ mốc 106 đến mốc 116. Trải qua quá trình xây dựng và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn nỗ lực thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới.

Đoàn công tác Câu lạc bộ Báo chí Lào Cai tại Hà Nội dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm, làm việc tại Đồn Biên phòng Bản Lầu. (Ảnh: XT)

Tại đây, đoàn đã thăm hỏi cán bộ, chiến sĩ, dâng hương tưởng niệm và trao tặng kinh phí 100 triệu đồng hỗ trợ xây dựng Đài tưởng niệm Bác Hồ và các anh hùng liệt sĩ trong khuôn viên đồn. Công trình mang ý nghĩa tri ân các thế hệ đi trước, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống cho cán bộ, chiến sĩ.

Trung tá Đào Văn Ninh - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Bản Lầu bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn tình cảm và sự hỗ trợ thiết thực của đoàn công tác, Câu lạc bộ Báo chí Lào Cai tại Hà Nội, Khoa Luật - Học viện Chính trị Công an nhân dân cùng các đơn vị đồng hành. Đồng chí cho rằng, nguồn kinh phí hỗ trợ xây dựng Đài tưởng niệm là món quà có ý nghĩa đối với đơn vị, thể hiện sự quan tâm, tri ân đối với những người đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là nguồn động viên để cán bộ, chiến sĩ tiếp tục nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trung tá Đào Văn Ninh - Đồn trưởng phát biểu, chia sẻ cảm xúc và bày tỏ sự trân trọng trước tình cảm, sự quan tâm của đoàn. (Ảnh: CV)

Một trong những hoạt động trọng tâm của chương trình diễn ra tại Phân hiệu Tiểu học Na Lốc, xã Bản Lầu. Tại đây, đoàn công tác phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho giáo viên và học sinh với các nội dung về phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng, Luật An ninh mạng, phòng, chống bạo lực học đường và tệ nạn ma túy. Chương trình do Thiếu tá Nguyễn Thị Hạnh Quyên - Giảng viên Khoa Luật, Học viện Chính trị Công an nhân dân trực tiếp truyền đạt, kết hợp giao lưu, hỏi đáp nhằm giúp học sinh nhận diện những nguy cơ và trang bị kỹ năng tự bảo vệ bản thân.

Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Tính - Trưởng khoa Luật, Học viện Chính trị Công an nhân dân phát biểu tại chương trình tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật ở Phân hiệu Tiểu học Na Lốc, xã Bản Lầu. (Ảnh: XT)

Phát biểu tại chương trình, Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Tính nhấn mạnh ý nghĩa của việc đưa kiến thức pháp luật đến với học sinh vùng cao, giúp các em nâng cao nhận thức, chủ động phòng tránh những hành vi vi phạm pháp luật và các nguy cơ trong đời sống. Hoạt động cũng góp phần hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11.

Nhà báo Vũ Đình Tiến và Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Tính trao kinh phí hỗ trợ giáo dục tại Phân hiệu Tiểu học Na Lốc. (Ảnh: XT)

Dịp này, đoàn trao 25 triệu đồng hỗ trợ kinh phí làm mái nhà ăn và khu nấu ăn bán trú cho Phân hiệu Tiểu học Na Lốc; trao 20 suất học bổng, mỗi suất 500.000 đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học; tặng 21 bộ áo dài cho các cô giáo cắm bản và 20 hộp đông trùng hạ thảo cho học sinh. Những phần quà được trao với mong muốn chia sẻ khó khăn, góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt và động viên thầy cô, học sinh tiếp tục gắn bó với điểm trường vùng cao.

Đồng chí Nguyễn Tiến Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Bản Lầu cảm ơn tình cảm, sự quan tâm và những hỗ trợ thiết thực của đoàn công tác dành cho địa phương, góp phần chia sẻ khó khăn với giáo viên, học sinh và người dân trên địa bàn. (Ảnh: XT)

Rời Bản Lầu, đoàn tiếp tục đến thăm Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Đơn vị có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài 18,048 km trên sông Hồng, sông Nậm Thi và sông Bá Kết, với 8 cột mốc quốc giới. Đây cũng là địa bàn có hoạt động cửa khẩu quốc tế đường bộ và cửa khẩu liên vận quốc tế đường sắt.

Đoàn công tác Câu lạc bộ Báo chí Lào Cai tại Hà Nội thăm, giao lưu với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai. (Ảnh: CV)

Tại đơn vị, đoàn trao tặng một chiếc tivi 65 inch phục vụ sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ. Đoàn cũng dành tặng suất học bổng trị giá 2 triệu đồng cho em Đỗ Vũ Hải Đăng, học sinh lớp 9, hiện là con nuôi của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai.

Nhà báo Vũ Đình Tiến cùng các nhà hảo tâm trao học bổng, động viên em Đỗ Vũ Hải Đăng - con nuôi Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai. (Ảnh: CV)

Đại diện Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của đoàn công tác và các nhà tài trợ. Sự sẻ chia này góp phần động viên cán bộ, chiến sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng thời tiếp thêm điều kiện và nghị lực để em Hải Đăng tiếp tục học tập, vươn lên trong cuộc sống.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai. (Ảnh: CV)

Trong ngày cuối của hành trình, đoàn đến thăm thầy cô và học sinh tại Phân hiệu 1 Trường TH&THCS Hàm Rồng, Sa Pa. Tại đây, 20 suất học bổng, mỗi suất 500.000 đồng được trao cho các em học sinh nghèo hiếu học; 20 hộp sữa cũng được gửi tặng các học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đại diện đoàn công tác và nhà tài trợ đã thăm hỏi, động viên các em nỗ lực học tập, đồng thời chia sẻ với những khó khăn của giáo viên đang công tác tại điểm trường vùng cao.

Các em học sinh tại Phân hiệu Trường Tiểu học và THCS Hàm Rồng nhận những phần quà từ đoàn công tác. (Ảnh: XT)

Thầy Đỗ Đức Lý, Hiệu trưởng Nhà trường cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của đoàn và các đơn vị đồng hành. Những suất học bổng, phần quà thiết thực là nguồn động viên đối với học sinh, góp phần khích lệ các em tiếp tục đến trường.

Chị Lê Nhung - Người sáng lập và điều hành Hệ thống Giáo dục mầm non 3T Edu - giao lưu, trò chuyện cùng các em học sinh tại Phân hiệu Trường Tiểu học và THCS Hàm Rồng. (Ảnh: XT)

Bên cạnh các phần quà và hoạt động hỗ trợ an sinh xã hội, Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Quốc tế SHC đã trao tặng 4 gói phần mềm Hệ thống Quản trị và Điều hành Chính quyền số Phường/Xã, mỗi gói trị giá 650 triệu đồng, tổng trị giá 2,6 tỷ đồng. Các đơn vị tiếp nhận gồm: UBND xã Bản Lầu, Phân hiệu Tiểu học Na Lốc (xã Bản Lầu), UBND phường Sa Pa và Phân hiệu 1 Trường Tiểu học và THCS Hàm Rồng. Đại diện đơn vị trao tặng có ông Cao Quang Sơn - Chủ tịch HĐQT và ông Vũ Văn Huy - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Quốc tế SHC.

Ông Cao Quang Sơn - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Quốc tế SHC trao tặng gói phần mềm Hệ thống Quản trị và Điều hành Chính quyền số Phường/Xã cho đại diện Phân hiệu 1 Trường TH & THCS Hàm Rồng. (Ảnh: XT)

Khép lại hành trình “Hướng về cội nguồn - Sưởi ấm Bản Lầu”, những món quà được trao đi không chỉ góp phần hỗ trợ điều kiện sinh hoạt, học tập mà còn thể hiện sự gắn kết giữa báo chí, lực lượng vũ trang, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp và cộng đồng. Qua đó, chương trình lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm xã hội, đồng thời góp phần đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với học sinh vùng cao, vùng biên giới.