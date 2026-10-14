Hướng về cơ sở làm tốt chức năng đội quân công tác

Nổi bật là, tham mưu ban hành Quy chế lãnh đạo của Quân ủy Trung ương đối với CTDV trong Quân đội nhân dân Việt Nam; triển khai các nội dung phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trong Quân đội; xây dựng đề án “Hành quân dã ngoại làm công tác dân vận của Quân đội nhân dân Việt Nam và lực lượng dân quân tự vệ trong tình hình mới”; hướng dẫn thực hiện chỉ thị, đề án, Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”... Qua đó, từng bước hoàn thiện cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng tham mưu và hiệu quả tổ chức thực hiện công tác dân vận (CTDV) trong Quân đội.

Với phương châm "hướng về cơ sở", các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, tập trung ở địa bàn trọng điểm về quốc phòng, an ninh; tổ chức tốt kế hoạch hành quân dã ngoại làm CTDV.

Đoàn công tác Cảnh sát biển Việt Nam trao cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ tặng ngư dân. Ảnh: ĐỨC TĨNH

Các đơn vị tích cực tham gia thực hiện các chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào tôn giáo; trọng tâm vào những địa bàn khó khăn, đối tượng cần hỗ trợ và các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh... bằng nhiều mô hình, cách làm như: “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”, “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”, “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc thiểu số”, “Điểm dân cư liền kề, chốt dân quân biên giới”, "Tết quân-dân” mừng Chôl Chnăm Thmây, Câu lạc bộ “Cặp hộ 4 tốt” trong hoạt động “Gắn kết giữa hộ gia đình người Kinh với hộ gia đình người đồng bào dân tộc thiểu số”, “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”, “Bộ đội Biên phòng đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới”...

Các chương trình, mô hình đã thể hiện rõ trách nhiệm, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ đối với nhân dân; góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, giữ vững ổn định địa bàn, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Nổi bật như: Quân khu 7 hỗ trợ gần 550 quân nhân có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí hơn 800 triệu đồng; tổ chức “Tết quân-dân", "Xuân biên giới-Tết yêu thương” tại 53 điểm/53 xã, đặc khu với kinh phí khoảng 18,47 tỷ đồng; tặng quà 880 hộ gia đình trong các điểm dân cư biên giới trị giá 880 triệu đồng. Tết Trung thu 2026, Bộ đội Biên phòng tổ chức Chương trình “Biên cương-Đêm hội trăng rằm”, “Trăng thu biên cương", tại 30/30 tỉnh, thành phố có biên giới và 100% các đồn biên phòng trên cả nước, trao hơn 10.000 suất quà tặng con cán bộ Bộ đội Biên phòng; 5.500 suất học bổng, 105.000 suất quà tặng trẻ em, học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn và các cháu học sinh trong Chương trình "Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn biên phòng" với tổng số tiền gần 30 tỷ đồng...

Đoàn công tác Cảnh sát biển Việt Nam tặng quà, động viên ngư dân đang khai thác hải sản trên biển. Ảnh: ĐỨC TĨNH

Năm 2026, toàn quân triển khai hỗ trợ xây dựng 387 “Nhà đồng đội” và 10 công trình dân sinh từ Quỹ Vì người nghèo trong Quân đội, tổng kinh phí hơn 47 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng 11 nhà rông trên địa bàn Tây Nguyên (Binh đoàn 15 xây dựng 9 nhà, Quân khu 5 xây dựng 2 nhà), tổng kinh phí là 25 tỷ đồng... Các cơ quan, đơn vị đã huy động hơn 8.300 lượt cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ, hỗ trợ hơn 255.000 ngày công tham gia xây dựng 81 trường dân tộc nội trú liên cấp trên địa bàn các xã biên giới; dự khai giảng năm học mới tại 336 trường dân tộc nội trú liên cấp, tặng 3.423 suất quà... trị giá hơn 6,7 tỷ đồng. Bộ Quốc phòng đã đầu tư kinh phí xây dựng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Ea Rốk (xã Ea Rốk, tỉnh Đắk Lắk) với tổng kinh phí 150 tỷ đồng, khánh thành, bàn giao và đưa vào sử dụng đúng ngày khai giảng, giúp đội ngũ giáo viên và học sinh của nhà trường có môi trường học tập toàn diện, hiện đại trong năm học mới... Bên cạnh đó, trong công tác giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả cơn bão số 4 và mưa lũ trên địa bàn các tỉnh phía Bắc, miền Trung năm 2026, các đơn vị Quân đội đã huy động hơn 10.000 lượt cán bộ, chiến sĩ và gần 750 lượt phương tiện giúp chính quyền, nhân dân địa phương di chuyển hàng nghìn hộ dân đến nơi an toàn, khắc phục các điểm sạt lở, gia cố đê điều, kênh mương, thu dọn cây xanh gãy đổ; sửa chữa nhà ở cho người dân. Đơn cử như: Khắc phục sự cố hư hỏng cầu Sông Lô, Binh chủng Công binh điều động 160 lượt cán bộ, chiến sĩ và 95 lượt phương tiện các loại duy trì hoạt động của cầu phao trên sông Lô, bảo đảm hơn 18.000 lượt người và phương tiện qua lại an toàn.

Thời gian tới, Cục Dân vận tiếp tục chủ động tham mưu, đề xuất, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị toàn quân phối hợp nắm chắc tình hình địa bàn, tình hình nhân dân; tham mưu, triển khai thực hiện CTDV, tuyên truyền đặc biệt, công tác dân tộc, tôn giáo, thực hiện dân chủ ở cơ sở sát tình hình và yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; phối hợp tham mưu giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp nảy sinh. Tăng cường chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện chương trình, phong trào, đề án về CTDV và phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương triển khai hiệu quả các phong trào, cuộc vận động, chương trình phối hợp hoạt động đã ký kết, góp phần tăng cường củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội, giữ vững, ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân; phát huy phẩm chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ, tình cảm gắn bó máu thịt quân dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại, xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc.