Tiết mục văn nghệ tại Ngày Văn hóa Việt Nam ở thôn Vạn Vinh, xã Hà Trung

Đưa hương ước gần hơn với đời sống

Chiều xuống, tại thôn Mỹ Dưa, xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, người cao tuổi thong thả đi bộ, các nhóm nam nữ tập trung chơi bóng chuyền hơi, trẻ nhỏ vui đùa tại sân nhà văn hóa. Những hoạt động bình dị ấy phản ánh đời sống cộng đồng đang được duy trì từ tinh thần đoàn kết, sẻ chia và ý thức trách nhiệm của mỗi người dân.

Đằng sau những chuyển biến ấy có vai trò của hương ước, quy ước, những quy định do cộng đồng dân cư bàn bạc, thống nhất và cùng thực hiện. Nếu trước đây hương ước chủ yếu tập trung vào giữ gìn phong tục, tập quán, duy trì nền nếp sinh hoạt truyền thống thì ngày nay, nội dung đã được mở rộng, gắn với những vấn đề mới trong đời sống xã hội.

Sau khi sáp nhập thôn Mỹ Dưa với một phần thôn Làng Sen, người dân đã cùng rà soát, xây dựng hương ước mới trên cơ sở kế thừa những nội dung còn phù hợp, đồng thời bổ sung các quy định sát với đặc điểm địa bàn. Hương ước gồm 7 chương, 30 điều, tập trung vào xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự và củng cố đoàn kết cộng đồng. Đáng chú ý, nhiều nội dung mới được đưa vào như văn hóa số, kỹ năng sử dụng công nghệ, bảo đảm an toàn trên không gian mạng và phòng ngừa lừa đảo trực tuyến. Các quy định về xây dựng gia đình bình đẳng, an toàn, phòng, chống bạo lực gia đình cũng được chú trọng, góp phần hình thành chuẩn mực ứng xử tiến bộ.

Bà Lê Thị Hiền, người dân thôn Mỹ Dưa chia sẻ: “Người dân được tham gia bàn bạc, đóng góp ý kiến khi sửa đổi hương ước nên hiểu rõ ý nghĩa từng quy định, từ đó nâng cao ý thức, trách nhiệm thực hiện. Các nội dung gắn với đời sống thực tế giúp mỗi người tự giác chấp hành, cùng xây dựng thôn ngày càng văn minh”. Ông Nguyễn Văn Đoán, Trưởng thôn Mỹ Dưa cho biết, nhờ các quy định sát thực tế, người dân dễ hiểu, dễ nhớ và có ý thức thực hiện. Bà con tích cực tham gia xây dựng nhà văn hóa, đường giao thông, chỉnh trang cảnh quan, giữ gìn vệ sinh môi trường. Hiện tỷ lệ gia đình văn hóa của thôn đạt trên 87%.

Không riêng Mỹ Dưa, sau sáp nhập, xã Triệu Sơn đã hướng dẫn 23/23 thôn rà soát, sửa đổi hương ước. Các địa phương chú trọng kế thừa những quy định phù hợp, cập nhật nội dung mới, bảo đảm phù hợp với pháp luật, đồng thời phát huy dân chủ và nhu cầu tự quản của người dân.

Tại xã Hà Trung, 100% thôn trên địa bàn đã bàn bạc, thống nhất xây dựng hương ước mới. Bên cạnh các nội dung về phát triển kinh tế, xây dựng hạ tầng nông thôn, bảo vệ môi trường, bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình, các thôn chú trọng bổ sung quy tắc ứng xử trên môi trường số và chuẩn mực ứng xử trong gia đình Việt Nam.

Ở thôn Vạn Vinh, hương ước mới gồm 8 chương, 27 điều, được xây dựng trên cơ sở lấy ý kiến, bảo đảm sự đồng thuận của người dân. Là địa bàn có di tích, lễ hội, thôn chú trọng gìn giữ thuần phong mỹ tục, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng nếp sống văn minh và vận động người dân tham gia các phong trào thi đua. Trưởng thôn Vạn Vinh Hoàng Ngọc Minh cho biết, việc người dân trực tiếp bàn bạc, thống nhất giúp các quy định sát thực tế, tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện. Những nội dung về ứng xử trên môi trường số và xây dựng gia đình bình đẳng, hạnh phúc cũng góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi người.

Hương ước mới ở thôn Mỹ Dưa bổ sung nhiều nội dung phù hợp với đời sống hiện đại, góp phần xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn minh

Gìn giữ bản sắc, xây dựng cộng đồng văn minh

Việc đổi mới hương ước không chỉ diễn ra ở các địa bàn đồng bằng mà còn được chú trọng tại những nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Tại xã Cẩm Thủy, sau sáp nhập địa phương còn 12 thôn và đang tập trung rà soát, xây dựng hương ước phù hợp với địa bàn dân cư mới, đồng thời duy trì những tiêu chí văn hóa đã đạt được. Ở thôn Đồng Nga, nơi có khoảng 70% dân số là đồng bào dân tộc Mường, hương ước gồm 6 chương, 27 điều, chú trọng giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, bảo vệ môi trường và củng cố đoàn kết cộng đồng.

Cùng với việc thực hiện các quy định chung, người dân duy trì hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Câu lạc bộ cồng chiêng và nhạc cụ dân tộc được thành lập, thu hút nhiều thế hệ tham gia, tạo điều kiện để người cao tuổi truyền dạy, thế hệ trẻ tiếp nối những giá trị văn hóa truyền thống. Tỷ lệ gia đình văn hóa toàn xã đạt 90,9%.

Tại xã Luận Thành, nơi có đông đồng bào dân tộc Thái, Mường sinh sống, 18/18 thôn đã xây dựng và ban hành hương ước, quy ước phù hợp với tình hình thực tế và quy định pháp luật. Ở thôn Quyết Tiến, hương ước gồm 5 chương, 28 điều, trong đó có nhiều nội dung phù hợp với phong tục của đồng bào Mường, đồng thời vận động người dân loại bỏ hủ tục, hạn chế phô trương, lãng phí trong việc cưới, việc tang. Tỷ lệ gia đình văn hóa của thôn đạt 95%. Những mô hình trên cho thấy, hương ước đang góp phần kết nối việc bảo tồn bản sắc văn hóa với xây dựng đời sống mới. Những giá trị truyền thống không chỉ được gìn giữ qua di tích, lễ hội, phong tục mà còn được tiếp nối trong cách ứng xử, sinh hoạt và trách nhiệm của mỗi người đối với cộng đồng.

Theo thống kê, toàn tỉnh Thanh Hóa có 4.351 thôn, bản, tổ dân phố đã xây dựng hương ước, quy ước và được cấp có thẩm quyền công nhận, đạt tỷ lệ 100%. Trong đó, 1.298 hương ước, quy ước đã được rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế để phù hợp với thực tế. Đây là nền tảng quan trọng để các địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Tuy nhiên, để hương ước thực sự phát huy hiệu quả, điều quan trọng là phải tránh tình trạng xây dựng văn bản hình thức, nội dung chung chung, thiếu tính khả thi. Các quy định cần xuất phát từ nhu cầu thực tế, được người dân bàn bạc công khai, dân chủ và thống nhất thực hiện. Đồng thời, hương ước phải phù hợp với pháp luật, không đặt ra những quy định trái pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Công tác tuyên truyền cũng cần được duy trì thường xuyên, thông qua các cuộc họp thôn, sinh hoạt đoàn thể, hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể thao. Vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, người có uy tín trong cộng đồng cần được phát huy để tạo sức lan tỏa từ những việc làm cụ thể.

Đặc biệt, trong bối cảnh chuyển đổi số, việc bổ sung quy tắc ứng xử trên không gian mạng là yêu cầu cần thiết. Từ chia sẻ thông tin có trách nhiệm, bảo vệ dữ liệu cá nhân đến nhận diện tin giả, phòng ngừa lừa đảo trực tuyến, những nội dung này góp phần hình thành môi trường văn hóa lành mạnh cả trong đời sống thực và không gian số.

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11, thực tiễn tại các địa phương ở Thanh Hóa cho thấy xây dựng văn hóa có thể bắt đầu từ chính mỗi gia đình, khu dân cư, từ ý thức giữ gìn vệ sinh chung, ứng xử có văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh đến trách nhiệm bảo vệ những giá trị truyền thống.