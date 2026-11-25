Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký ban hành Nghị định số 420/2026/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2023/NĐ-CP về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư.

Đáng chú ý, Nghị định 420 bổ sung nội dung xây dựng văn hóa ứng xử văn minh trên môi trường số, phòng, chống thông tin sai sự thật vào phạm vi điều chỉnh của hương ước, quy ước. Qua đó, các chuẩn mực ứng xử trong đời sống cộng đồng được mở rộng, gắn với cả hoạt động trên không gian mạng.

Hương ước, quy ước cộng đồng sẽ bổ sung chuẩn mực ứng xử trên không gian mạng. Ảnh minh họa

Đưa văn hóa ứng xử trên không gian mạng vào quy ước cộng đồng

Nghị định mới bổ sung mục đích xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước là góp phần xây dựng môi trường văn hóa nhân văn, lành mạnh, văn minh, hiện đại; đồng thời phát huy truyền thống gia đình, dòng họ tại cộng đồng dân cư.

Về phạm vi nội dung, hương ước, quy ước có thể quy định các phong tục, tập quán tốt đẹp; biện pháp hạn chế, tiến tới xóa bỏ phong tục lạc hậu, mê tín dị đoan; bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa; thực hiện nếp sống văn minh trong giao tiếp, sinh hoạt, việc cưới, việc tang và lễ hội.

Đáng chú ý, nội dung xây dựng văn hóa ứng xử văn minh trên môi trường số, phòng, chống thông tin sai sự thật được bổ sung vào nhóm quy định này. Đây là cơ sở để cộng đồng dân cư cùng xây dựng những chuẩn mực ứng xử phù hợp, nâng cao ý thức trách nhiệm khi tham gia các hoạt động trên mạng xã hội.

Nghị định cũng bổ sung nội dung giáo dục đạo đức, lối sống, hệ giá trị gia đình trong thời kỳ mới; phòng, chống bạo lực gia đình và xây dựng gia đình hạnh phúc.

Đối với các biện pháp bảo đảm thực hiện hương ước, quy ước, Nghị định quy định việc thưởng, phạt phải phù hợp, không thay thế các hình thức khen thưởng và biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

Đặc biệt, hương ước, quy ước không được đặt ra các khoản phí, lệ phí, phạt tiền hoặc phạt vật chất khác; không được vi phạm quyền con người, quyền công dân.

Hương ước, quy ước phải được công khai trên môi trường điện tử

Một điểm mới đáng chú ý khác là quy định về công khai, phổ biến hương ước, quy ước sau khi được công nhận.

Theo đó, hương ước, quy ước đã được UBND cấp xã công nhận phải được thông tin, phổ biến kịp thời, rộng rãi đến các hộ gia đình và công dân cư trú tại cộng đồng dân cư để biết, thực hiện.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định công nhận, UBND cấp xã có trách nhiệm đăng tải công khai bản điện tử hương ước, quy ước trên trang thông tin điện tử của UBND cấp xã.

Ở cấp cộng đồng, Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố có trách nhiệm niêm yết công khai hương ước, quy ước tại nhà văn hóa, khu thể thao hoặc điểm sinh hoạt cộng đồng trong thời gian ít nhất 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản.

Việc kết hợp công khai trên môi trường điện tử với niêm yết trực tiếp nhằm giúp người dân dễ dàng tiếp cận, theo dõi các quy định chung của cộng đồng, đồng thời tạo điều kiện để việc thực hiện hương ước, quy ước được thống nhất và minh bạch.

Nghị định số 420/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 10/1/2027.