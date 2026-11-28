Đoạn suối Khe Chon đoạn qua bản Nà Cọ, xã Bình Chuẩn được khoanh nuôi, bảo vệ nhằm bảo tồn loài các mát đặc sản.

Cùng giữ một khúc suối

Ở bản Nà Cọ, cá dưới đoạn suối Khe Chon được người dân cùng bảo vệ không phải là nguồn lợi để ai muốn bắt lúc nào cũng được. Muốn tổ chức đánh bắt vào những dịp đặc biệt, bản phải họp bàn, làm tờ trình và chỉ thực hiện khi được chính quyền xã đồng ý.

Quy ước này bắt đầu từ nỗi lo nguồn cá ngày càng suy giảm. Trước đây, suối có nhiều cá nhưng việc khai thác thường xuyên, cùng tình trạng sử dụng kích điện, thuốc nổ đã làm tổn hại nguồn thủy sản và môi trường sống dưới nước.

Để giữ lại nguồn cá tự nhiên, người dân thống nhất lựa chọn đoạn suối rộng, sâu để bảo vệ, đưa quy định không tự ý đánh bắt vào hương ước. Đoạn suối dài hơn 1 km qua bản được cộng đồng gìn giữ suốt hơn một thập kỷ.

Theo ông Kha Văn Khay, người dân bản Nà Cọ, điều thay đổi rõ nhất là cách bà con nhìn nhận nguồn lợi dưới suối. Thay vì chỉ nghĩ đến việc đánh bắt cho gia đình, mỗi người đều có trách nhiệm giữ gìn để cả bản cùng hưởng lợi lâu dài.

“Mỗi người cùng chấp hành đúng như hương ước đề ra, do vậy loài cá mát dưới dòng suối đến nay ngày càng nhiều”, ông Khay chia sẻ.

Trưởng bản Kha Văn Trang cho biết, quy ước được duy trì nhờ sự thống nhất và tự giác của người dân. Bà con không tự ý đánh bắt; việc khai thác tập thể chỉ tổ chức vào những dịp đặc biệt như Ngày hội Đại đoàn kết, ngày thành lập bản và phải được chính quyền xã đồng ý.

Trong những lần ấy, người dân sử dụng dụng cụ truyền thống, không dùng kích điện, chất nổ, hóa chất độc hại hoặc phương tiện có nguy cơ hủy hoại nguồn lợi thủy sản.

Người dân chỉ được đánh bắt khi có sự cho phép bằng văn bản của chính quyền xã và chỉ đánh bắt thủ công bằng việc thả lưới.

Cá suối góp vào bữa cơm ngày hội

Vào Ngày hội Đại đoàn kết vừa qua, sau khi được xã Bình Chuẩn đồng ý, người dân Nà Cọ chia thành bốn tổ, tương ứng với bốn tổ tự quản, cùng xuống suối đánh bắt bằng nơm, lưới.

Kết thúc buổi đánh bắt, cá được cân để xác định tổ có kết quả cao nhất. Tổng lượng cá thu được hơn 22 kg, chủ yếu là cá mát, sau đó được dùng chế biến món ăn cho bữa cơm chung của bản.

Hoạt động vừa có không khí thi đua, vừa đặt mọi người trong cùng một quy ước: cùng tham gia, cùng tuân thủ cách đánh bắt và cùng chia sẻ thành quả. Nguồn cá được giữ gìn qua nhiều năm trở thành một phần trong ngày hội cộng đồng.

Anh Lương Văn Long, người dân bản Nà Cọ, cho biết đoạn suối được bảo vệ có nhiều cá mát tập trung ở những chỗ nước sâu.

“Chúng tôi chỉ thả lưới theo cách truyền thống, đúng quy định của bản, không dùng thuốc nổ hay kích điện”, anh Long nói.

Theo anh, mỗi lần khai thác, bà con đều nhắc nhau lấy vừa đủ, để cá tiếp tục sinh trưởng. Giữ nguồn cá cũng là giữ dòng suối và để lại nguồn lợi cho những thế hệ sau.

Nguồn cá phong phú tại đoạn suối Khe Chọn vị trí được người dân khoanh nuôi, bảo vệ.

Sự đồng thuận tạo sức bền cho quy ước

Theo ông Vi Văn Quý, Bí thư Đảng ủy xã Bình Chuẩn, quy ước bảo vệ cá suối xuất phát từ sự bàn bạc, thống nhất của người dân. Việc hạn chế đánh bắt tùy tiện giúp nâng cao trách nhiệm với nguồn thủy sản, đồng thời duy trì một nét sinh hoạt chung của bản.

“Ý nghĩa của hoạt động không nằm ở phần thưởng mà ở việc bà con cùng bảo vệ đoạn suối, cùng tham gia đánh bắt và góp thực phẩm cho bữa cơm chung”, ông Quý chia sẻ.

Cách làm ở Nà Cọ cho thấy vai trò của cộng đồng trong gìn giữ tài nguyên tại nơi mình sinh sống. Quy ước được hình thành từ một vấn đề người dân trực tiếp chứng kiến, được đưa ra bàn bạc và duy trì bằng trách nhiệm của từng gia đình.

Bà con dùng phương pháp và dụng cụ truyền thống, thân thiện với môi trường.

Những nhận xét về nguồn cá phục hồi hiện chủ yếu đến từ quan sát của người dân, chưa phải kết quả khảo sát trữ lượng. Tuy vậy, việc duy trì hơn 10 năm không tự ý đánh bắt, không sử dụng phương tiện hủy diệt đã thể hiện sự thay đổi trong cách ứng xử với nguồn lợi tự nhiên.

Để việc gìn giữ có thể tiếp nối lâu dài, tinh thần ấy cần được trao truyền cho lớp trẻ qua những việc cụ thể: bảo vệ dòng nước, nhắc nhau chấp hành quy ước và khai thác có chừng mực.

Ở Nà Cọ, bữa cơm ngày hội có cá mát từ Khe Chon còn mang ý nghĩa của sự sẻ chia. Thành quả ấy có được từ những ngày cả bản cùng giữ suối, để nguồn lợi chung không vơi đi bởi lợi ích riêng trước mắt.