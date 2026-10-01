Hưởng ứng Tuần lễ Làm mẹ an toàn năm 2026

Hoạt động truyền thông về chăm sóc sức khỏe mẹ và bé được nhiều cơ sở y tế triển khai trong thời gian qua. Ảnh: L.Q

Theo Bộ Y tế, đái tháo đường thai kỳ là rối loạn chuyển hóa thường gặp trong thời gian mang thai, có thể diễn biến âm thầm, không có biểu hiện rõ ràng.

Khảo sát tại các bệnh viện chuyên khoa sản cho thấy, tỷ lệ phát hiện đái tháo đường thai kỳ đã tăng từ khoảng 3-4% trong giai đoạn 2001 - 2004 lên khoảng 20% số thai phụ được sàng lọc trong những năm gần đây.

Theo Bộ Y tế, gần 30 năm qua, các chỉ số về sức khỏe bà mẹ và trẻ em mà Việt Nam đạt được ở mức khá tốt so với nhiều quốc gia có mức thu nhập bình quân đầu người tương đương và là điểm sáng trong việc thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ.

Tỷ lệ tử vong mẹ đã giảm trên 5 lần, từ mức 233/100.000 trẻ đẻ sống năm 1990 xuống còn trên 44/100.000 trẻ đẻ sống năm 2024, đứng thứ 4 trong khu vực Đông Nam Á; tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi giảm hơn 4 lần từ 44‰ xuống còn 11,6‰; tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi đã giảm gần 4 lần, từ mức 58‰ xuống còn 18,2‰…

Tuy nhiên, Việt Nam còn tồn tại sự chênh lệch đáng kể về tử vong mẹ, tử vong trẻ em giữa các vùng địa lý, giữa các vùng kinh tế - xã hội và giữa các nhóm dân tộc.

Cùng với đó, làm mẹ an toàn hiện nay còn phải đối mặt với sự gia tăng của các bệnh không lây nhiễm trong thai kỳ. Trong đó, đái tháo đường thai kỳ nổi lên như một thách thức ngầm đáng lo ngại, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sức khỏe lâu dài của cả người mẹ và thai nhi.

Bộ Y tế khuyến cáo thai phụ cần khám thai định kỳ và thực hiện sàng lọc đái tháo đường thai kỳ theo hướng dẫn của cán bộ y tế. Thai phụ cần được kiểm tra đường huyết bằng nghiệm pháp dung nạp glucose trong khoảng tuần thai 24-28; người có nguy cơ cao cần được đánh giá sớm ngay từ khi phát hiện mang thai.

Tuần lễ Làm mẹ an toàn năm nay cũng đặt trọng tâm vào tư vấn dinh dưỡng, vận động hợp lý, theo dõi đường huyết và tầm soát lại đường huyết từ tuần thứ 4 đến tuần thứ 12 sau sinh đối với phụ nữ từng mắc đái tháo đường thai kỳ.

Tại Đà Nẵng, hệ thống y tế cơ sở đang được huy động mạnh hơn vào hoạt động khám, sàng lọc và quản lý sức khỏe người dân. Thành phố hiện có 85 cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe gồm: 30 cơ sở công lập và 55 cơ sở ngoài công lập; 25 cơ sở khám, chữa bệnh được phân công phối hợp với 93 xã, phường triển khai các hoạt động khám, sàng lọc.