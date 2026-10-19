Hưởng ứng Tuần lễ Dinh dưỡng và Phát triển năm 2026

Thông điệp chính của tuần lễ là “Đổi mới hệ thống lương thực thực phẩm theo hướng bền vững, thực hiện chế độ ăn lành mạnh vì sức khỏe hôm nay và ngày mai”. Viện Dinh dưỡng Bộ Y tế hướng dẫn chuyên môn, các địa phương và đơn vị liên quan đẩy mạnh truyền thông về dinh dưỡng hợp lý, an toàn thực phẩm và lối sống lành mạnh.

Theo đó, cần tích cực đổi mới sản xuất thực phẩm theo hướng an toàn, đa dạng, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo đảm mọi người dân được tiếp cận nguồn thực phẩm đầy đủ, giàu dinh dưỡng. Đồng thời, giảm thất thoát, lãng phí thực phẩm từ sản xuất đến tiêu dùng thông qua việc mua vừa đủ, bảo quản đúng cách, chế biến và sử dụng hợp lý, góp phần tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Người dân được khuyến khích lựa chọn, chế biến và tiêu thụ thực phẩm đa dạng, an toàn, giàu dinh dưỡng; ưu tiên thực phẩm tươi, theo mùa và sẵn có tại địa phương. Cùng với đó, chủ động tìm hiểu thông tin từ các nguồn chính thống, tận dụng những ứng dụng và nền tảng số uy tín để nâng cao kiến thức, thực hành đúng về dinh dưỡng; cảnh giác với thông tin sai lệch, quảng cáo sai sự thật, phóng đại công dụng của thực phẩm.

Tuần lễ cũng nhấn mạnh vai trò phối hợp giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng trong tổ chức bữa ăn gia đình, bữa ăn học đường an toàn, đa dạng, cân đối; quan tâm chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ em và các nhóm dễ bị tổn thương, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau.

Đặc biệt, cần chú trọng chăm sóc dinh dưỡng hợp lý trong 1.000 ngày đầu đời, từ bảo đảm dinh dưỡng thai kỳ cho phụ nữ mang thai, nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu đến cho trẻ ăn bổ sung đúng cách. Đây là nền tảng quan trọng giúp trẻ phát triển toàn diện về thể chất, tầm vóc và trí tuệ.

Bên cạnh đó, mỗi người cần duy trì chế độ ăn lành mạnh, đa dạng; tăng cường rau xanh, trái cây, hạn chế muối, đường, chất béo bão hòa, chất béo chuyển hóa và thực phẩm siêu chế biến; đồng thời tăng cường hoạt động thể lực hằng ngày nhằm phòng, chống thừa cân, béo phì và các bệnh không lây nhiễm. Dinh dưỡng hợp lý không chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh mà còn góp phần nâng cao tầm vóc, trí tuệ và chất lượng dân số.