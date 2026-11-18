Mục tiêu của sự kiện nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và huy động sự tham gia của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và cộng đồng trong thúc đẩy bình đẳng giới; tháo gỡ rào cản, tạo điều kiện để phụ nữ phát huy tiềm năng, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời tăng cường phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

Bà Lê Thị Thủy (thứ 3 từ phải sang), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; ông Hồ Văn Niên (thứ 3 từ trái sang), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi và các đại biểu thực hiện nghi thức hưởng ứng Tháng hành động. (Nguồn: Hội LHPNVN)

Lễ mít tinh hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026 do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tổ chức, diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hằng năm từ 10% trở lên trong giai đoạn 2026 – 2030.

Trong đó, phát huy hiệu quả nguồn lực con người, đặc biệt là nguồn lực lao động nữ, có ý nghĩa quan trọng. Bình đẳng giới trong lao động, sản xuất không chỉ bảo đảm quyền và cơ hội bình đẳng cho phụ nữ và nam giới mà còn góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, năng suất lao động, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tăng trưởng kinh tế bền vững.

Mặc dù phụ nữ Việt Nam ngày càng đóng góp tích cực trong nhiều lĩnh vực kinh tế, những rào cản về cơ hội việc làm, thu nhập, đào tạo, tiếp cận nguồn lực sản xuất và thăng tiến vẫn còn tồn tại. Gánh nặng công việc nội trợ, chăm sóc gia đình không được trả công cũng ảnh hưởng đến cơ hội tham gia thị trường lao động, phát triển nghề nghiệp và thụ hưởng thành quả lao động của phụ nữ. Vì vậy, tháo gỡ các rào cản, bảo đảm phụ nữ được tham gia và thụ hưởng bình đẳng các thành quả phát triển là yêu cầu quan trọng nhằm phát huy nguồn lực xã hội, thúc đẩy tăng trưởng gắn với tiến bộ và công bằng.

Bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, phát biểu tại Lễ mít tinh. (Nguồn: Hội LHPNVN)

Tại Lễ mít tinh, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy nhấn mạnh bốn nhiệm vụ trọng tâm: Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, cơ quan chức năng trong thực hiện bình đẳng giới; lồng ghép mục tiêu bình đẳng giới vào phát triển kinh tế - xã hội, tháo gỡ rào cản để phụ nữ tiếp cận các nguồn lực và cơ hội phát triển; Phát huy trách nhiệm của doanh nghiệp, người sử dụng lao động trong bảo đảm bình đẳng về việc làm, thu nhập, cơ hội thăng tiến và xây dựng môi trường làm việc an toàn.

Cùng với đó là đẩy mạnh truyền thông, xóa bỏ định kiến giới, thúc đẩy chia sẻ trách nhiệm chăm sóc trong gia đình và xã hội; Tăng cường phòng ngừa, phát hiện, xử lý bạo lực trên cơ sở giới, hỗ trợ và bảo vệ người bị bạo lực, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, đồng chí Y Ngọc khẳng định những nỗ lực và cam kết của địa phương trong thúc đẩy bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ gắn với phát triển kinh tế - xã hội.

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động giao lưu, trao đổi, thảo luận và trải nghiệm đã được tổ chức, tập trung vào những vấn đề liên quan đến bình đẳng giới trong lao động, việc làm, nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ và thúc đẩy sự tham gia của các bên liên quan. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, chia sẻ kinh nghiệm, lan tỏa thông điệp bình đẳng giới và huy động sự chung tay của cộng đồng trong việc tạo điều kiện để phụ nữ phát huy năng lực, vai trò và vị thế trong xã hội.