Tháng hành động năm nay có chủ đề “Bình đẳng giới trong lao động, sản xuất – động lực tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội”, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và huy động sự tham gia của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và cộng đồng trong thúc đẩy bình đẳng giới; tháo gỡ rào cản, tạo điều kiện để phụ nữ phát huy tiềm năng, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời tăng cường phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy; Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương và các đại biểu tham dự Lễ mít tinh. Ảnh: phunuvietnam.vn

Tham dự lễ mít tinh, về phía trung ương có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy; Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương.

Về phía lãnh đạo tỉnh có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Y Ngọc - Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghe Minh Hồng, cùng khoảng 500 đại biểu đại diện các cơ quan, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp, tổ chức, Hội LHPN các tỉnh, cán bộ, hội viên, phụ nữ và nam giới trên địa bàn.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên và các đại biểu thực hiện nghi thức hưởng ứng Tháng hành động. Ảnh: phunuvietnam.vn

Lễ mít tinh diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hằng năm từ 10% trở lên trong giai đoạn 2026–2030. Trong đó, phát huy hiệu quả nguồn lực con người, đặc biệt là nguồn lực lao động nữ, có ý nghĩa quan trọng. Bình đẳng giới trong lao động, sản xuất không chỉ bảo đảm quyền và cơ hội bình đẳng cho phụ nữ và nam giới mà còn góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, năng suất lao động, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tăng trưởng kinh tế bền vững.

Mặc dù phụ nữ Việt Nam ngày càng đóng góp tích cực trong nhiều lĩnh vực kinh tế, nhưng rào cản về cơ hội việc làm, thu nhập, đào tạo, tiếp cận nguồn lực sản xuất và thăng tiến vẫn còn tồn tại. Gánh nặng công việc nội trợ, chăm sóc gia đình không được trả công cũng ảnh hưởng đến cơ hội tham gia thị trường lao động, phát triển nghề nghiệp và thụ hưởng thành quả lao động của phụ nữ. Vì vậy, tháo gỡ các rào cản, bảo đảm phụ nữ được tham gia và thụ hưởng bình đẳng các thành quả phát triển là yêu cầu quan trọng nhằm phát huy nguồn lực xã hội, thúc đẩy tăng trưởng gắn với tiến bộ và công bằng.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy phát biểu. Ảnh: phunuvietnam.vn

Tại Lễ mít tinh, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy nhấn mạnh bốn nhiệm vụ trọng tâm:

Một là, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, cơ quan chức năng trong thực hiện bình đẳng giới; lồng ghép mục tiêu bình đẳng giới vào phát triển kinh tế - xã hội, tháo gỡ rào cản để phụ nữ tiếp cận các nguồn lực và cơ hội phát triển.

Hai là, phát huy trách nhiệm của doanh nghiệp, người sử dụng lao động trong bảo đảm bình đẳng về việc làm, thu nhập, cơ hội thăng tiến và xây dựng môi trường làm việc an toàn.

Ba là, đẩy mạnh truyền thông, xóa bỏ định kiến giới, thúc đẩy chia sẻ trách nhiệm chăm sóc trong gia đình và xã hội.

Bốn là, tăng cường phòng ngừa, phát hiện, xử lý bạo lực trên cơ sở giới, hỗ trợ và bảo vệ người bị bạo lực, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, đồng chí Y Ngọc chia sẻ về những nỗ lực và cam kết của địa phương trong thúc đẩy bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ gắn với phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Quảng Ngãi Y Ngọc. Ảnh: phunuvietnam.vn

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu tham gia giao lưu, trao đổi về bình đẳng giới trong lao động, việc làm từ góc nhìn của hội viên, phụ nữ, doanh nghiệp và cơ sở giáo dục, đào tạo; cùng thảo luận về cơ hội, rào cản và giải pháp nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ. Các hoạt động trưng bày, giới thiệu mô hình, sản phẩm phát triển kinh tế của phụ nữ địa phương; trải nghiệm ghép tranh, làm đồ thủ công truyền tải thông điệp bình đẳng giới cũng được tổ chức, góp phần lan tỏa tinh thần hành động và huy động sự tham gia của cộng đồng.