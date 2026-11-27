Tham dự tại điểm cầu Cao Bằng có lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 799 và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Các đại biểu hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về dân số năm 2026.

Tháng hành động Quốc gia về dân số năm 2026 có chủ đề “Dân số khỏe, đất nước phồn vinh, gia đình hạnh phúc”, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và toàn xã hội về công tác dân số, chăm sóc sức khỏe, xây dựng gia đình hạnh phúc, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Đối với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, công tác dân số, gia đình và trẻ em luôn được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, gắn với nhiệm vụ xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Chú trọng tuyên truyền, giáo dục cán bộ, chiến sĩ thực hiện tốt chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình; chăm sóc sức khỏe sinh sản, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; đồng thời quan tâm bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Qua đó góp phần ổn định tư tưởng, xây dựng hậu phương quân đội vững chắc, tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhất là đối với lực lượng làm nhiệm vụ tại địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu ghi nhận, biểu dương những kết quả công tác dân số, gia đình và trẻ em trong toàn quân; đồng thời yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách về dân số; đổi mới công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe quân nhân và gia đình quân nhân; quan tâm sức khỏe sinh sản, hỗ trợ quân nhân vô sinh, hiếm muộn, xây dựng gia đình hạnh phúc và thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.