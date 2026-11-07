Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam với chuỗi hoạt động quy mô lớn

Lan tỏa giá trị văn hóa, lấy người dân làm trung tâm

Thực hiện Quyết định số 1111/QĐ-TTg ngày 19-6-2026 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam giai đoạn 2026-2030, gắn với triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 trên địa bàn.

Chương trình văn nghệ tại Ngày hội Văn hóa – Du lịch năm 2026 xã Bình Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: PV

Theo kế hoạch, đây không chỉ là dịp kỷ niệm mà còn là đợt sinh hoạt văn hóa, chính trị sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức về vai trò của văn hóa trong đời sống và sự phát triển đất nước. Thành phố hướng đến khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Một trong những mục tiêu trọng tâm là tôn vinh, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, di sản văn hóa vật thể và phi vật thể; lan tỏa hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

Đáng chú ý, Thành phố Hồ Chí Minh xác định người dân vừa là chủ thể sáng tạo, tham gia, vừa là đối tượng thụ hưởng các giá trị văn hóa. Địa bàn cơ sở và khu dân cư được lựa chọn làm hạt nhân tổ chức, với sự tham gia của văn nghệ sĩ, nghệ nhân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội. Các hoạt động được đổi mới theo hướng tăng tính tương tác, trải nghiệm, kết hợp hình thức trực tiếp với không gian mạng và ứng dụng công nghệ số.

Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 được tổ chức gắn với kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930–18/11/2026), Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23-11) và Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết diễn ra từ ngày 18 đến 24-11. Qua đó, tạo chuỗi hoạt động liên tục, gắn phát huy giá trị văn hóa với củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Theo kế hoạch, hoạt động tuyên truyền, cổ động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam được triển khai từ ngày 15-10 đến 25-11-2026 thông qua báo chí, truyền hình, nền tảng thông tin điện tử, mạng xã hội và hệ thống cổ động trực quan. Nội dung tập trung giới thiệu ý nghĩa ngày lễ, các giá trị văn hóa truyền thống và tiềm năng phát triển công nghiệp văn hóa của thành phố.

Từ ngày 18 đến 25-11, triển lãm tranh cổ động và triển lãm nghệ thuật Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết được tổ chức tại Công viên Chi Lăng, đường Đồng Khởi, khu vực phường Thủ Dầu Một và Nhà truyền thống cách mạng tại phường Vũng Tàu. Các tác phẩm giới thiệu giá trị văn hóa, gia đình, con người Việt Nam; phản ánh bản sắc, đời sống đô thị, hoạt động thể thao, du lịch và những sản phẩm sáng tạo tiêu biểu.

Điểm nhấn là "Ngày hội Đại đoàn kết - Sắc màu văn hóa Việt cấp thành phố", diễn ra từ ngày 18 đến 24-11 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, dự kiến khai mạc lúc 19 giờ ngày 22-11. Chương trình giới thiệu bản sắc văn hóa của Thành phố Hồ Chí Minh, các dân tộc, tôn giáo và các tầng lớp nhân dân thông qua hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, giao lưu và trải nghiệm.

Nghệ thuật hát bội (tuồng) thuộc lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, lĩnh vực trọng tâm của công nghiệp văn hóa. Ảnh: Kim Linh

Cùng với đó, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức tại các khu dân cư, cơ quan, đơn vị, trường học và doanh nghiệp từ ngày 1 đến 24-11. Các hoạt động tập trung xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, chăm lo an sinh xã hội, biểu dương gia đình, cá nhân tiêu biểu; vận động người dân bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan và nhân rộng các mô hình cộng đồng hiệu quả.

Trong lĩnh vực bảo tồn và giáo dục truyền thống, Hội sách Côn Đảo với chủ đề “Huyền thoại Côn Đảo” diễn ra từ ngày 19 đến 22-11. Chương trình kết hợp hoạt động đọc sách với giáo dục lịch sử, truyền thống cách mạng, lấy cảm hứng từ tuyển tập “Những lá thư thời chiến Việt Nam”. Đáng chú ý là tọa đàm “Thư viện người - Human Library” với sự tham gia của các cựu tù chính trị Côn Đảo; triển lãm sách, tư liệu, hình ảnh; số hóa tư liệu, xây dựng Thư viện số “Huyền thoại Côn Đảo” và trao tặng tủ sách cộng đồng.

Quảng bá tiềm năng công nghiệp văn hóa

Một nội dung nổi bật trong chuỗi hoạt động năm nay là giới thiệu các lĩnh vực có tiềm năng phát triển công nghiệp văn hóa của Thành phố Hồ Chí Minh. Từ ngày 22 đến 24-11, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, các không gian trưng bày và trình diễn được thiết kế hiện đại, kết hợp hình ảnh, âm thanh, video, mô hình và sản phẩm thực tế.

Trong lĩnh vực điện ảnh, chương trình “Tuần phim Bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh” giới thiệu những tác phẩm tiêu biểu phản ánh không gian, con người và đời sống thành phố; đồng thời tạo cơ hội giao lưu, kết nối các nhà làm phim trẻ với nhà sản xuất, doanh nghiệp và đơn vị truyền thông. Chương trình phim “Female Landscape 2026” góp phần giới thiệu vai trò của phụ nữ trong các vị trí sáng tạo điện ảnh.

Ở lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, không gian “Dấu ấn sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh” trưng bày tư liệu, hình ảnh, phục trang, đạo cụ và các tác phẩm tiêu biểu. Những loại hình nghệ thuật truyền thống như cải lương, hát bội, đờn ca tài tử được kết nối với nghệ thuật đương đại, góp phần đưa di sản đến gần hơn với giới trẻ và du khách....

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 3 điểm là đường Nguyễn Huệ, phường Bình Dương và phường Vũng Tàu. Ảnh: TL

Chuỗi sự kiện còn có lễ hội Nhiếp ảnh quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh, diễn ra từ ngày 19 đến 24-11, với triển lãm trong nước và quốc tế, cuộc thi nhiếp ảnh, tọa đàm chuyên môn, workshop và trại sáng tác. Triển lãm mỹ thuật “Thành phố Hồ Chí Minh - Văn hóa sáng tạo, kiến tạo tương lai” tổ chức từ ngày 20 đến 24-11, giới thiệu các tác phẩm hội họa, điêu khắc, nghệ thuật sắp đặt và video art, phản ánh bản sắc và tinh thần sáng tạo của thành phố.

Về hoạt động biểu diễn, chương trình nghệ thuật khởi động Liên hoan Âm nhạc Hozo 2026 dự kiến diễn ra tối 23-11 tại Công viên bờ sông Sài Gòn. Tối 24-11, chương trình nghệ thuật cầu truyền hình trực tiếp kết hợp bắn pháo hoa nghệ thuật dự kiến tổ chức tại 3 địa điểm: Phố đi bộ Nguyễn Huệ, Công viên Trung tâm thành phố mới tại phường Bình Dương và Quảng trường Tháp Tam Thắng tại phường Vũng Tàu. Chương trình trình diễn nghệ thuật ánh sáng 3D Mapping từ ngày 21 đến 24-11 trước trụ sở UBND thành phố và khách sạn Rex cũng là điểm nhấn đáng chú ý.

Với quy mô tổ chức rộng khắp và nội dung phong phú, chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 được kỳ vọng tạo không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, đồng thời quảng bá hình ảnh Thành phố Hồ Chí Minh năng động, giàu bản sắc. Qua đó, thành phố từng bước phát huy văn hóa và di sản như nguồn lực nội sinh, gắn bảo tồn giá trị truyền thống với đổi mới sáng tạo và phát triển công nghiệp văn hóa.