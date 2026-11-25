Dưới mái đình Phúc Xá linh thiêng, sáng 24.11.2026, Tổ dân phố số 34 long trọng tổ chức Ngày hội Văn hóa Miền Di sản Phúc Xá - Bắc Biên năm 2026. Tham dự có bà Đào Thị Hoa - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND phường Bồ Đề cùng đông đảo người dân và du khách.

“Âm vang miền di sản”

Ngày hội mở đầu bằng lễ dâng hương theo lệ đình, tiếp đến là lễ khai mạc và chương trình nghệ thuật “Âm vang miền di sản” với hòa tấu nhạc cụ dân tộc, hát văn, hát chèo và giao lưu văn nghệ của người dân địa phương.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Văn Tuyên - đại diện Ban tổ chức, tổ trưởng Tổ dân phố số 34 nhấn mạnh đây là lần đầu tiên cả nước cũng như Tổ dân phố số 34 tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Phúc Xá - Bắc Biên là mảnh đất bên dòng sông Hồng, qua bao biến thiên của thời gian, vẫn gìn giữ được quần thể di tích đặc sắc gồm đình Phúc Xá, chùa An Xá cùng Bảo vật quốc gia chuông An Xá, đền Đức Ông, đền Mẫu Thoải, đền Rừng, Am Chúng Sinh và đền Núi.

Cụ Nguyễn Văn Chính đọc sớ báo cáo thành hoàng về ngày hội Văn hóa

Theo ông Tuyên, di sản quý giá nhất mà cha ông để lại không chỉ là những mái đình, ngôi chùa cổ kính, mà còn là đạo lý uống nước nhớ nguồn, là sự gắn kết giữa các dòng họ và tình nghĩa xóm làng.

Đó còn là hoạt động khuyến học, khuyến tài, là những đêm hội trăng rằm và tinh thần đoàn kết trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân được tổ chức hằng năm. Tất cả được vun đắp qua bao thế hệ, tạo nên dòng chảy văn hóa mang đậm bản sắc của làng cổ Phúc Xá - Bắc Biên.

“Chúng ta trân trọng quá khứ để hiểu hơn giá trị của hiện tại; gìn giữ di sản văn hóa hôm nay để trao truyền một tương lai giàu bản sắc cho con cháu ngày mai”, ông Nguyễn Văn Tuyên - tổ trưởng Tổ dân phố số 34 nhấn mạnh.

“Hành trình di sản Phúc Xá - Bắc Biên”

Điểm nhấn của ngày hội là chương trình “Hành trình di sản Phúc Xá - Bắc Biên”, tuyến trải nghiệm kết nối bảy di tích, kết hợp triển lãm, trải nghiệm văn hóa và ứng dụng công nghệ số để đưa di sản đến gần hơn với cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ.

Đoàn khởi hành từ đình Phúc Xá trong tiếng chiêng, trống, qua các ngõ làng đến chùa An Xá, đền Đức Ông, đền Mẫu Thoải, đền Rừng và đền Núi. Tại mỗi điểm dừng, đại diện ban quản lý di tích kể lại lịch sử và những câu chuyện gắn với từng di tích.

Điểm dừng chân đầu tiên là chùa An Xá (chùa Bắc Biên), nơi lưu giữ quả chuông đúc năm 1690, được công nhận Bảo vật quốc gia từ tháng 2/2026. Khách tham quan không chỉ nghe giới thiệu về lịch sử ngôi chùa mà còn được tận tay trải nghiệm bản in minh văn của bảo vật.

Tại đền Đức Ông, thần tích Đức Ông và Am chúng sinh gợi nhắc phong tục tưởng nhớ người đã khuất. Đền Mẫu Thoải giới thiệu tín ngưỡng thờ Mẫu Thoải của cộng đồng cư dân ven sông Hồng.

Đền Rừng có phần tư liệu về tục rước nước cổ truyền và trích đoạn hát văn. Hành trình khép lại ở đền Núi, với câu chuyện về lịch sử và cảnh quan của di tích.

Đình Phúc Xá và chùa An Xá đều là di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia. Cùng với các ngôi đền trong làng, hệ thống di tích này tạo nên một không gian văn hóa tín ngưỡng gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần của người dân Phúc Xá - Bắc Biên.

Ban tổ chức xây dựng hành trình không chỉ để tham quan, mà như một dịp để người dân cùng ôn lại lịch sử làng, giới thiệu nếp sinh hoạt văn hóa đặc trưng và chia sẻ trách nhiệm gìn giữ các công trình tín ngưỡng, di tích của quê hương.

Tại mỗi điểm dừng, người tham dự có thể ghi lưu niệm, đóng dấu vào Thẻ hành trình, đồng thời tra cứu thông tin di sản qua bản đồ, bảng chỉ dẫn và mã QR bố trí tại các di tích.

“Con đường di sản”

Sau chương trình tham quan các di tích, Con đường di sản phía trong cổng làng trở thành nơi diễn ra các hoạt động giao lưu, giới thiệu văn hóa địa phương. Chợ quê giới thiệu những món ăn truyền thống và sản phẩm đặc trưng; triển lãm tranh, ảnh và phim tư liệu giúp người xem tìm hiểu thêm về cảnh quan, con người và những dấu ấn văn hóa của Phúc Xá - Bắc Biên.

Không khí ngày hội càng rộn ràng với các trò chơi dân gian dành cho thiếu nhi như ô ăn quan, nhảy dây, kéo co. Đây cũng là dịp để các thế hệ trong cộng đồng cùng tham gia những hoạt động vui chơi gần gũi, góp phần đưa các trò chơi truyền thống trở lại với đời sống thường ngày.

Các hoạt động được tổ chức tại khu vực đình và Con đường di sản, tạo điều kiện để người dân, khách tham quan cùng trải nghiệm, giao lưu và tìm hiểu văn hóa địa phương.

Ngày hội do Tổ dân phố số 34 chủ trì, dưới sự lãnh đạo của Chi ủy Chi bộ và sự chỉ đạo, hướng dẫn của UBND phường Bồ Đề, với sự phối hợp của Ban Công tác Mặt trận, các chi hội đoàn thể, các tổ liên gia tự quản và Tiểu ban Quản lý di tích cụm Bắc Biên - Trung Hà.