Hưởng ứng 'Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11': Hà Nội dùng văn hóa để níu chân khách ở lại lâu hơn

Hà Nội hưởng ứng "Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11" theo hướng gắn hoạt động văn hóa với tiêu dùng du lịch

Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11 năm nay được Hà Nội triển khai theo hướng gắn hoạt động văn hóa với tiêu dùng du lịch.

Các cơ sở lưu trú, nhà hàng, doanh nghiệp lữ hành và đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch được Sở VHTTDL Hà Nội khuyến khích tổ chức hoạt động phù hợp với quy mô, thị trường khách; ưu tiên lồng ghép vào những chương trình đang có để tạo trải nghiệm thuận tiện cho du khách.

Văn hóa trở thành “linh hồn” của sản phẩm du lịch

Mới đây, Sở VHTTDL Hà Nội đề nghị UBND các xã, phường, các tổ chức hội và doanh nghiệp kinh doanh lưu trú, dịch vụ du lịch phối hợp triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11”, đồng thời thúc đẩy dịch vụ lưu trú, ăn uống trong những tháng cuối năm 2026.

Cách tiếp cận được Hà Nội đưa ra khá rõ: văn hóa cần hiện diện trong trải nghiệm du khách và tạo thêm giá trị cho những dịch vụ vốn đã có.

Các cơ sở lưu trú, nhà hàng và cơ sở kinh doanh ăn uống được khuyến khích giới thiệu ẩm thực Việt Nam, đặc sản Hà Nội và các vùng miền; bố trí không gian giới thiệu di sản, áo dài, làng nghề, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP.

Doanh nghiệp lữ hành, khu, điểm du lịch và đơn vị tổ chức sự kiện có thể phối hợp xây dựng các hoạt động trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật truyền thống, trò chơi dân gian phù hợp với điều kiện thực tế.

Với Hà Nội, đây cũng là cách đưa văn hóa ra khỏi không gian tham quan đơn thuần để tiếp cận du khách ngay trong quá trình lưu trú, ăn uống, mua sắm và vui chơi.

Một bữa ăn có câu chuyện về món ăn, một không gian lưu trú giới thiệu nghề thủ công, một hoạt động trải nghiệm nghệ thuật truyền thống hay sản phẩm OCOP được giới thiệu đúng lúc đều có thể trở thành một phần của ký ức về chuyến đi.

Điểm quan trọng nằm ở khả năng liên kết những trải nghiệm đó thành sản phẩm có thể bán được.

Doanh nghiệp lữ hành được Sở VHTTDL Hà Nội đề nghị thiết kế các chương trình du lịch văn hóa, ẩm thực, trải nghiệm làng nghề và hoạt động về đêm

Tạo thêm lý do hấp dẫn để du khách ở lại

Sở VHTTDL Hà Nội yêu cầu các cơ sở lưu trú chủ động khai thác nhu cầu hội nghị, hội thảo, tiệc, sự kiện, du lịch gia đình và nghỉ dưỡng cuối tuần trong quý IV.2026.

Ông Nguyễn Trần Quang, Phó giám đốc Sở VHTTDL cho biết: “Các khách sạn, cơ sở lưu trú được khuyến khích phối hợp với doanh nghiệp lữ hành, vận tải, khu, điểm du lịch và đơn vị tổ chức sự kiện để xây dựng gói dịch vụ kết hợp lưu trú với ăn uống, tham quan, vui chơi giải trí, mua sắm, chăm sóc sức khỏe hoặc trải nghiệm văn hóa”.

“Mục tiêu được đặt ra khá cụ thể: chú trọng những ngày thấp điểm và kéo dài thời gian lưu trú. Đây là hướng đi có ý nghĩa đối với thị trường du lịch Hà Nội khi khả năng tăng doanh thu không còn phụ thuộc riêng vào lượng khách”, ông Nguyễn Trần Quang nhấn mạnh.

Một du khách ở thêm một đêm, dùng thêm một bữa ăn, tham gia một chương trình trải nghiệm buổi tối hoặc mua thêm sản phẩm địa phương đều tạo ra mức chi tiêu cao hơn cho hệ sinh thái dịch vụ.

Theo ông Nguyễn Trần Quang, từ nay đến cuối năm, doanh nghiệp lữ hành được đề nghị thiết kế các chương trình du lịch văn hóa, ẩm thực, trải nghiệm làng nghề và hoạt động về đêm; doanh nghiệp vận tải cùng các đơn vị dịch vụ phối hợp về phương tiện, lịch phục vụ và điều kiện đặt dịch vụ.

Như vậy, “Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11” không được đặt như một hoạt động riêng mà trở thành điểm kết nối để doanh nghiệp sáng tạo, giới thiệu và bán những sản phẩm có hàm lượng văn hóa cao hơn.

Hà Nội ưu tiên sản phẩm, hàng hóa và thực phẩm Việt Nam trong hoạt động du lịch

Ẩm thực và sản phẩm Việt trong trải nghiệm của du khách

Một nội dung khác được Hà Nội nhấn mạnh là ưu tiên sản phẩm, hàng hóa và thực phẩm Việt Nam trong hoạt động du lịch.

Các cơ sở kinh doanh được đề nghị rà soát nguồn cung, tăng cường sử dụng sản phẩm Việt Nam trên cơ sở bảo đảm chất lượng, nguồn gốc, an toàn và khả năng cung ứng.

Sản phẩm từ cơ sở sản xuất, nghệ nhân, làng nghề và các chủ thể OCOP có thể được giới thiệu tại phòng nghỉ, nhà hàng, khu vực hội nghị, quầy hàng hoặc điểm phục vụ khách. Ẩm thực cũng được yêu cầu nâng chất lượng theo hướng phù hợp hơn với từng nhóm khách.

Doanh nghiệp được khuyến khích đổi mới thực đơn cho khách lưu trú, khách quốc tế, khách hội nghị và sự kiện; đồng thời giới thiệu câu chuyện, nguyên liệu và xuất xứ món ăn, kết nối dịch vụ ẩm thực với vui chơi, mua sắm và trải nghiệm về đêm.

Cách tổ chức này mở rộng giá trị của một dịch vụ ăn uống. Món ăn có thể trở thành một sản phẩm kể chuyện về văn hóa Hà Nội và các vùng miền. Khi câu chuyện ấy được kết nối với làng nghề, sản phẩm OCOP, không gian nghệ thuật hoặc hoạt động về đêm, khả năng chi tiêu của du khách cũng có thêm dư địa.

Hoạt động trải nghiệm cho du khách được khuyến khích trong các chương trình du lịch

Kích hoạt mạng lưới dịch vụ cuối năm 2026

Để chương trình có thể tạo hiệu ứng rộng hơn, Sở VHTTDL Hà Nội đề nghị các xã, phường rà soát, cung cấp lịch các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch, hội nghị, hội thảo và lễ hội từ nay đến cuối năm.

Trên cơ sở đó, địa phương hỗ trợ kết nối cơ sở lưu trú với đơn vị tổ chức sự kiện, doanh nghiệp lữ hành, vận tải, khu, điểm du lịch, đơn vị văn hóa, nghệ nhân và làng nghề để xây dựng các gói dịch vụ phù hợp, nhất là trong mùa thấp điểm.

Các hiệp hội và Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội được đề nghị đẩy mạnh kết nối doanh nghiệp lữ hành, vận tải, đơn vị tổ chức sự kiện, nhà cung cấp dịch vụ với cơ sở lưu trú; chia sẻ mô hình hiệu quả, cơ hội hợp tác và các chương trình kích cầu.

Các chương trình quảng bá sản phẩm du lịch cuối năm cũng được khuyến khích triển khai trên nền tảng số, mạng xã hội, website và những kênh truyền thông phù hợp.

Cùng với hoạt động trực tiếp, Hà Nội yêu cầu doanh nghiệp cập nhật trên website, mạng xã hội và các nền tảng đặt phòng, đặt dịch vụ về chương trình hưởng ứng, lịch sự kiện, sản phẩm, giá và điều kiện ưu đãi.

Thông tin phải thống nhất với dịch vụ thực tế; chất lượng phục vụ, an ninh, an toàn, vệ sinh và an toàn thực phẩm phải được bảo đảm.

Đây là điều kiện quan trọng để các chương trình kích cầu không dừng ở khuyến mãi. Khi thông tin được công khai, sản phẩm được đóng gói rõ ràng và các đơn vị trong chuỗi dịch vụ có thể kết nối với nhau, du khách có thêm cơ sở để lựa chọn một kỳ nghỉ dài hơn.

Hà Nội đặt hoạt động lưu trú, ăn uống bên cạnh sự kiện văn hóa, kinh tế ban đêm và các chương trình kích cầu cuối năm

Văn hóa mở đường cho kinh tế ban đêm

Một trong những điểm đáng quan tâm của chương trình là việc Hà Nội đặt hoạt động lưu trú, ăn uống bên cạnh sự kiện văn hóa, kinh tế ban đêm và các chương trình kích cầu cuối năm.

Công văn của Sở VHTTDL Hà Nội xác định rõ mục tiêu gắn dịch vụ lưu trú, ăn uống với những hoạt động này để thu hút khách, gia tăng trải nghiệm và nâng hiệu quả kinh doanh.

Kinh tế ban đêm vì vậy có thể trở thành phần nối dài của sản phẩm du lịch. Một chương trình nghệ thuật, không gian ẩm thực, hoạt động làng nghề, mua sắm sản phẩm thủ công hay trải nghiệm văn hóa được tổ chức vào buổi tối có khả năng tạo thêm hoạt động cho du khách sau thời gian tham quan ban ngày.

Nếu được kết nối tốt với hệ thống lưu trú, những sản phẩm này còn tác động trực tiếp đến quyết định ở lại thêm một đêm.

Đây là giá trị mà các chương trình văn hóa có thể mang lại cho ngành Du lịch: tạo ra thêm trải nghiệm để kéo dài thời gian lưu trú, chứ không chỉ tạo thêm một điểm tham quan trong lịch trình.

Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị đăng ký sớm thông tin về hoạt động và gói dịch vụ để phục vụ công tác kết nối, quảng bá sản phẩm.

Kết quả triển khai sẽ được theo dõi bằng những chỉ số cụ thể như số khách, thời gian lưu trú bình quân, công suất buồng, doanh thu lưu trú, doanh thu ăn uống, số gói dịch vụ bán được và kết quả liên kết giữa các loại hình dịch vụ.

Những chỉ số này giúp nhìn nhận hiệu quả của chương trình từ góc độ thị trường. Giá trị của “Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11” chính là khả năng biến hoạt động văn hóa thành sản phẩm du lịch có sức hấp dẫn, tạo thêm doanh thu cho doanh nghiệp và đưa lợi ích tới nhiều chủ thể trong chuỗi cung ứng.

Trong những tháng cuối năm, Hà Nội đang thử một cách tiếp cận giàu tính thực tiễn: Lấy văn hóa để làm giàu trải nghiệm, lấy trải nghiệm để kéo dài thời gian lưu trú và lấy sự liên kết giữa các dịch vụ để tăng giá trị mỗi chuyến đi.

Nếu các doanh nghiệp biến những định hướng trên thành sản phẩm cụ thể, “Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11” có thể trở thành điểm kích hoạt thị trường du lịch cuối năm, tạo thêm giá trị cho trải nghiệm và thúc đẩy hiệu quả kinh doanh dịch vụ.