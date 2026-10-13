Hưởng ứng Ngày Tiêu chuẩn thế giới 2026: Vì mục tiêu phát triển bền vững

Thông điệp của Ngày Tiêu chuẩn thế giới 2026. (Ảnh: ST)

Đây cũng là dịp nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò thiết yếu của tiêu chuẩn đối với đời sống, sản xuất, thương mại, khoa học, công nghệ và sự phát triển của xã hội hiện đại.

Năm 2026, Ngày Tiêu chuẩn thế giới tiếp tục truyền tải thông điệp “Tiêu chuẩn phục vụ các Mục tiêu phát triển bền vững (SDG) - Tầm nhìn chung cho một thế giới tốt đẹp hơn” (Standards for SDGs - Our shared vision for a better world). Thông điệp nhấn mạnh sức mạnh của sự hợp tác quốc tế trong xây dựng những khuôn khổ kỹ thuật chung, góp phần chuyển hóa các cam kết phát triển bền vững thành giải pháp thiết thực, phục vụ con người và bảo vệ hành tinh.

Trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức về biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng, chuyển đổi số và yêu cầu nâng cao chất lượng tăng trưởng, tiêu chuẩn ngày càng khẳng định vai trò là nền tảng quan trọng để bảo đảm tính thống nhất, an toàn, hiệu quả và khả năng tương thích của sản phẩm, dịch vụ, công nghệ và hệ thống.

Tiêu chuẩn không chỉ hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh và thương mại quốc tế mà còn tạo điều kiện thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng cường hợp tác giữa các quốc gia.

Thông điệp Ngày Tiêu chuẩn Thế giới năm 2026 tập trung vào Mục tiêu Phát triển bền vững số 7 (SDG 7) - “Năng lượng sạch với giá thành hợp lý”. Đây là mục tiêu hướng tới bảo đảm mọi người được tiếp cận nguồn năng lượng hiện đại, đáng tin cậy, bền vững và có chi phí hợp lý; đồng thời thúc đẩy sử dụng năng lượng hiệu quả và mở rộng việc ứng dụng các nguồn năng lượng tái tạo.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, các tiêu chuẩn quốc tế góp phần xác lập yêu cầu chung đối với thiết bị, hệ thống và hạ tầng năng lượng, bảo đảm an toàn, hiệu suất và độ tin cậy trong vận hành. Việc áp dụng tiêu chuẩn phù hợp còn hỗ trợ tích hợp năng lượng mặt trời, năng lượng gió vào hệ thống điện, thúc đẩy công nghệ tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính và tạo nền tảng cho quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế xanh.

Ngày Tiêu chuẩn Thế giới 14/10/2026 vì vậy không chỉ là dịp tôn vinh hoạt động tiêu chuẩn hóa, mà còn truyền đi thông điệp về trách nhiệm chung trong xây dựng một hệ thống năng lượng sạch, an toàn, hiệu quả và có khả năng tiếp cận cho mọi người.

Đồng thời góp phần khẳng định vai trò của tiêu chuẩn trong việc kết nối công nghệ, mở rộng cơ hội phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống. Từ năng lượng, hạ tầng kỹ thuật đến các dịch vụ số, tiêu chuẩn góp phần đưa những mục tiêu phát triển bền vững đến gần hơn với đời sống người dân và cộng đồng.

Đối với Việt Nam, thúc đẩy tiêu chuẩn trong lĩnh vực năng lượng có ý nghĩa thiết thực trong quá trình thực hiện các mục tiêu về chuyển đổi năng lượng, phát triển năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.