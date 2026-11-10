Hưởng ứng ngày Thế giới vì trẻ sinh non năm 2026

Sự kiện nhằm nâng cao nhận thức về chăm sóc trẻ sinh non, đồng thời tăng cường sự quan tâm, phối hợp và hành động của các cấp, các ngành, đội ngũ cán bộ y tế, gia đình và cộng đồng trong việc bảo vệ, chăm sóc sức khỏe trẻ sinh non, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và chủ trương của Đảng, Nhà nước về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân theo Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Chiến dịch truyền thông cao điểm từ ngày 1/11 đến ngày 30/11/2026 của Bộ Y tế có chủ đề: “Để trẻ sinh non phát triển toàn diện, hãy đầu tư vào chăm sóc và theo dõi liên tục”, nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm chăm sóc trẻ sinh non một cách liên tục, toàn diện, không chỉ tập trung vào các can thiệp cấp cứu, điều trị nhằm cứu sống trẻ trong giai đoạn đầu sau sinh mà còn chú trọng chăm sóc dinh dưỡng, theo dõi sức khỏe, phát hiện sớm và can thiệp kịp thời các vấn đề về phát triển thể chất, thần kinh và vận động sau khi trẻ xuất viện. Qua đó, giúp trẻ có điều kiện phát triển tốt nhất, từng bước hòa nhập với gia đình và cộng đồng.