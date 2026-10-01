Hưởng ứng Ngày Quốc tế người cao tuổi (1-10) và Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2026: Nâng cao vị thế của những 'cây cao, bóng cả'

Trước những thách thức già hóa dân số, các mô hình sáng tạo từ cơ sở đang góp phần giúp người cao tuổi Thủ đô sống vui, sống khỏe, đóng góp kinh nghiệm và tiếp tục cống hiến trí tuệ cho sự phát triển của Thủ đô.

Người cao tuổi luyện tập tại Cơ sở chăm sóc sức khỏe ban ngày cho người cao tuổi ở phường Long Biên. Ảnh: Đỗ Tâm

Đa dạng hoạt động chăm lo người cao tuổi

Hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi, 500 hội viên Hội Người cao tuổi xã Thuận An mặc áo in hình cờ Tổ quốc đồng diễn dưỡng sinh trên nền nhạc “Khỏe vì nước” và “Bài ca Người cao tuổi Việt Nam”. Những cánh tay vươn cao, bước chân nhịp nhàng tạo nên hình ảnh sống động về một thế hệ người cao tuổi năng động, khỏe khoắn và yêu đời.

Bà Nguyễn Thị Thơm, người cao tuổi ở xã Thuận An, chia sẻ: “Với người cao tuổi, những hoạt động như thế này không chỉ đơn thuần rèn luyện sức khỏe mà còn là dịp gặp gỡ, giao lưu, duy trì đời sống tinh thần và sự gắn kết với cộng đồng”.

Sự quan tâm dành cho người cao tuổi ở xã Thuận An còn được thể hiện bằng những việc làm cụ thể: Hội Người cao tuổi thành phố Hà Nội tặng 9 suất quà, trị giá 4,5 triệu đồng; UBND xã trích 50 triệu đồng từ Quỹ Vì người nghèo trao quà tặng 100 người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Cán bộ, người dân và hội viên người cao tuổi trên địa bàn đóng góp 80 triệu đồng cho Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò người cao tuổi của xã. Chủ tịch

Hội Người cao tuổi xã Thuận An Nguyễn Thị Dung cho biết: “Toàn xã hiện có 8 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau với 671 thành viên. Số tiền quỹ đóng góp là 349 triệu đồng, tạo nguồn vốn hỗ trợ hội viên vay phát triển kinh tế. Các câu lạc bộ dưỡng sinh, văn nghệ, tiếng hát dân ca tiếp tục được duy trì, trở thành sân chơi để người cao tuổi sống vui, sống khỏe và tăng cường giao lưu”.

Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2026 có chủ đề “Cộng đồng chung tay chăm sóc tích hợp người cao tuổi trong xu thế già hóa dân số”. Tại xã Liên Minh, cấp ủy, chính quyền, tổ chức hội, gia đình và cộng đồng cùng tham gia công tác chăm sóc các bậc “cây cao, bóng cả”. Hội Người cao tuổi xã đã rà soát, tặng quà 24 người cao tuổi thuộc hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi suất 500.000 đồng.

Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Liên Minh Thiều Văn Son nhấn mạnh: “Công tác hội đang chuyển từ chăm lo đời sống sang kết hợp chăm sóc với phát huy vai trò của người cao tuổi. Theo đó, phong trào “Tuổi cao - Gương sáng” tiếp tục khuyến khích hội viên tham gia xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường; đóng góp vào xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới”.

Tạo dựng cộng đồng an toàn, thân thiện để người cao tuổi không ai bị bỏ lại phía sau, nhiều địa phương đã xây dựng không gian sinh hoạt, tăng kết nối cộng đồng. Tiêu biểu, phường Phúc Lợi đã triển khai hai mô hình “Nhà văn hóa hạnh phúc” và “Chăm sóc người cao tuổi ban ngày”. Các mô hình được xây dựng trên các trụ cột tri thức, sức khỏe, văn hóa, kỹ năng sống và gắn kết cộng đồng.

Phó Chủ tịch UBND phường Phúc Lợi Bùi Anh Tuấn khẳng định, địa phương lấy hiệu quả phục vụ và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo, đồng thời huy động các nguồn lực xã hội để mô hình phát triển bền vững.

Phát huy vai trò người cao tuổi trong bối cảnh già hóa dân số

Quan niệm về chăm sóc người cao tuổi đang từng bước thay đổi, đó là không chỉ thăm hỏi, tặng quà khi có dịp lễ, Tết mà hướng đến đáp ứng nhu cầu thường ngày, lâu dài, tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục phát huy vai trò trong gia đình và xã hội.

Hà Nội hiện có khoảng 1,3 triệu người cao tuổi, trong đó hơn 290.000 người là trí thức, nghệ sĩ, doanh nhân, nghệ nhân... Chủ tịch Hội Người cao tuổi thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Toàn cho biết, trong bối cảnh dân số già hóa, yêu cầu chăm sóc người cao tuổi không chỉ là bảo đảm an sinh mà còn cần quan tâm sức khỏe, nhất là các bệnh mạn tính, hỗ trợ khi người cao tuổi sống một mình và tạo điều kiện để họ duy trì đời sống tinh thần phong phú, năng động.

Về chăm sóc sức khỏe lâu dài, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 228/KH-UBND về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2026-2030. Mục tiêu đến năm 2030, 100% người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ ít nhất một lần/năm; 90% được phát hiện, điều trị, quản lý bệnh không lây nhiễm; chú trọng y tế cơ sở, chăm sóc ban đầu và từng bước phát triển mô hình chăm sóc dài hạn, ưu tiên người có công, người cao tuổi khó khăn và các nhóm yếu thế.

Ngoài ra, việc phát huy vai trò người cao tuổi cũng được đặt trong tổng thể chính sách. Nhiều người cao tuổi vẫn có nhu cầu và khả năng lao động phù hợp với sức khỏe, kinh nghiệm. Các cấp, ngành và địa phương sẽ tạo điều kiện để họ tham gia những công việc phù hợp, nhất là tư vấn, đào tạo, truyền nghề, hướng dẫn kỹ thuật. Các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, câu lạc bộ văn hóa, thể thao và chuyển đổi số là nơi phù hợp để người cao tuổi duy trì sinh hoạt, giao lưu và đóng góp.

Công tác chăm lo người cao tuổi bắt đầu từ những nhu cầu hằng ngày về sức khỏe, đời sống vật chất và tinh thần, trong đó gia đình là điểm tựa quan trọng nhất, cùng với đó là sự chung tay, quan tâm của chính quyền và cộng đồng. Khi được quan tâm và tạo điều kiện phù hợp, những “cây cao, bóng cả” không chỉ sống vui, sống khỏe mà còn có thể tiếp tục đóng góp, truyền lại kinh nghiệm, tri thức cho con cháu nói riêng, cộng đồng, xã hội nói chung.