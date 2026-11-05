Đồng chí Đỗ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh trình bày diễn văn hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Hầu Minh Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đỗ Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; lãnh đạo Sở Tư pháp, các sở, ngành thành viên và đại diện các địa phương.

Tại chương trình, đại biểu đã xem phóng sự tài liệu về Ngày Pháp luật với chủ đề “Lan tỏa tri thức pháp luật trong kỷ nguyên số”, nghe báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh và tham luận của đại diện lãnh đạo UBND xã Hùng An, xã Lâm Bình về đổi mới hình thức tuyên truyền, phát huy các mô hình, cách làm sáng tạo gắn với chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở.

Đồng chí Hầu Minh Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trao giải Nhất cuộc thi cho đồng chí Chẩu Xuân Hòa, giáo viên Trường Tiểu học Thượng Lâm, xã Thượng Lâm.

Những năm qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh đã tạo được sự chuyển biến căn bản trong nhận thức của cán bộ và Nhân dân. Công tác hoàn thiện thể chế, chính sách và tổ chức thực hiện ngày càng đi vào chiều sâu; nội dung, hình thức tuyên truyền được đổi mới, phù hợp với nhu cầu xã hội, từng nhóm đối tượng và địa bàn, có trọng tâm, trọng điểm. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số được chú trọng; vai trò của cấp ủy, chính quyền các cấp, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục được phát huy, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân.

Lãnh đạo Sở Tư pháp trao giải Nhì cho các cá nhân đoạt giải tại cuộc thi.

Ban Tổ chức trao giải Ba cho các cá nhân đoạt giải.

Tại Lễ hưởng ứng, Ban Tổ chức trao 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 6 giải Ba và 25 giải Khuyến khích Cuộc thi trực tuyến “Công dân số hiểu luật - Sống an toàn, trách nhiệm trên không gian mạng”. Đồng chí Chẩu Xuân Hòa, giáo viên Trường Tiểu học Thượng Lâm, xã Thượng Lâm đoạt giải Nhất cuộc thi.