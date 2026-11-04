Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2026 (9-11): Người “gác cửa” văn bản thầm lặng

Để góp phần bảo đảm tính hợp pháp của các văn bản pháp luật, hằng ngày, bà Hoàng Thị Thanh Hoa - chuyên viên Phòng Nghiệp vụ 1 (Sở Tư pháp) miệt mài nghiên cứu, thẩm định hàng chục dự thảo, hồ sơ phức tạp, có thể tác động trực tiếp đến đời sống xã hội địa phương. Đó là áp lực không nhỏ đối với một công chức, nhất là phụ nữ. Dù vậy, bà không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ mà còn tìm được giải pháp giảm áp lực cho mình và đồng nghiệp.

Trách nhiệm với công việc

Bà Hoàng Thị Thanh Hoa trao đổi công việc với đồng nghiệp.

Hơn 11 năm gắn bó với Sở Tư pháp, bà Hoa được giao đảm nhiệm nhiều mảng việc chuyên môn sâu như: Thẩm định, góp ý văn bản quy phạm pháp luật (QPPL); theo dõi thi hành pháp luật; quản lý xử lý vi phạm hành chính; thẩm định giá đất cụ thể… Bà cho biết: “Công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật đòi hỏi sự khắt khe và trách nhiệm rất cao. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, tôi luôn bám sát chương trình công tác của ngành, phối hợp chặt chẽ với tập thể phòng, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ sớm và đúng hạn, bảo đảm chất lượng”. Gần 2 năm qua, bà Hoa đã tham gia thẩm định 91 dự thảo văn bản QPPL; góp ý 318 văn bản; hướng dẫn quy trình xây dựng cho 38 trường hợp; kiểm tra 72 đề nghị xây dựng văn bản QPPL, cùng nhiều hướng dẫn xử lý, áp dụng pháp luật khác. Đây là kết quả của hàng nghìn giờ đọc, đối chiếu các bộ luật và quy định liên ngành nhằm bảo đảm tính thống nhất, hợp pháp của văn bản.

Không chỉ tham mưu về thể chế, trong công tác thẩm định giá đất cụ thể, bà Hoa đã tham mưu góp ý 70 văn bản; tham gia thẩm định hồ sơ 21 dự án, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong theo dõi thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính, bà đã tham mưu ban hành nhiều kế hoạch trọng tâm; tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Tư pháp chủ trì; tham mưu báo cáo đánh giá thực trạng hệ thống pháp luật và nhiều văn bản quản lý, hướng dẫn nghiệp vụ. Bà còn trực tiếp tham gia truyền đạt, báo cáo tại nhiều hội nghị tập huấn xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn.

Bà LÝ THỤY Ý UYÊN - Phó Giám đốc Sở Tư pháp: Khi được phân công phụ trách công tác theo dõi thi hành pháp luật và kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, xử lý văn bản QPPL, bà Hoàng Thị Thanh Hoa luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tâm, chủ động trong công việc; hòa đồng, phối hợp hiệu quả với đồng nghiệp và các cơ quan, đơn vị liên quan. Bà thường xuyên nghiên cứu, cập nhật các quy định pháp luật mới, tổ chức công việc khoa học, bảo đảm tiến độ, chất lượng, kể cả những nhiệm vụ đột xuất, cần xử lý gấp. Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, bà còn được lãnh đạo tin tưởng giao cho nhiều nhiệm vụ khác. Năm 2025, bà Hoa được xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Mới đây, bà được lãnh đạo cơ quan thống nhất đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật.

Ngoài ra, bà còn là thành viên tích cực của các tổ giúp việc: Chấm điểm cải cách hành chính của tỉnh; chấm điểm cải cách hành chính của sở; tham mưu lãnh đạo sở xử lý các dự án tồn đọng, khó khăn, vướng mắc trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tham gia hướng dẫn quy trình xây dựng văn bản QPPL; phối hợp hỗ trợ, tham gia ý kiến khi có yêu cầu…

Áp dụng sáng kiến để tháo gỡ khó khăn

Quá trình xử lý hồ sơ, bà Hoa nhận thấy, việc lưu trữ thông tin, giải đáp thắc mắc và tài liệu nghiệp vụ được thực hiện thủ công, phân tán, thiếu đồng bộ, khó chia sẻ và tốn thời gian tra cứu khi gặp các vướng mắc có nội dung tương tự. Nhiều tháng liền, bà trăn trở tìm một công cụ cho phép tra cứu nhanh, rút ngắn thời gian nghiên cứu văn bản và nâng cao năng suất, chất lượng tham mưu. Tháng 1-2025, “Sổ tay tra cứu hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng văn bản QPPL” trên nền tảng Google Drive do bà xây dựng được lãnh đạo cho áp dụng tại Phòng Nghiệp vụ 1, sau đó triển khai cho toàn cơ quan. Sổ tay lưu trữ các nội dung, tình huống vướng mắc theo từng lĩnh vực: Tài chính, xây dựng, đất đai, đầu tư, giáo dục... Mỗi tình huống có phương án giải đáp, căn cứ pháp lý hoặc lập luận cụ thể, được tổng hợp từ quá trình nghiên cứu quy định hiện hành, biên bản họp thảo luận, văn bản xin hướng dẫn của cấp có thẩm quyền, hoặc tham khảo kinh nghiệm từ các địa phương khác, đã thống nhất khi có nhiều cách hiểu khác nhau. Lúc cần, chuyên viên mở sổ tay tra cứu đáp án; trường hợp vướng mắc mới phát sinh, chuyên viên có thể ghi nhận vào mục theo dõi để tiếp tục xử lý, cập nhật.

Sau một thời gian áp dụng, sổ tay đã góp phần rút ngắn đáng kể thời gian nghiên cứu tài liệu, tra cứu văn bản, nâng cao năng suất lao động, chất lượng tham mưu. Sáng kiến của bà được Hội đồng sáng kiến của sở công nhận hiệu quả áp dụng trên địa bàn tỉnh và có khả năng tiếp tục khai thác, cập nhật, nhân rộng tại các cơ quan, đơn vị. Bà Nguyễn Phúc Nguyên - chuyên viên Phòng Nghiệp vụ 1 cho biết: “Bà Hoa có năng lực chuyên môn vững, xử lý hồ sơ nhanh chóng, linh hoạt. Nhờ sự nhiệt tình hỗ trợ, chia sẻ dữ liệu của bà, các nhiệm vụ phối hợp luôn hoàn thành đúng tiến độ, đúng quy định. Đặc biệt, sáng kiến của bà đã khắc phục được tình trạng lưu trữ thông tin riêng lẻ theo từng cá nhân, hình thành nguồn tài nguyên kiến thức dùng chung cho phòng; thuận tiện theo dõi, cập nhật tiến độ xử lý, góp phần nâng cao hiệu quả công việc”.

Bà Hoa tâm sự: “Kết quả trên là nhờ sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo sở và sự phối hợp của đồng nghiệp. Thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực đóng góp vào công cuộc xây dựng pháp luật của tỉnh”.