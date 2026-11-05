Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2026 (9-11): Lan tỏa tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong giai đoạn mới

Chiều 4-11, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2026 (ngày 9-11, viết tắt là Ngày Pháp luật Việt Nam) trên địa bàn tỉnh. Buổi lễ do đồng chí Nguyễn Long Biên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh chủ trì. Lễ hưởng ứng gắn với kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc hội thông qua Hiến pháp năm 1946, góp phần lan tỏa tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật.

Tôn vinh Hiến pháp, khẳng định vị trí, vai trò của pháp luật

Đồng chí Nguyễn Long Biên phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu khai mạc, ông Trần Văn Hiếu - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp cho biết, Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026 nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc hội thông qua Hiến pháp năm 1946, góp phần xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân, tạo chuyển biến mới về hiệu quả xây dựng, thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Ngày Pháp luật Việt Nam năm nay là một bước đi quan trọng trong hành trình xây dựng một xã hội Việt Nam tôn trọng và bảo vệ pháp luật mà mỗi người đều có vai trò, trách nhiệm trong đó.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

80 năm đã qua kể từ ngày Quốc hội thông qua bản Hiến pháp của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (ngày 9-11-1946). Các bản Hiến pháp tiếp sau đã có những phát triển nhất định phù hợp với mỗi thời kỳ, nhưng tinh thần "thượng tôn pháp luật", "lấy dân làm gốc" trong bản Hiến pháp đầu tiên vẫn bất biến. Tinh thần này đã được tỉnh Khánh Hòa hiện thực hóa bằng nỗ lực xây dựng ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch cụ thể hóa Nghị quyết số 66, ngày 30-4-2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Tổ công tác liên ngành triển khai Nghị quyết 66 do Sở Tư pháp làm cơ quan thường trực. Đến nay, Trung ương xác nhận tỉnh đã hoàn thành 6/13 nhiệm vụ; 7 nhiệm vụ thường xuyên đang thực hiện. Đến ngày 23-10, các đơn vị, địa phương đã hoàn thành báo cáo kết quả tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý theo quy định. Sở Tư pháp tiếp tục tham mưu đánh giá hiệu quả pháp luật sau ban hành; tăng cường kiểm tra công tác tổ chức thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành; tiếp nhận, điều phối xử lý phản ánh, kiến nghị về văn bản QPPL; xây dựng Sổ tay điện tử thông minh ngành Tư pháp trong hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng, ban hành văn bản QPPL. Sở cũng tham mưu UBND tỉnh thí điểm chế định luật sư công, góp phần chuẩn bị nguồn nhân lực pháp lý chất lượng cao phục vụ hoạt động công vụ; triển khai cơ chế tài chính đặc biệt cho công tác xây dựng, thi hành pháp luật theo nghị quyết của Quốc hội...

Ông Trần Văn Hiếu phát biểu.

Từ năm 2014 đến nay, trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh liên tục đăng tải nhiều tin, bài, tình huống pháp luật, video tuyên truyền pháp luật và tiếp tục lan tỏa qua mạng xã hội Facebook, Zalo, YouTube... Các báo cáo viên pháp luật được tăng cường bồi dưỡng kỹ năng số. Hiệu quả PBGDPL cũng thể hiện qua các cuộc thi. Trong đó, cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí vừa qua thu hút hơn 11.700 lượt người tham gia. Cuộc thi tìm hiểu quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin trong tháng 10 thu hút gần 19.500 lượt người. Cuộc thi tìm hiểu về Hiến pháp và pháp luật trong kỷ nguyên số của Bộ Tư pháp được triển khai trên toàn tỉnh. Công tác trợ giúp pháp lý hướng mạnh về nhóm yếu thế với nhiều chương trình, kế hoạch trợ giúp người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, người cao tuổi. Các nhiệm vụ thuộc Đề án PBGDPL phù hợp với đối tượng, địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035 được tích cực triển khai…

Tiếp tục kiến tạo môi trường thượng tôn pháp luật

Ông Trần Văn Hiếu trao giấy khen cho các tập thể.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Long Biên cho biết, thời gian qua, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam đã trở thành nét đẹp trong đời sống chính trị - pháp lý, góp phần quan trọng củng cố niềm tin của cán bộ, Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và pháp luật; xây dựng văn hóa pháp lý, kỷ cương, kỷ luật hành chính trong bối cảnh thực hiện tinh gọn tổ chức bộ máy Nhà nước, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đổi mới tư duy xây dựng và thi hành pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực...

Bà Nguyễn Thụy Thanh Yên - Phó Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáp dục pháp luật tỉnh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp trao giấy khen cho các cá nhân.

Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam đúng định hướng của Trung ương, bám sát các nhiệm vụ chính trị, phù hợp với tình hình thực tiễn, đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, đồng chí Nguyễn Long Biên đề nghị các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung quán triệt, truyền thông sâu rộng các nội dung cốt lõi thể hiện tinh thần, quan điểm, ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật. Đồng thời, quán triệt, triển khai kịp thời Luật PBGDPL năm 2026, các văn bản QPPL mới ban hành, những vấn đề dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, nhất là các quy định tác động trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, các quy định liên quan đến phân cấp, phân quyền; chú trọng hướng dẫn, giải đáp những điểm mới, vấn đề vướng mắc trong thực tiễn thi hành pháp luật; tổ chức phổ biến pháp luật bằng các hình thức phù hợp, chú trọng sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng, nền tảng số, mạng xã hội, thiết chế thông tin, văn hóa ở cơ sở.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm sau hoạt động trao giải Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin”.

Bên cạnh đó, chú trọng truyền thông kịp thời các chính sách, dự thảo văn bản QPPL do cơ quan, tổ chức ở Trung ương, địa phương ban hành nhằm tạo đồng thuận xã hội, nhất là các dự án luật có vai trò quan trọng trong tạo lập môi trường thuận lợi cho đầu tư, kinh doanh, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; chú trọng tiếp nhận, tổng hợp, phản hồi ý kiến của người dân, doanh nghiệp, đối tượng chịu tác động của chính sách, góp phần củng cố niềm tin, tạo đồng thuận xã hội. Cùng với đó, biểu dương, lan tỏa các mô hình, cách làm hay, sáng kiến hiệu quả và các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật; triển khai kịp thời, hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng, thi hành pháp luật, xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chủ động cung cấp thông tin chính thống, chính xác, kịp thời; tăng cường đối thoại, hướng dẫn, giải đáp pháp luật, định hướng thông tin; đấu tranh, phản bác các thông tin sai lệch, xuyên tạc mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam và các chính sách, pháp luật.

Đồng chí Nguyễn Long Biên kêu gọi, với tinh thần “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”, mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người dân hãy phát huy ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm và sức mạnh đoàn kết, chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, an toàn và phát triển bền vững.

Khen thưởng 10 tập thể, cá nhân xuất sắc giai đoạn 2025 - 2026

Tại buổi lễ, 5 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật giai đoạn 2025 - 2026 được nhận giấy khen của Giám đốc Sở Tư pháp. 5 tập thể gồm: Phòng Nghiệp vụ 1, Phòng Nghiệp vụ 3 (Sở Tư pháp), UBND các xã, phường: Nam Nha Trang, Phan Rang, Diên Thọ. 5 cá nhân thuộc các đơn vị: Văn phòng HĐND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Sở Y tế, UBND phường Nha Trang.

NGUYỄN VŨ