Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2026 (9-11): Chuyển biến tích cực trong quản lý, thi hành pháp luật về hộ tịch

Công tác quản lý, thi hành pháp luật về hộ tịch trên địa bàn tỉnh thời gian qua chuyển biến tích cực nhờ đẩy mạnh hiện đại hóa, đơn giản hóa quy trình. Nỗ lực chuyển đổi số đã giúp tháo gỡ nhiều vướng mắc, tạo nền tảng vững chắc để từng bước thay thế giấy tờ vật lý, đáp ứng nhu cầu của người dân và nâng cao năng lực quản lý của chính quyền.

Kỷ lục rà soát dữ liệu hôn nhân

Công chức Văn phòng HĐND và UBND phường Nha Trang rà soát dữ liệu hộ tịch.

Ngay sau khi nhận được chỉ đạo triển khai chiến dịch "90 ngày đêm làm sạch dữ liệu hôn nhân", lãnh đạo UBND phường Nha Trang đã chỉ đạo Văn phòng HĐND và UBND phường khẩn trương tổ chức triển khai, bảo đảm cập nhật 100% dữ liệu thuộc thẩm quyền theo đúng quy định, hướng dẫn. Từ ngày 5-8-2025, đội ngũ công chức tư pháp thuộc Văn phòng HĐND và UBND phường đã khẩn trương xây dựng kế hoạch, kiểm tra, rà soát tất cả bản án, quyết định ly hôn, hủy hôn nhân trái pháp luật của tòa án nhân dân do Sở Tư pháp chuyển đến. Các chuyên viên văn phòng, người hoạt động không chuyên trách, lực lượng dân quân tự vệ phường được huy động để scan bản án, quyết định và cập nhật, làm sạch dữ liệu hôn nhân lên hệ thống đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử. Ông Lê Bá Trí - chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND phường cho biết: “Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, với sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo văn phòng, chúng tôi đã tập trung tối đa, không kể ngoài giờ, ngày nghỉ, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ”. Nhờ đó, phường đã hoàn thành nhiệm vụ trước hạn, với 3.660 dữ liệu được rà soát; cập nhật làm sạch 3.341 dữ liệu, trong đó có 109 dữ liệu thuộc thẩm quyền của các địa phương khác.

Cùng với phường Nha Trang, nhiều địa phương, đơn vị cũng nỗ lực tối đa làm sạch dữ liệu hôn nhân. Chiến dịch "90 ngày đêm làm sạch dữ liệu hôn nhân" do Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh được xem là giải pháp đột phá trong năm 2025. Toàn bộ công chức, viên chức được huy động để phân loại, chuyển giao dữ liệu bản án, quyết định ly hôn của tòa án về các xã, phường để cập nhật kịp thời vào hệ thống đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử. Nhờ đó, chỉ sau 9 ngày triển khai, toàn tỉnh đã hoàn thành rà soát và cập nhật ghi chú ly hôn cho 51.144 dữ liệu, đạt 100%. Theo đánh giá của Bộ Tư pháp, Khánh Hòa trở thành đơn vị đầu tiên trên cả nước hoàn thành nhiệm vụ này, giúp dữ liệu hôn nhân chính xác, đồng bộ với dữ liệu dân cư; tiến tới đề xuất cắt giảm thành phần hồ sơ đối với thủ tục hành chính (TTHC) có yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân, cắt giảm TTHC cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, rút ngắn thời gian giải quyết các TTHC liên quan đến xác thực tình trạng hôn nhân.

Hoàn thành nhiều nhiệm vụ

Cán bộ, công chức Sở Tư pháp tra cứu hệ thống đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử để hướng dẫn nghiệp vụ cho cấp xã.

Kỷ lục làm sạch dữ liệu hôn nhân chỉ là một phần trong kết quả quản lý, thi hành pháp luật về hộ tịch. Hiện nay, hệ thống đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử được vận hành thông suốt từ tỉnh đến cơ sở. Cơ chế liên thông thực hiện TTHC Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi đã rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, hỗ trợ người dân sau giai đoạn bỏ sổ hộ khẩu giấy. Sở Tư pháp cũng phối hợp trình UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh; kế hoạch triển khai thi hành Luật Hộ tịch trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, hoàn thành rà soát, tập huấn chuyên sâu, bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho công chức tư pháp - hộ tịch, góp phần bảo đảm tính đồng bộ và đúng pháp luật khi thực hiện các thủ tục tại địa phương.

Việc thực hiện các nhiệm vụ lĩnh vực hộ tịch theo Đề án 06 (Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030) cũng đạt nhiều kết quả. Sở Tư pháp đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định công bố danh mục 2 nhóm TTHC liên thông điện tử được thay thế (đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế, cấp thẻ căn cước cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất) và phối hợp tham mưu tỉnh liên thông điện tử 2 nhóm TTHC này. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký, quản lý hộ tịch được triển khai thống nhất trên toàn tỉnh. Tính đến giữa tháng 9, hệ thống đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử ghi nhận hơn 3,2 triệu dữ liệu đăng ký hộ tịch. Đặc biệt, trong 9 tháng qua, không phát sinh trường hợp sai sót, vi phạm trong lĩnh vực hộ tịch. Toàn tỉnh đã hoàn thành số hóa 100% dữ liệu hộ tịch lịch sử. Công tác số hóa sổ hộ tịch tiếp tục được đôn đốc nhằm rà soát, xử lý dữ liệu sai lệch giữa cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đáp ứng điều kiện chia sẻ, kết nối, khai thác, sử dụng hiệu quả dữ liệu phục vụ giải quyết TTHC.

Bà Trần Thúy Hằng - Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 2 (Sở Tư pháp) cho biết, thời gian tới, phòng sẽ tham mưu Sở Tư pháp tiếp tục tham mưu UBND tỉnh đẩy mạnh chuyển đổi số lĩnh vực hộ tịch nhằm xây dựng nền hành chính phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo cao nhất.