Hưởng ứng Ngày Du lịch Thế giới:Thêm trải nghiệm, thêm thuận tiện

Từ câu chuyện toàn cầu về du lịch số

Ngày 27/9 hằng năm là dịp ngành du lịch toàn cầu cùng nhìn lại vai trò của du lịch đối với phát triển kinh tế - xã hội, giao lưu văn hóa và kết nối con người.

Khu vực trung tâm Đà Lạt chào mừng ngày du lịch thế giới

Năm 2026, Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism) lựa chọn chủ đề “Chương trình nghị sự số và Trí tuệ nhân tạo tái định hình du lịch” (Digital Agenda and Artificial Intelligence to Redesign Tourism). Thông điệp của chủ đề năm nay cũng đặt ra yêu cầu ứng dụng công nghệ theo hướng thiết thực, có trách nhiệm và để nhiều người cùng được hưởng lợi.

Với ngành du lịch, đó không chỉ là câu chuyện về những công nghệ mới, mà còn là cách sử dụng công nghệ để điểm đến thuận tiện hơn, sản phẩm được tiếp cận rộng hơn và du khách có thêm thông tin trước, trong và sau chuyến đi.

Mã QR thông tin du lịch Đặc khu Phú Quý

Đây cũng là hướng mà du lịch Lâm Đồng đang từng bước thực hiện. Trong kế hoạch hưởng ứng Ngày Du lịch Thế giới, tỉnh tập trung tuyên truyền về du lịch xanh, du lịch thông minh, du lịch bền vững và đẩy mạnh truyền thông trên các nền tảng số. Các hoạt động được triển khai từ ngày 15 - 30/9, gắn với chuỗi hoạt động hướng tới Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026.

Ở nhiều điểm đến, chuyển đổi số bắt đầu từ những việc khá gần gũi. Một mã QR được đặt tại điểm tham quan có thể giúp du khách tìm nhanh thông tin thay vì phải tìm kiếm nhiều nguồn khác nhau.

Sử dụng mã QR để thuận tiện tra cứu thông tin du lịch

Tại Đặc khu Phú Quý, ông Đỗ Minh Chức, Phó Chủ tịch UBND đặc khu cho biết, địa phương đã xây dựng hệ thống mã QR phục vụ du lịch và triển khai tại nhiều địa điểm.

Hệ thống gồm 6 nhóm thông tin: các điểm du lịch nổi bật, ẩm thực Phú Quý, phương tiện và dịch vụ; đặt phòng lưu trú, văn hóa, lễ hội và tín ngưỡng, bản đồ Phú Quý.

Các đơn vị du lịch hưởng ứng chào mừng Ngày du lịch Thế giới 27/9/2026

Từ những thông tin về một điểm tham quan, món ăn, nơi lưu trú đến phương tiện di chuyển, du khách có thể chủ động tìm hiểu ngay trong hành trình. Đây cũng là cách để những thông tin về điểm đến được đưa gần hơn với du khách trên môi trường số.

Thêm ưu đãi để hút khách

Nếu công nghệ mở thêm cách tiếp cận du khách thì những chương trình kích cầu lại tạo thêm lý do để du khách lên đường.

Theo phòng Quản lý du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các đơn vị, địa phương trong tỉnh đang tích cực hưởng ứng Ngày Du lịch Thế giới. Nhiều khu, điểm du lịch triển khai các chương trình giảm giá vé tham quan, ưu đãi dịch vụ và xây dựng combo vui chơi nhằm thu hút khách.

Du lịch phường Xuân Trường - Đà Lạt hưởng ứng Ngày Du lịch Thế giới

Hoạt động này được đặt trong chương trình kích cầu du lịch của tỉnh năm 2026. Với các doanh nghiệp, đây không chỉ là câu chuyện giảm giá trong một dịp cụ thể. Việc xây dựng combo, bổ sung dịch vụ hoặc đưa ra chính sách ưu đãi cũng là cách làm mới sản phẩm, tạo thêm lựa chọn cho khách và tăng sức hấp dẫn của điểm đến.

Ông Lương Thành Tài, đại diện Khu du lịch sinh thái Đắk G'lung (xã Tuy Đức) cho biết, nhằm thúc đẩy hoạt động du lịch, đơn vị giảm 50% giá vé trong dịp này. Theo ông Tài, Ngày Du lịch Thế giới cũng là dịp để những người làm du lịch nhìn lại chặng đường đã qua, những kết quả đạt được và sự đồng hành của người dân trong phát triển du lịch.

“Chúng tôi muốn qua chương trình này tạo thêm cơ hội để du khách trải nghiệm sản phẩm của Đắk G'lung với mức chi phí phù hợp. Khi khách đến nhiều hơn, doanh nghiệp cũng có thêm cơ hội lắng nghe, điều chỉnh và làm mới sản phẩm”, ông Tài chia sẻ

Các khu du lịch đưa ra chương trình khuyến mãi nhân Ngày du lịch thế giới

Ngày Du lịch Thế giới vì thế không chỉ là dịp để ngành du lịch nhìn lại những chuyển động của mình. Ở Lâm Đồng, đây còn là cơ hội để các điểm đến, doanh nghiệp tiếp tục làm mới cách đưa sản phẩm đến với du khách.