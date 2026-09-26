Hưởng ứng Ngày Du lịch Thế giới:Thêm trải nghiệm, thêm thuận tiện
Ngày Du lịch Thế giới (27/9) năm nay đến vào dịp cuối tuần. Tại Lâm Đồng, nhiều khu, điểm du lịch và doanh nghiệp chủ động triển khai các chương trình ưu đãi, giảm giá, xây dựng combo dịch vụ để thu hút du khách. Cùng với kích cầu, việc ứng dụng công nghệ cũng đang được các điểm đến chú trọng, giúp du khách tiếp cận thông tin thuận tiện hơn trong hành trình.
Từ câu chuyện toàn cầu về du lịch số
Ngày 27/9 hằng năm là dịp ngành du lịch toàn cầu cùng nhìn lại vai trò của du lịch đối với phát triển kinh tế - xã hội, giao lưu văn hóa và kết nối con người.
Năm 2026, Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism) lựa chọn chủ đề “Chương trình nghị sự số và Trí tuệ nhân tạo tái định hình du lịch” (Digital Agenda and Artificial Intelligence to Redesign Tourism). Thông điệp của chủ đề năm nay cũng đặt ra yêu cầu ứng dụng công nghệ theo hướng thiết thực, có trách nhiệm và để nhiều người cùng được hưởng lợi.
Với ngành du lịch, đó không chỉ là câu chuyện về những công nghệ mới, mà còn là cách sử dụng công nghệ để điểm đến thuận tiện hơn, sản phẩm được tiếp cận rộng hơn và du khách có thêm thông tin trước, trong và sau chuyến đi.
Đây cũng là hướng mà du lịch Lâm Đồng đang từng bước thực hiện. Trong kế hoạch hưởng ứng Ngày Du lịch Thế giới, tỉnh tập trung tuyên truyền về du lịch xanh, du lịch thông minh, du lịch bền vững và đẩy mạnh truyền thông trên các nền tảng số. Các hoạt động được triển khai từ ngày 15 - 30/9, gắn với chuỗi hoạt động hướng tới Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026.
Ở nhiều điểm đến, chuyển đổi số bắt đầu từ những việc khá gần gũi. Một mã QR được đặt tại điểm tham quan có thể giúp du khách tìm nhanh thông tin thay vì phải tìm kiếm nhiều nguồn khác nhau.
Tại Đặc khu Phú Quý, ông Đỗ Minh Chức, Phó Chủ tịch UBND đặc khu cho biết, địa phương đã xây dựng hệ thống mã QR phục vụ du lịch và triển khai tại nhiều địa điểm.
Hệ thống gồm 6 nhóm thông tin: các điểm du lịch nổi bật, ẩm thực Phú Quý, phương tiện và dịch vụ; đặt phòng lưu trú, văn hóa, lễ hội và tín ngưỡng, bản đồ Phú Quý.
Từ những thông tin về một điểm tham quan, món ăn, nơi lưu trú đến phương tiện di chuyển, du khách có thể chủ động tìm hiểu ngay trong hành trình. Đây cũng là cách để những thông tin về điểm đến được đưa gần hơn với du khách trên môi trường số.
Thêm ưu đãi để hút khách
Nếu công nghệ mở thêm cách tiếp cận du khách thì những chương trình kích cầu lại tạo thêm lý do để du khách lên đường.
Theo phòng Quản lý du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các đơn vị, địa phương trong tỉnh đang tích cực hưởng ứng Ngày Du lịch Thế giới. Nhiều khu, điểm du lịch triển khai các chương trình giảm giá vé tham quan, ưu đãi dịch vụ và xây dựng combo vui chơi nhằm thu hút khách.
Hoạt động này được đặt trong chương trình kích cầu du lịch của tỉnh năm 2026. Với các doanh nghiệp, đây không chỉ là câu chuyện giảm giá trong một dịp cụ thể. Việc xây dựng combo, bổ sung dịch vụ hoặc đưa ra chính sách ưu đãi cũng là cách làm mới sản phẩm, tạo thêm lựa chọn cho khách và tăng sức hấp dẫn của điểm đến.
Ông Lương Thành Tài, đại diện Khu du lịch sinh thái Đắk G'lung (xã Tuy Đức) cho biết, nhằm thúc đẩy hoạt động du lịch, đơn vị giảm 50% giá vé trong dịp này. Theo ông Tài, Ngày Du lịch Thế giới cũng là dịp để những người làm du lịch nhìn lại chặng đường đã qua, những kết quả đạt được và sự đồng hành của người dân trong phát triển du lịch.
“Chúng tôi muốn qua chương trình này tạo thêm cơ hội để du khách trải nghiệm sản phẩm của Đắk G'lung với mức chi phí phù hợp. Khi khách đến nhiều hơn, doanh nghiệp cũng có thêm cơ hội lắng nghe, điều chỉnh và làm mới sản phẩm”, ông Tài chia sẻ
Ngày Du lịch Thế giới vì thế không chỉ là dịp để ngành du lịch nhìn lại những chuyển động của mình. Ở Lâm Đồng, đây còn là cơ hội để các điểm đến, doanh nghiệp tiếp tục làm mới cách đưa sản phẩm đến với du khách.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/huong-ung-ngay-du-lich-the-gioi-them-trai-nghiem-them-thuan-tien-466587.html