Hưởng ứng Ngày Du lịch Thế giới 27.9: Chung kết The Compass 2026 - kết nối đào tạo với thực tiễn du lịch

The Compass 2026 được tổ chức như một diễn đàn học thuật giàu tính tương tác dành cho sinh viên ngành Du lịch và các lĩnh vực liên quan

Chương trình có sự tham dự của đại diện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, chuyên gia trong lĩnh vực Du lịch, giảng viên, sinh viên và các đội thi đến từ nhiều cơ sở đào tạo trên địa bàn Hà Nội.

Khi công nghệ đặt ra những yêu cầu mới cho người làm du lịch

Hướng tới Ngày Du lịch Thế giới 27.9, The Compass 2026 được tổ chức như một diễn đàn học thuật giàu tính tương tác dành cho sinh viên ngành Du lịch và các lĩnh vực liên quan.

Qua cuộc thi, kiến thức được đào tạo trong nhà trường có cơ hội gặp gỡ những vấn đề đang đặt ra trong thực tiễn, đồng thời tạo không gian để sinh viên các trường đại học giao lưu, trao đổi và nhìn nhận ngành học dưới nhiều góc độ.

Trải qua vòng sơ khảo, những đội thi xuất sắc đã giành quyền góp mặt tại vòng Chung kết. Các phần thi được thiết kế theo hướng kết hợp kiến thức chuyên môn với khả năng trình bày, tư duy, phản biện và xử lý tình huống.

Sinh viên vận dụng hiểu biết về Du lịch, văn hóa, điểm đến và hoạt động kinh doanh du lịch để giải quyết những yêu cầu cụ thể, qua đó thể hiện khả năng kết nối kiến thức với thực tế nghề nghiệp.

Giá trị của cuộc thi được mở rộng vượt ra ngoài khuôn khổ một hoạt động tranh tài. Sự hiện diện của sinh viên đến từ nhiều cơ sở đào tạo tạo nên môi trường trao đổi cởi mở, giúp người học tiếp cận những cách nhìn khác nhau về ngành Du lịch, chia sẻ kinh nghiệm và chủ động suy nghĩ về những thay đổi đang diễn ra trong lĩnh vực mà mình lựa chọn.

Ngày Du lịch Thế giới 27.9 là dịp cộng đồng Du lịch quốc tế nhìn lại những đóng góp của ngành đối với kinh tế, xã hội và văn hóa, đồng thời cùng trao đổi về những vấn đề có ý nghĩa đối với tương lai của Du lịch.

Năm 2026, chủ đề “Chương trình nghị sự số và Trí tuệ nhân tạo tái định hình du lịch” đặt sự chú ý vào những thay đổi sâu rộng đang diễn ra dưới tác động của công nghệ số và trí tuệ nhân tạo.

Sự thay đổi ấy đang hiện diện ngày càng rõ trong nhiều hoạt động của ngành Du lịch toàn cầu, từ xây dựng sản phẩm, quản trị điểm đến, truyền thông, phân phối dịch vụ đến nâng cao trải nghiệm của du khách.

Công nghệ mở ra những phương thức mới để tiếp cận thị trường và tổ chức hoạt động du lịch, đồng thời đặt ra yêu cầu mới về kiến thức, kỹ năng và khả năng thích ứng đối với nguồn nhân lực.

Trong dòng vận động ấy, đào tạo nhân lực du lịch cần tạo điều kiện để người học hiểu những thay đổi của ngành ngay từ quá trình học tập. Sinh viên cần có nền tảng chuyên môn, đồng thời biết quan sát thực tiễn, đặt câu hỏi, phản biện và tìm kiếm cách giải quyết trước những vấn đề mới.

The Compass 2026, với hệ thống phần thi kết hợp kiến thức và kỹ năng, tạo ra một không gian để những yêu cầu ấy được thể hiện trực tiếp.

Sinh viên được đặt trước những tình huống đòi hỏi khả năng vận dụng kiến thức, trình bày quan điểm và xử lý vấn đề, qua đó có thêm cơ hội nhận diện khoảng cách giữa kiến thức trên giảng đường với yêu cầu của nghề nghiệp.

BTC trao giải cho đội Quán quân

Mở rộng kết nối giữa nhà trường và ngành Du lịch

Một điểm đáng ghi nhận của chương trình là sự tham gia của các chuyên gia, nhà quản lý, đại diện doanh nghiệp và giảng viên trong các hoạt động chuyên môn.

Sự tham gia này tạo thêm cầu nối giữa cơ sở đào tạo với các chủ thể đang hoạt động trong ngành, đưa những góc nhìn từ thực tiễn nghề nghiệp đến gần hơn với sinh viên.

Đối với người học, những cuộc gặp gỡ như vậy có ý nghĩa trong việc mở rộng nhận thức về nghề nghiệp. Những vấn đề được trao đổi từ thực tế hoạt động Du lịch giúp sinh viên hiểu rõ hơn yêu cầu của thị trường lao động, đồng thời có thêm cơ sở để chủ động bổ sung kiến thức và kỹ năng trong quá trình học tập.

Với nhà trường, việc đưa các vấn đề thực tiễn vào hoạt động đào tạo và giao lưu chuyên môn cũng góp phần tăng cường sự tương tác với doanh nghiệp, chuyên gia và các tổ chức trong ngành. Mối liên kết ấy có ý nghĩa trong việc xây dựng môi trường đào tạo gần hơn với thực tế vận động của Du lịch.

Trong lĩnh vực chịu tác động nhanh của công nghệ và những thay đổi trong nhu cầu của du khách, khả năng thích ứng trở thành một yêu cầu quan trọng đối với nguồn nhân lực.

Người học cần được khuyến khích cập nhật tri thức, quan sát những chuyển động mới của ngành và hình thành năng lực tự học, tự điều chỉnh trong suốt quá trình phát triển nghề nghiệp.

The Compass 2026 gợi mở cách tiếp cận mới trong đào tạo nhân lực du lịch

Từ góc độ đó, The Compass 2026 góp thêm một hoạt động thiết thực vào chuỗi chương trình hướng tới Ngày Du lịch Thế giới 27.9 của Khoa Du lịch học. Vòng Chung kết khép lại một sân chơi dành cho sinh viên, đồng thời mở rộng những kết nối giữa người học, nhà trường, chuyên gia và các đơn vị hoạt động trong ngành.

Quan trọng hơn, những hoạt động như The Compass 2026 gợi mở cách tiếp cận mới trong đào tạo nhân lực du lịch: kiến thức trên giảng đường cần được đặt trong mối quan hệ thường xuyên với thực tiễn nghề nghiệp.

Khi ngành Du lịch đang đứng trước những thay đổi nhanh về công nghệ, mô hình kinh doanh và trải nghiệm du khách, việc chuẩn bị cho thế hệ nhân lực trẻ khả năng hiểu ngành, hiểu công nghệ và chủ động thích ứng sẽ ngày càng có ý nghĩa.

Đó cũng là tinh thần phù hợp với chủ đề Ngày Du lịch Thế giới năm 2026, khi chương trình nghị sự số và trí tuệ nhân tạo đang mở ra những câu hỏi mới về cách ngành Du lịch vận hành, phát triển và đào tạo nguồn nhân lực cho tương lai.