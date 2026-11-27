Cán bộ Chi cục Dân số nói chuyện chuyên đề phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống tại xã Tĩnh Túc.

Trong đó, các hoạt động tập trung vào tư vấn, khám sức khỏe tiền hôn nhân, tư vấn sức khỏe sinh sản cho vị thành niên, thanh niên, sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền về chủ đề, thông điệp Tháng hành động Quốc gia về dân số và kỷ niệm 65 năm Ngày Dân số Việt Nam; phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác dân số.

Trọng tâm là tuyên truyền việc thực hiện Kết luận số 149-KL/TW ngày 10/4/2025 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới, Luật Dân số số 113/2025/QH15, Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030. Đồng thời, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình, mô hình hiệu quả, cách làm hay để phát huy và nhân rộng tại địa phương.

Tổ chức các hoạt động truyền thông trực quan treo băng rôn, khẩu hiệu, lồng ghép tổ chức các hội nghị, tọa đàm, tuyên truyền Ngày Dân số Việt Nam và Tháng hành động Quốc gia về dân số.

Tại các xã, phường, các hoạt động hưởng ứng được định hướng tổ chức phù hợp với điều kiện thực tế, gắn với tổng kết công tác dân số năm 2026 và triển khai nhiệm vụ năm 2027. Các địa phương tăng cường truyền thông tại cộng đồng, tư vấn và kết nối các dịch vụ chăm sóc sức khỏe trước khi kết hôn, sàng lọc trước sinh, sơ sinh, chăm sóc sức khỏe sinh sản và sức khỏe người cao tuổi.

Thông qua các hoạt động hướng tới triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác truyền thông về dân số và phát triển từ tỉnh đến cơ sở, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và nhân dân đối với công tác dân số.