Chị Nguyễn Thị Hạnh, phường Mường Thanh tham gia hiến máu lần thứ 6.

Chương trình là hoạt động thiết thực hưởng ứng đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng”, đồng thời góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu, điều trị bệnh nhân dịp cuối năm và lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm vì cộng đồng. Riêng trong sáng nay, chương trình đã tiếp nhận 180 đơn vị máu.

Tại chương trình, Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao 100 suất quà, tổng trị giá 50 triệu đồng, cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc phường Mường Thanh và xã Thanh Yên. Nguồn kinh phí được huy động thông qua App Thiện nguyện 2705 của Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

Đại diện Ban Tổ chức tặng quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn thuộc phường Mường Thanh và xã Thanh Yên.

Từ ngày 5/9 đến 20/11/2026, các cấp Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động nhân đạo hưởng ứng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Hội với tổng trị giá trên 7,1 tỷ đồng. Các hoạt động tập trung hỗ trợ sinh kế, chăm lo học sinh, hộ nghèo, người yếu thế; ứng phó thiên tai, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và vận động hiến máu tình nguyện.

Ngày Cộng đồng lần thứ I góp phần khẳng định vai trò cầu nối nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ, thúc đẩy sự chung tay của các tổ chức, cá nhân trong chăm lo những hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái.