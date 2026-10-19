Hưởng ứng Lễ phát động chấp hành pháp luật về phòng, chống ma túy năm 2026

Thông qua chương trình, sinh viên Trường Đại học Sư phạm được nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy, củng cố ý thức chấp hành pháp luật, đồng thời chủ động trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết để nhận diện, phòng ngừa những nguy cơ có thể gặp phải trong học tập và cuộc sống.

Việc hiểu đúng về ma túy, nhận diện những cám dỗ và nguy cơ tiềm ẩn, biết cách từ chối trước những lời rủ rê, lôi kéo chính là những bước quan trọng giúp mỗi sinh viên bảo vệ bản thân, giữ vững mục tiêu học tập và xây dựng tương lai tích cực.

Hoạt động cũng góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm của người học, đồng thời lan tỏa thông điệp về một môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, nơi mỗi sinh viên chủ động bảo vệ bản thân và chung tay vì cộng đồng không ma túy.