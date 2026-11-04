Hưởng ứng Chương trình Đổi mới sáng tạo quốc gia: Thủy điện Trung Sơn tăng cường ứng dụng công nghệ

Hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026 với thông điệp “Đổi mới sáng tạo - Động lực phát triển của toàn xã hội”, Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn (Thủy điện Trung Sơn) hướng tới thúc đẩy tinh thần chủ động đổi mới, tăng cường ứng dụng công nghệ và nâng cao hiệu quả công việc trong toàn Công ty.

Thủy điện Trung Sơn hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia năm 2026, làm tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo và ứng dụng công nghệ trong công việc

Cụ thể trong bối cảnh Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) đẩy mạnh chuyển đổi số, việc khai thác hiệu quả các phần mềm dùng chung là một trong những nội dung thiết thực, gắn đổi mới sáng tạo và nhiệm vụ chuyên môn hằng ngày. Trong đó các hệ thống số phục vụ quản lý kỹ thuật, đầu tư xây dựng, quản trị nhân sự và điều hành công việc cần được sử dụng đúng mục đích, đúng quy trình, bảo đảm dữ liệu đầy đủ, chính xác và kịp thời.

Mô hình chuyển đổi số - kết nối dữ liệu, quy trình và công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh của Thủy điện Trung Sơn.

Để chuyển đổi số đi vào chiều sâu, Thủy điện Trung Sơn cho biết quán triệt mỗi cán bộ, công nhân viên cần chủ động nâng cao kỹ năng số, sử dụng thành thạo các công cụ được trang bị, hạn chế thao tác trùng lặp, tăng cường phối hợp trên môi trường số và kịp thời đề xuất những giải pháp cải tiến phù hợp với thực tiễn. Cùng với đó, việc tuân thủ quy định về quản lý dữ liệu, phân quyền truy cập và an toàn thông tin tại Công ty được xem là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình ứng dụng công nghệ.

Tại Thủy điện Trung Sơn thực tế đổi mới sáng tạo không nhất thiết bắt đầu từ những giải pháp lớn mà có thể xuất phát từ việc cải tiến quy trình, khai thác tốt hơn một phần mềm hoặc tìm ra cách làm hiệu quả hơn trong từng nhiệm vụ cụ thể. Theo đó mỗi cá nhân chủ động đổi mới, mỗi đơn vị tích cực ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số sẽ từng bước trở thành phương thức làm việc thường xuyên, góp phần nâng cao chất lượng quản trị và hiệu quả hoạt động của doanh nghiêp.

Với việc tích cực hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026, Thủy điện Trung Sơn hướng tới xây dựng tinh thần làm việc chủ động, sáng tạo, tăng cường ứng dụng công nghệ số và phát huy sáng kiến từ thực tiễn, góp phần thực hiện mục tiêu chuyển đổi số chung của EVN và EVNGENCO2.