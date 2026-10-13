Hưởng ứng chương trình 'Bản sắc' hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11

Theo đó, hướng tới chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, chương trình “Bản sắc” năm 2026 được tổ chức nhằm lan tỏa những giá trị văn hóa, lịch sử, con người Việt Nam; khuyến khích cộng đồng cùng tham gia gìn giữ, quảng bá và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong thời đại số.

Người Dao Đỏ ở xã Phan Thanh bền bỉ lưu giữ nét văn hóa truyền thống.

Chương trình được tổ chức trực tuyến tại website http://www.bansac.vn/ với 2 cuộc thi chính, gồm: Cuộc thi trắc nghiệm kiến thức “Hiểu biết bản sắc” và cuộc thi sáng tác video ngắn (Vodcast) “Kết nối bản sắc”. Đối tượng tham gia là công dân Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống, học tập, làm việc tại Việt Nam, không phân biệt độ tuổi, giới tính, nghề nghiệp.

Đặc biệt, cuộc thi “Kết nối bản sắc” khuyến khích các sản phẩm Vodcast có nội dung sáng tạo, ứng dụng công nghệ số, thể hiện những ý tưởng, câu chuyện và dấu ấn riêng trong gìn giữ, quảng bá các giá trị văn hóa, lịch sử, con người và bản sắc Việt Nam.

Đối với Cao Bằng, đây là dịp để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc của địa phương, từ di sản văn hóa, phong tục, lễ hội, làn điệu dân ca, nghề truyền thống đến những câu chuyện về con người, vùng đất biên cương. Qua đó, góp phần đưa hình ảnh Cao Bằng đến gần hơn với công chúng trong và ngoài tỉnh, đồng thời lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam trên không gian số.

Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương tuyên truyền, phổ biến thông tin về chương trình “bản sắc” năm 2026 đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Hiểu biết bản sắc” và cuộc thi sáng tác video ngắn Vodcast “Kết nối bản sắc” tại địa chỉ http://www.bansac.vn/.

Chương trình diễn ra từ ngày 15/9 đến hết ngày 26/10/2026. Thông tin về kế hoạch, thể lệ và các nội dung liên quan được cập nhật trên website chính thức của chương trình.