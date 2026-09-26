Tại lễ mít tinh, Sở Nông nghiệp và Môi trường kêu gọi cộng đồng tập trung thực hiện 3 mục tiêu chiến lược: giảm thiểu lãng phí thực phẩm; vận hành hiệu quả mô hình kinh tế tuần hoàn; sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên.

Bà Trịnh Khánh Ngọc, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Cà Mau, phát động 4 hành động trọng tâm hưởng ứng chiến dịch.

Để hiện thực hoá các mục tiêu trên, Ban tổ chức phát động các cấp, ngành, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn xã Vĩnh Hậu thực hiện 4 hành động trọng tâm trong đời sống hằng ngày.

Trước hết, người dân được khuyến khích thực hành “Đĩa ăn sạch” thông qua tiêu dùng hợp lý, không mua sắm và sử dụng thực phẩm vượt quá nhu cầu tại gia đình, nhà hàng và các bếp ăn tập thể.

Bên cạnh đó, người dân cần chủ động phân loại rác tại nguồn, đưa rác hữu cơ, rác tái chế và rác còn lại vào đúng nơi quy định, tạo thuận lợi cho công tác thu gom và xử lý.

Chiến dịch cũng kêu gọi nói “không” với nhựa dùng một lần, thay thế túi ni lông khó phân hủy bằng các sản phẩm thân thiện với môi trường. Đồng thời, mỗi cá nhân, tập thể cần tích cực vệ sinh không gian sống; định kỳ dọn dẹp đường phố, ngõ xóm, khu vực công cộng, chăm sóc và trồng thêm cây xanh, góp phần xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

Bà Trịnh Khánh Ngọc, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Cà Mau (bìa phải) trao bảng tượng trưng cho ông Hứa Văn Quang, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hậu, tặng 16 thùng chứa rác chuyên dụng cho bà con trên địa bàn.

Đông đảo đoàn viên, thanh niên và người dân xã Vĩnh Hậu tham dự lễ mít tinh hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2026.

Ngay sau lễ mít tinh, các lực lượng đoàn viên, thanh niên và người dân xã Vĩnh Hậu đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường. Lực lượng tình nguyện thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh trên các tuyến đường chính, góp phần lan toả tinh thần bảo vệ môi trường bằng những hành động thiết thực.

Các lực lượng ra quân thu gom rác thải trên các tuyến đường chính ngay sau lễ mít tinh.

Hoạt động đổi rác lấy quà được tổ chức trong khuôn khổ lễ mít tinh, góp phần lan toả thói quen tiêu dùng có trách nhiệm và giảm thiểu rác thải ra môi trường.