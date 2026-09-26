Hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2026
Sáng 26/9, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND xã Vĩnh Hậu tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2026. Với chủ đề “Từ đĩa ăn sạch đến thành phố sạch”, chiến dịch hướng tới mục tiêu ngăn chặn lãng phí thực phẩm và thúc đẩy xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn.
Tại lễ mít tinh, Sở Nông nghiệp và Môi trường kêu gọi cộng đồng tập trung thực hiện 3 mục tiêu chiến lược: giảm thiểu lãng phí thực phẩm; vận hành hiệu quả mô hình kinh tế tuần hoàn; sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên.
Để hiện thực hoá các mục tiêu trên, Ban tổ chức phát động các cấp, ngành, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn xã Vĩnh Hậu thực hiện 4 hành động trọng tâm trong đời sống hằng ngày.
Trước hết, người dân được khuyến khích thực hành “Đĩa ăn sạch” thông qua tiêu dùng hợp lý, không mua sắm và sử dụng thực phẩm vượt quá nhu cầu tại gia đình, nhà hàng và các bếp ăn tập thể.
Bên cạnh đó, người dân cần chủ động phân loại rác tại nguồn, đưa rác hữu cơ, rác tái chế và rác còn lại vào đúng nơi quy định, tạo thuận lợi cho công tác thu gom và xử lý.
Chiến dịch cũng kêu gọi nói “không” với nhựa dùng một lần, thay thế túi ni lông khó phân hủy bằng các sản phẩm thân thiện với môi trường. Đồng thời, mỗi cá nhân, tập thể cần tích cực vệ sinh không gian sống; định kỳ dọn dẹp đường phố, ngõ xóm, khu vực công cộng, chăm sóc và trồng thêm cây xanh, góp phần xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp.
Ngay sau lễ mít tinh, các lực lượng đoàn viên, thanh niên và người dân xã Vĩnh Hậu đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường. Lực lượng tình nguyện thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh trên các tuyến đường chính, góp phần lan toả tinh thần bảo vệ môi trường bằng những hành động thiết thực.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/huong-ung-chien-dich-lam-cho-the-gioi-sach-hon-nam-2026-a132737.html