Hưởng ứng Chiến dịch 500 ngày đêm, tri ân chiến sĩ Trường Sơn bằng việc làm cụ thể

Trước khi bước vào buổi lễ, các đại biểu thành kính dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trên con đường Trường Sơn huyền thoại.

Trước khi bước vào buổi lễ, các đại biểu dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Trường Sơn. Ảnh: Bảo Lâm

Diễn ra từ ngày 15-10 đến hết ngày 31-12-2026, Chiến dịch hưởng ứng Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027), 68 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2027).

Ngày 19-5-1959, Đoàn công tác quân sự đặc biệt, tiền thân của Đoàn 559, Bộ đội Trường Sơn, được thành lập mở tuyến vận tải chiến lược chi viện cho miền Nam. Trong 16 năm, Bộ đội Trường Sơn cùng các lực lượng trên tuyến đã xây dựng 5 trục dọc, 21 trục ngang, gần 20.000km đường ô tô và hơn 1.400km đường ống xăng dầu, vận chuyển hơn 1 triệu tấn vật chất, đưa hơn 2 triệu lượt cán bộ, chiến sĩ vào, ra chiến trường. Hơn 20.000 cán bộ, chiến sĩ và thanh niên xung phong đã hy sinh trên con đường ấy.

Thiếu tướng Võ Sở, Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam phát biểu. Ảnh: Bảo Lâm

Phát biểu tại chương trình, Thiếu tướng Võ Sở, Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam nhấn mạnh sự hy sinh to lớn của Bộ đội Trường Sơn với hơn 20.000 liệt sĩ và 32.000 thương binh. Đến nay, vẫn còn hơn 9.000 liệt sĩ nằm lại chiến trường và hàng nghìn hội viên gặp khó khăn về nhà ở, sức khỏe. Nhấn mạnh ý nghĩa của Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, ông khẳng định chiến dịch “Tri ân chiến sĩ Trường Sơn” là trách nhiệm thiêng liêng nhằm huy động nguồn lực hỗ trợ thu thập thông tin, xoa dịu nỗi đau chiến tranh và chăm lo thiết thực cho người có công.

Cũng tại lễ phát động, Thiếu tướng Hoàng Kiền, Phó Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam nhấn mạnh: Trong 16 năm, đường Trường Sơn là chiến trường chi viện sức người, sức của cho cách mạng miền Nam, đồng thời giúp đỡ cách mạng hai nước bạn Lào và Campuchia. Đế quốc Mỹ tiến hành cuộc chiến tranh ngăn chặn bằng không quân với quy mô, mức độ ác liệt nhất lịch sử chiến tranh nhân loại, song không ngăn được sự chi viện của hậu phương lớn miền Bắc cho tiền tuyến lớn miền Nam.

Thiếu tướng Hoàng Kiền, Phó Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam phát biểu. Ảnh: Bảo Lâm

Theo Thiếu tướng Hoàng Kiền, từ năm 2016 đến năm 2023 (trừ hai năm dịch COVID-19), Hội đã tổ chức chương trình nhắn tin “Tri ân chiến sĩ Trường Sơn”. Từ năm 2024, Hội chuyển sang vận động qua Ứng dụng thiện nguyện MB của Ngân hàng Quân đội. Nguồn kinh phí được dùng xây tặng nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm, quà dịp lễ, Tết cho hội viên khó khăn tại 48 tỉnh, thành phố.

Chiến dịch năm nay được xây dựng trên nền tảng hoạt động tri ân duy trì nhiều năm qua. Riêng năm 2025, toàn Hội huy động gần 21 tỷ đồng, trong đó hơn 15,48 tỷ đồng dành cho hoạt động tri ân, hỗ trợ 56 gia đình hội viên xây mới, sửa chữa nhà ở; cất bốc 15 hài cốt liệt sĩ đưa về quê hương; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 1.710 hội viên; thăm hỏi, hỗ trợ 21.856 lượt hội viên, người có công.

Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam tiếp nhận đóng góp của các đơn vị cá nhân tại lễ phát động. Ảnh: Bảo Lâm

Các đại biểu ủng hộ Chiến dịch “Tri ân chiến sĩ Trường Sơn” năm 2026. Ảnh: Bảo Lâm

Từ kết quả đó, chiến dịch năm 2026 đặt mục tiêu vận động 1 tỷ đồng từ các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân, bảo đảm đúng đối tượng, thiết thực, hiệu quả và công khai. Tính đến ngày 14-10, chương trình nhận được gần 85 triệu đồng, trong đó Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam ủng hộ 50 triệu đồng.

Tại lễ phát động, Đại sứ chương trình Maysaa (Bouavone Phanthabouasy), cô gái Lào đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và kêu gọi các bạn trẻ chung tay lan tỏa những hành động tri ân thiết thực, đồng thời ủng hộ 20 triệu đồng cho chiến dịch.

Đại sứ chương trình Maysaa đã kêu gọi các bạn trẻ chung tay lan tỏa những hành động tri ân thiết thực, đồng thời ủng hộ 20 triệu đồng cho chiến dịch. Ảnh: Bảo Lâm

Với thông điệp “Tiếp nối hào khí xẻ dọc Trường Sơn”, “Sáng mãi niềm tin thế hệ mở đường”, chiến dịch góp phần gìn giữ và trao truyền lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và nghĩa tình giữa các thế hệ.

Thông tin đóng góp: Số tài khoản 1959, Ngân hàng TMCP Quân đội, tên tài khoản HOI TRUYEN THONG TRUONG SON DUONG HCM VN. Sao kê trực tuyến tại: thiennguyen.app/user/hoitruongson1959.